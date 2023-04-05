От теории к практике - страница 1972
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Никакого внимания никто не приковывал, как-то само подмечается.
У одного волны и кривульки, у другого формулЕ, у третьего замечательный MACD, ну а у четвёртого за 4 года ни одной убыточной сделки с 20-ти штук.
И ВСЕ эти неработающие вещи проповедуются почти в каждой ветке!
По итогу: Рынок*0 = 0;
Где "0" - все ваши системы вместе взятые.
И нет никаких слез, радости или веселья.
Есть простая констатация фактов.
Не, не, мы даже и не смотрим, даже не интересно нам совсем.
Что такое "белый шум"?
И есть ли противоположность "черный шум".
Знатоки, откликнитесь.
Белый цвет - равномерная смесь всех частот оптического диапазона. Белая поверхность одинаково отражает все цвета.
Чёрный цвет - отсутствие всех частот оптического диапазона. Чёрная поверхность ничего не отражает, всё поглощает.
Это в идеале, конечно.
Поэтому, белый шум - сигнал, в котором одинаково представлены все частоты, а чёрного шума не бывает,- это полное отсутствие всех сигналов.
Белый цвет - равномерная смесь всех частот оптического диапазона. Белая поверхность одинаково отражает все цвета.
Чёрный цвет - отсутствие всех частот оптического диапазона. Чёрная поверхность ничего не отражает, всё поглощает.
Это в идеале, конечно.
Поэтому, белый шум - сигнал, в котором одинаково представлены все частоты, а чёрного шума не бывает,- это полное отсутствие всех сигналов.
Это уже мелкие детали.
Да ладно вам) Обычно вспоминают про "коричневую ноту" или про известную фрейдовскую ассоциацию денег с г-ном)
Губительная ассоциация по практике ......
Иногда, вспоминаю эту ветку... Хе-хе... С некоторыми участниками переписываюсь до сих пор. Но, уже не здесь... Классное было время... Аминь.
с Наступающим!
;)
с Наступающим!
;)
Тебя также, Рена! Да принесет нам 2021 год удачу!