От теории к практике - страница 1901

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Renat Akhtyamov:

да, я в неё втюрился, с ходу

иначе бы давно уже бросил

Когда перевес был поровну , т.е 50 на 50 и ты зашел в рынок.

Перевес изменился из за тебя. Так понятней ? )))

 
EgorKim:

Когда перевес был поровну , т.е 50 на 50 и ты зашел в рынок.

Перевес изменился из за тебя. Так понятней ? )))

да мне пофигу уже, т.к. именно с этого я и начинал и получалось именноо то, о чем ты и говоришь

но на последней модели (первый скрин) нарисовано уже не так, заметь

то есть я знаю теперь железно, что мой ордерок в текущий момент попадет против толпы

а это и есть единственное условие, которое гарантирует профит

;)

 
Maxim Kuznetsov:

не всё так гладко :-)


хотя в целом о том котир от объёма до объёма ходит прямо - согласен :-)

У меня такое получилось на основе обычных фракталов. Извечные нюансы - во флетовом периоде трендовые ТС страдают, если перестраховываться то путём уменьшения прибыльности. В целом норм устойчивая система, если не на М5 :)

 
Renat Akhtyamov:

да мне пофигу уже, т.к. именно с этого я и начинал и получалось именноо то, о чем ты и говоришь

но на модели нарисовано уже не так, заметь

то есть я знаю теперь, что мой ордерок в текущий момент попадет против толпы

;)

У тебя там будь здоров нарисовано.

Слабо вериться.

И если применить не частичное закрытие а другую методу - фора закроется в этом году )

 
EgorKim:

У тебя там будь здоров нарисовано.

Слабо вериться.

И если применить не частичное закрытие а другую методу - фора закроется в этом году )

уверен, что подводные камушки еще будут и фора не настолько слаба, чтобы взять и рухнуть

есть вторая ФормулЕ, которая как раз и подтверждает, что рынок вычистить под ноль невозможно

я называю её кукловской, по ней котируется рынок

она мне не пригоодилась

то есть сколько я её не мучал, она рыночная, банкирская, не трейдерская как бы

все остальные формулы отношу к прикладным, для расчета лота и т.д.

ну и куча формул, которые напридумывали астронавты, физики, эконометрики, статистики и т.п. - это вобще игрушки, тут они не катят

 
Renat Akhtyamov:

главное врубиться - куда она прет и понять - почему???

, и логика изменится

станет рыночной

и спекулятивной ;)

и вот теперь тебе ответ на твой вопрос - почему не миллионер? :

предыдущее свое творчество считал не верным решением задачи

а это уже то самое, то что доктор прописал ;)

ну что ж удачи, рынок воздаст Тебе в соответствии с глубиной и гибкостью Твоих взглядов)

Иногда я завидую людям которые так слепо и легко верят в собственные иллюзии...

 
Renat Akhtyamov:

уверен, что подводные камушки еще будут и фора не настолько слаба, чтобы взять и рухнуть

есть вторая ФормулЕ, которая как раз и подтверждает, что рынок вычистить под ноль невозможно

я называю её кукловской, по ней котируется рынок

она мне не пригоодилась

то есть сколько я её не мучал, она рыночная, банкирская, не трейдерская как бы

все остальные формулы отношу к прикладным, для расчета лота и т.д.

Взял и потер ) Скинь в личку тогда уж

 
EgorKim:

Взял и потер ) Скинь в личку тогда уж

скрывать я её не собираюсь

она прогнозит?

ну да, толлько долго ждать

это обычная формула от его величества Нэттинг

рыночная цена (market close) = (сумма всех(объем продажи * цена продажи) - сумма всех(объем покупки * цена покупки)) / (сумма всех( объем продажи) - сумма всех(объем покупки))

пользуйтесь этой формуле в любом бизнесе и никогда не пролетите, только нужно прибавить профит
 
Renat Akhtyamov:

скрывать я её не собираюсь

она прогнозит?

ну да, толлько долго ждать

это обычная формула от его величества Нэттинг

рыночная цена (market close) = (сумма всех(объем продажи * цена продажи) - сумма всех(объем покупки * цена покупки)) / (сумма всех( объем продажи)- сумма всех(объем покупки))

А вот теперь скажи хде мне обьемы покупок\продаж взять? )

На бирже могу. Здесь нет. Ну если только протухшие данные

 
Renat Akhtyamov:

скрывать я её не собираюсь

она прогнозит?

ну да, толлько долго ждать

это обычная формула от его величества Нэттинг

рыночная цена (market close) = (сумма всех(объем продажи * цена продажи) - сумма всех(объем покупки * цена покупки)) / (сумма всех( объем продажи) - сумма всех(объем покупки))

объёмы откуда ?

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