От теории к практике - страница 318
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Возможно ли по человечески объяснить что тут имеется ввиду под словом "ретурны"?
Читаете котировка через экспоненциальные интервалы времени - это я помню.
Как ретурны получаются?
Каков их физический смысл?
ха, ха, это просто означает return
а вообще я тоже повелся на эту ветку, но, оказалось ,как всегда:
ха, ха, это просто означает return
- Предбанник где будем строить?
- Я думаю перед баней сделать!
- Молодец! А баня будет где? За предбанником?
- За!
(c) А.И.Райкин
Слово я знаю.
Меня интересует что под ним здесь имеют в виду?
- Предбанник где будем строить?
- Я думаю перед баней сделать!
- Молодец! А баня будет где? За предбанником?
- За!
(c) А.И.Райкин
Слово я знаю.
Меня интересует что под ним здесь имеют в виду?
тут уже никто не знает, что и кто имел что ввиду, так, шаляй-валяй,
друг перед другом умничают, кто больше научных слов знает, все.
тут уже никто не знает, что и кто имел что ввиду, так шаляй-валяй.
Denis, эта тема и так достаточно часто обновляется, чтобы впрыскивать сюда пустые комменты.
Применяйте фильтр Сократа, прежде чем что-то сказать...
Про "ретурны" я спрашивал топик.стартера.
Denis, эта тема и так достаточно часто обновляется, чтобы впрыскивать сюда пустые комменты.
Применяйте фильтр Сократа, прежде чем что-то сказать...
Про "ретурны" я спрашивал топик.стартера.
ладно, понял, сократ, так сократ.
я заткнулся.
Хорош извращаться!
Потоки Эрланга, сбор тиков, процеживание, экспоненты, попытки привлечь нейросети, ретурны какие то и прочее.... Реально надоело читать эту ...!
Проверяйте сигналы и их отработку на момент закрывшихся торгов, даю 7 пар:
Еще раз повторяю - всё очень просто
Как нарисовать такой индюк я уже писал в этой теме
Возможно ли по человечески объяснить что тут имеется ввиду под словом "ретурны"?
Читаете котировка через экспоненциальные интервалы времени - это я помню.
Как ретурны получаются?
Каков их физический смысл?
Приветствую, Serge! Не хватает тут твоих ярчайших постов. Ретурн - это разность между текущей и предыдущей ценой. Интервал времени между этими двумя значениями - краеугольный камень, вокруг которого тут идут дебаты. Извини, щас занят- не могу много писать, но тут и без меня могут на все вопросы ответить.
Приветствую, Serge! Не хватает тут твоих ярчайших постов. Ретурн - это разность между текущей и предыдущей ценой. Интервал времени между этими двумя значениями - краеугольный камень, вокруг которого тут идут дебаты. Извини, щас занят- не могу много писать, но тут и без меня могут на все вопросы ответить.
Да не идут тут ни какие дебаты. Переливаете из пустого в порожнее и все дебаты.
О чём вижу о том и пою.