От теории к практике - страница 1973

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С Наступающим! :)))   
 
Wizard2018:
С Наступающим! :)))   

Спасибо, Волшебник!

 
Alexander_K:

Спасибо, Волшебник!

Ну типа тоже.... с ним...

 
Alexander_K:


Саша, не забудь загадать хорошее желание.

С Наступающим! :)))  ))

 
Uladzimir Izerski:

Саша, не забудь загадать хорошее желание.

С Наступающим! :)))  ))

Спасибо, Владимир!

 
Alexander_K:

 Да принесет нам 2021 год удачу!

Обязательно! 21 - это же очко.)

 
khorosh:

Обязательно! 21 - это же очко.)

Помните КВН ? Ваше очко переходит в зрительный зал :)

 
Alexander_K:
Иногда, вспоминаю эту ветку... Хе-хе... С некоторыми участниками переписываюсь до сих пор. Но, уже не здесь... Классное было время... Аминь.



А как будто вчера всё началось... 

Эх классное время было, вчитывался в каждый пост, чтобы узреть истину от пророка.

p/s. Папаша, а где обещанный Грааль всем страждущим ? :)

 
Evgeniy Chumakov:



А как будто вчера всё началось... 

Эх классное время было, вчитывался в каждый пост, чтобы узреть истину от пророка.

p/s. Папаша, а где обещанный Грааль всем страждущим ? :)

Да да и где он?
 
Evgeniy Chumakov:



А как будто вчера всё началось... 

Эх классное время было, вчитывался в каждый пост, чтобы узреть истину от пророка.

p/s. Папаша, а где обещанный Грааль всем страждущим ? :)

Хе-хе...

А рази Грааль существует?

С Наступающим, Евгений!

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