От теории к практике - страница 1972

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Vitaly Muzichenko:

Никакого внимания никто не приковывал, как-то само подмечается.

У одного волны и кривульки, у другого формулЕ, у третьего замечательный MACD, ну а у четвёртого за 4 года ни одной убыточной сделки с 20-ти штук.

И ВСЕ эти неработающие вещи проповедуются почти в каждой ветке!

По итогу: Рынок*0 = 0;

Где "0" - все ваши системы вместе взятые.


И нет никаких слез, радости или веселья.

Есть простая констатация фактов.

Я ведь не зря говорю, что 100 тысяч вариантов. Оказалось, что если войти по хорошему яко бы сигналу где угодно, то можно и в опе оказаться. Насчет отсутствия убытка с 20к, это ты загнул. Видели как лил.
[Удален]  

Не, не, мы даже и не смотрим, даже не интересно нам совсем.


 
Uladzimir Izerski:

Что такое "белый шум"?

И есть ли противоположность "черный шум".

Знатоки, откликнитесь.

Белый цвет - равномерная смесь всех частот оптического диапазона. Белая поверхность одинаково отражает все цвета. 

Чёрный цвет - отсутствие всех частот оптического диапазона. Чёрная поверхность ничего не отражает, всё поглощает. 

Это в идеале, конечно. 

Поэтому, белый шум - сигнал, в котором одинаково представлены все частоты, а чёрного шума не бывает,- это полное отсутствие всех сигналов. 

 
Алексей Тарабанов:

Белый цвет - равномерная смесь всех частот оптического диапазона. Белая поверхность одинаково отражает все цвета. 

Чёрный цвет - отсутствие всех частот оптического диапазона. Чёрная поверхность ничего не отражает, всё поглощает. 

Это в идеале, конечно. 

Поэтому, белый шум - сигнал, в котором одинаково представлены все частоты, а чёрного шума не бывает,- это полное отсутствие всех сигналов. 

Как то давненько уже собирал телик. Интересно что, когда кинескоп черный, то телевизор и жрет больше ;)  нонсенс конечно, но оказался фактом.
А на форексе вся прелесть в этом белом шуме, по видимому....разобраться только надо что есть шум, а что нет.
 
Renat Akhtyamov:

А на форексе вся прелесть в этом белом шуме, по видимому....разобраться только надо что есть шум, а что нет.

Это уже мелкие детали. 

 
Aleksey Nikolayev:

Да ладно вам) Обычно вспоминают про "коричневую ноту" или про известную фрейдовскую ассоциацию денег с г-ном) 

Губительная ассоциация по практике ......

 
Интересно, а куда подевался дурак secret? Пьянствует, поди... Ну, и ладно.
 
Иногда, вспоминаю эту ветку... Хе-хе... С некоторыми участниками переписываюсь до сих пор. Но, уже не здесь... Классное было время... Аминь.
 
Alexander_K:
Иногда, вспоминаю эту ветку... Хе-хе... С некоторыми участниками переписываюсь до сих пор. Но, уже не здесь... Классное было время... Аминь.

с Наступающим!

;)

 
Renat Akhtyamov:

с Наступающим!

;)

Тебя также, Рена! Да принесет нам 2021 год удачу!

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