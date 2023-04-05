От теории к практике - страница 1973
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С Наступающим! :)))
Спасибо, Волшебник!
Спасибо, Волшебник!
Ну типа тоже.... с ним...
Саша, не забудь загадать хорошее желание.
С Наступающим! :))) ))
Саша, не забудь загадать хорошее желание.
С Наступающим! :))) ))
Спасибо, Владимир!
Да принесет нам 2021 год удачу!
Обязательно! 21 - это же очко.)
Обязательно! 21 - это же очко.)
Помните КВН ? Ваше очко переходит в зрительный зал :)
Иногда, вспоминаю эту ветку... Хе-хе... С некоторыми участниками переписываюсь до сих пор. Но, уже не здесь... Классное было время... Аминь.
А как будто вчера всё началось...
Эх классное время было, вчитывался в каждый пост, чтобы узреть истину от пророка.
p/s. Папаша, а где обещанный Грааль всем страждущим ? :)
А как будто вчера всё началось...
Эх классное время было, вчитывался в каждый пост, чтобы узреть истину от пророка.
p/s. Папаша, а где обещанный Грааль всем страждущим ? :)
А как будто вчера всё началось...
Эх классное время было, вчитывался в каждый пост, чтобы узреть истину от пророка.
p/s. Папаша, а где обещанный Грааль всем страждущим ? :)
Хе-хе...
А рази Грааль существует?
С Наступающим, Евгений!