От теории к практике - страница 1901
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да, я в неё втюрился, с ходу
иначе бы давно уже бросил
Когда перевес был поровну , т.е 50 на 50 и ты зашел в рынок.
Перевес изменился из за тебя. Так понятней ? )))
Когда перевес был поровну , т.е 50 на 50 и ты зашел в рынок.
Перевес изменился из за тебя. Так понятней ? )))
да мне пофигу уже, т.к. именно с этого я и начинал и получалось именноо то, о чем ты и говоришь
но на последней модели (первый скрин) нарисовано уже не так, заметь
то есть я знаю теперь железно, что мой ордерок в текущий момент попадет против толпы
а это и есть единственное условие, которое гарантирует профит
;)
не всё так гладко :-)
хотя в целом о том котир от объёма до объёма ходит прямо - согласен :-)
У меня такое получилось на основе обычных фракталов. Извечные нюансы - во флетовом периоде трендовые ТС страдают, если перестраховываться то путём уменьшения прибыльности. В целом норм устойчивая система, если не на М5 :)
да мне пофигу уже, т.к. именно с этого я и начинал и получалось именноо то, о чем ты и говоришь
но на модели нарисовано уже не так, заметь
то есть я знаю теперь, что мой ордерок в текущий момент попадет против толпы
;)
У тебя там будь здоров нарисовано.
Слабо вериться.
И если применить не частичное закрытие а другую методу - фора закроется в этом году )
У тебя там будь здоров нарисовано.
Слабо вериться.
И если применить не частичное закрытие а другую методу - фора закроется в этом году )
уверен, что подводные камушки еще будут и фора не настолько слаба, чтобы взять и рухнуть
есть вторая ФормулЕ, которая как раз и подтверждает, что рынок вычистить под ноль невозможно
я называю её кукловской, по ней котируется рынок
она мне не пригоодилась
то есть сколько я её не мучал, она рыночная, банкирская, не трейдерская как бы
все остальные формулы отношу к прикладным, для расчета лота и т.д.
ну и куча формул, которые напридумывали астронавты, физики, эконометрики, статистики и т.п. - это вобще игрушки, тут они не катят
главное врубиться - куда она прет и понять - почему???
, и логика изменится
станет рыночной
и спекулятивной ;)
и вот теперь тебе ответ на твой вопрос - почему не миллионер? :
предыдущее свое творчество считал не верным решением задачиа это уже то самое, то что доктор прописал ;)
ну что ж удачи, рынок воздаст Тебе в соответствии с глубиной и гибкостью Твоих взглядов)
Иногда я завидую людям которые так слепо и легко верят в собственные иллюзии...
уверен, что подводные камушки еще будут и фора не настолько слаба, чтобы взять и рухнуть
есть вторая ФормулЕ, которая как раз и подтверждает, что рынок вычистить под ноль невозможно
я называю её кукловской, по ней котируется рынок
она мне не пригоодилась
то есть сколько я её не мучал, она рыночная, банкирская, не трейдерская как бывсе остальные формулы отношу к прикладным, для расчета лота и т.д.
Взял и потер ) Скинь в личку тогда уж
Взял и потер ) Скинь в личку тогда уж
скрывать я её не собираюсь
она прогнозит?
ну да, толлько долго ждать
это обычная формула от его величества Нэттинг
рыночная цена (market close) = (сумма всех(объем продажи * цена продажи) - сумма всех(объем покупки * цена покупки)) / (сумма всех( объем продажи) - сумма всех(объем покупки))пользуйтесь этой формуле в любом бизнесе и никогда не пролетите, только нужно прибавить профит
скрывать я её не собираюсь
она прогнозит?
ну да, толлько долго ждать
это обычная формула от его величества Нэттинг
рыночная цена (market close) = (сумма всех(объем продажи * цена продажи) - сумма всех(объем покупки * цена покупки)) / (сумма всех( объем продажи)- сумма всех(объем покупки))
А вот теперь скажи хде мне обьемы покупок\продаж взять? )
На бирже могу. Здесь нет. Ну если только протухшие данные
скрывать я её не собираюсь
она прогнозит?
ну да, толлько долго ждать
это обычная формула от его величества Нэттинг
рыночная цена (market close) = (сумма всех(объем продажи * цена продажи) - сумма всех(объем покупки * цена покупки)) / (сумма всех( объем продажи) - сумма всех(объем покупки))
объёмы откуда ?