От теории к практике - страница 318

Новый комментарий
 
Serge:

Возможно ли по человечески объяснить что тут имеется ввиду под словом "ретурны"?

Читаете котировка через экспоненциальные интервалы времени - это я помню.

Как ретурны получаются?

Каков их физический смысл?

ха, ха, это просто означает return

 

а вообще я тоже повелся на эту ветку, но, оказалось ,как всегда:


 
Denis Sartakov:

ха, ха, это просто означает return

- Предбанник где будем строить?

- Я думаю перед баней сделать!

- Молодец! А баня будет где? За предбанником?

- За!

(c) А.И.Райкин


Слово я знаю.

Меня интересует что под ним здесь имеют в виду?

 
Serge:

- Предбанник где будем строить?

- Я думаю перед баней сделать!

- Молодец! А баня будет где? За предбанником?

- За!

(c) А.И.Райкин


Слово я знаю.

Меня интересует что под ним здесь имеют в виду?

тут уже никто не знает, что и кто имел что ввиду, так, шаляй-валяй,

друг перед другом умничают, кто больше научных слов знает, все.

 
Denis Sartakov:

тут уже никто не знает, что и кто имел что ввиду, так шаляй-валяй.

Denis, эта тема и так достаточно часто обновляется, чтобы впрыскивать сюда пустые комменты.

Применяйте фильтр Сократа, прежде чем что-то сказать...


Про "ретурны" я спрашивал топик.стартера.

 
Serge:

Denis, эта тема и так достаточно часто обновляется, чтобы впрыскивать сюда пустые комменты.

Применяйте фильтр Сократа, прежде чем что-то сказать...


Про "ретурны" я спрашивал топик.стартера.

ладно, понял, сократ, так сократ.

я заткнулся.

 

Хорош извращаться!

Потоки Эрланга, сбор тиков, процеживание, экспоненты, попытки привлечь нейросети, ретурны какие то и прочее.... Реально надоело читать эту ...!

Проверяйте сигналы и их отработку на момент закрывшихся торгов, даю 7 пар:


Еще раз повторяю - всё очень просто

Как нарисовать такой индюк я уже писал в этой теме

 
Serge:

Возможно ли по человечески объяснить что тут имеется ввиду под словом "ретурны"?

Читаете котировка через экспоненциальные интервалы времени - это я помню.

Как ретурны получаются?

Каков их физический смысл?

Приветствую, Serge! Не хватает тут твоих ярчайших постов. Ретурн - это разность между текущей и предыдущей ценой. Интервал времени между этими двумя значениями - краеугольный камень, вокруг которого тут идут дебаты. Извини, щас занят- не могу много писать, но тут и без меня могут на все вопросы ответить.

 
Alexander_K2:

Приветствую, Serge! Не хватает тут твоих ярчайших постов. Ретурн - это разность между текущей и предыдущей ценой. Интервал времени между этими двумя значениями - краеугольный камень, вокруг которого тут идут дебаты. Извини, щас занят- не могу много писать, но тут и без меня могут на все вопросы ответить.

Да не идут тут ни какие дебаты. Переливаете из пустого в порожнее и все дебаты.

О чём вижу о том и пою.

 
https://www.mql5.com/ru/code/14246
iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней
iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней
  • голосов: 24
  • 2015.12.02
  • Алексей Тарабанов
  • www.mql5.com
Индикатор регистрирует моменты пробоя ценовых уровней и значимость этих уровней. Значимость уровня определяется тем, как долго он не был пробит в прошлом. Пробой уровня может быть истолкован как возможное начало разворота движения цены. Имеются фильтр шума и фильтр значимости сигнала, позволяющие исключить реакцию на малозначимые уровни, а...
1...311312313314315316317318319320321322323324325...1981
Новый комментарий