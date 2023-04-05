От теории к практике - страница 361
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Аааа. Доходчиво, сенкс.
То есть по распределению смотрим возможный вариант входа?
А если тренд прет под углом 5-10 градусов, приращение ничтожное, то на заборе?Получается та же системс что и просто пользует измерение угла?
Не, по распределению смотрим стоит-ли вообще заморачиваться и искать вход. А будем входить - не будем входить, это уже другой вопрос.
Распределение дает статистику и показывает благоприятную ситуацию, а куда-что пойдет - это науке неизвестно.)) У нас же еще и длинные хвосты - вероятность конечно невелика, но может и туда закинуть.)
Не, по распределению смотрим стоит-ли вообще заморачиваться и искать вход. А будем входить - не будем входить, это уже другой вопрос.
Распределение дает статистику и показывает благоприятную ситуацию, а куда-что пойдет - это науке неизвестно.))
Верно. Науке неизвестно. А закономерности то существуют. Вопрос ведь в правильном выборе направления, куда двигаться. Как в торговом и в научном подходе тоже. А ложный путей много. Вот и топчутся все на месте как слепые котята. Вот где хорошая песочница, для любого уровня образования. Тут на форуме в этой песочнице, толкаются как малые дети. Потешно смотреть со стороны, как умные и титулованные дяди своим авторитетом выталкивают не понравившихся партнёров за борт.
Не надо читать ветку юмора, тут веселей.
Не, по распределению смотрим стоит-ли вообще заморачиваться и искать вход. А будем входить - не будем входить, это уже другой вопрос.
Распределение дает статистику и показывает благоприятную ситуацию, а куда-что пойдет - это науке неизвестно.)) У нас же еще и длинные хвосты - вероятность конечно невелика, но может и туда закинуть.)
Возможно ли преобразование ВР к стационарному виду потоками Эрланга? Обратное не доказано никем.
Почему потоками Эрланга? А ЧЕМ ЖЕ ЕЩЕ??!!
"Особое внимание, уделяемое здесь потокам Эрланга по сравнению с другими потоками Пальма (с произвольным законом распределения интервала времени между соседними событиями) объясняется тем, что при помощи этих потоков можно сводить немарковские процессы к марковским."
http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=44
вы собрались сделать обратное?
Мне кажется что К2 как то находит вход по распределению
Полистай на досуге, Рена. Там на стр.11 и 12 те плотности вероятности, мультипликацию которых меня просил Колдун сделать. А мне все некогда и некогда... А кто не выполняет его задания, того ждут разочарования... Вот и у меня щас - нет сделок, хоть плачь...
Мне кажется что К2 как то находит вход по распределению
Возможно. Об этом пусть сам А_К2 пишет. У меня свой взгляд на предметную область.
"Особое внимание, уделяемое здесь потокам Эрланга по сравнению с другими потоками Пальма (с произвольным законом распределения интервала времени между соседними событиями) объясняется тем, что при помощи этих потоков можно сводить немарковские процессы к марковским."
http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=44
вы собрались сделать обратное?
Нет. Именно преобразование к марковскому или полумарковскому процессу. Я на эту тему напишу через 2 недели. С графиками, расчетами. Пока это все на уровне гипотез, а нужны факты.
Возможно. Об этом пусть сам А_К2 пишет. У меня свой взгляд на предметную область.
если бельмеса, то есть такая фича: СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫМ ШУМОМ,
там я регился и читал, в открытый доступ чтиво попадет в 2019-ом, так что выложить не смогу ибо чту авторские права.
Нет. Именно преобразование к марковскому или полумарковскому процессу. Я на эту тему напишу через 2 недели. С графиками, расчетами. Пока это все на уровне гипотез, а нужны факты.
хоть тута люди супротив нормального прут, но я все таки знаю чо с ним делать когда оно ненормальное и чо делать потом ужо с нормальным
классное масло масленное получилось, да?
максик бы оценил, как старший научный, 100 пудов
главно чтобы в бутылку не загонял для опытов
хоть тута люди супротив нормального прут, но я все таки знаю чо с ним делать когда оно ненормальное и чо делать потом ужо с нормальным
классное масло масленное получилось, да?
максик бы оценил, как старший научный, 100 пудов
На самом деле ВСЕ знают, что делать с нормальным распределением. Абсолютно все, кроме наиумнейших избранных дитять, место которым - в детском саду карандашами белый шум раскрашивать.