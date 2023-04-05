От теории к практике - страница 1945
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Не сразу смекнул. Добил до 1945....
9 мая все таки вот и 1945 страница подвалила XD
Всех с днем победы!
9 мая все таки вот и 1945 страница подвалила XD
Всех с днем победы!
Символично получилось.
Вижу, что у тебя нет ни малейшего представления о формировании цены и тем более о форекс.
Не надо вешать людям лапшу на уши. Пришел пожаловаться нам, что сам лох? Если сам ничего не понимаешь, то форекс виноват. Это круто. Валяй дальше.)
Задело, разводила? За карман свой опасаешься?
Задело, разводила? За карман свой опасаешься?
С чего ты взял, что я разводила?
Давай выставляй факты. А так губошлепов не уважают.
С чего ты взял, что я разводила?
Давай выставляй факты. А так губошлепов не уважают.
Сколько заработал торгуя по своим индикаторам?
Сколько заработал торгуя по своим индикаторам?
Это не отменяет того, что форекс лохотрон.
Форекс дает возможность заработать. А получится или нет это зависит от личных и профессиональных качеств. Я лично за долгое время ни разу не видел, что бы мне мешали зарабатывать или выводить, или как то обманывали. Все честно. А если и сливался то причина была только во мне.
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Сколько заработал торгуя по своим индикаторам?
Темнота ты парень.
Объясню тебе, что такое рынок форекс своими словами. Как говорят для чайников.
Представь, что ты пришёл на вещевой или продуктовый рынок. Там много продавцов с похожим товаром и цены у них разные, но цены стремятся к узкому среднему значению, и разница в ценах на товар будет зависят только от качества.
Что такое финансовый рынок forex?
Это прототип обычных рынков, но продавцы и покупатели не собираются в одном здании или площадке, а соеденены современными средствами связи. Продавцы и покупатели представляют из себя разношерстную толпу из банков, ЦБ, брокеров, ДЦ, фирм и население в том числе и пр. Вся информация стекается к более крупным игрокам. А так как они крупнее прочих на них формируется окончательная цена товара т.е. валют. Если такой крупный игрок готов покупать по высокой цене то все в мире будут продавать только ему. Но покупать так вечно он не будет, ему столько уже не нужно, а еще важнее поменялся новостной фон, и у него уже оказалась лишняя валюта, он начинает её продавать по более низкой цене, что бы минимизировать будущие потери. И так получается со всеми крупными игроками. Никто не будет продавать или покупать себе в большой убыток, а только минимизировать допущенный промах. Эти качели будут вечными.
Где здесь лохотрон.?
Насчет индикаторов.
Индикаторы не торгуют. Это помощники для анализа рынков.
Я не продаю индикаторы или советники которые якобы способны выдавать заоблачные результаты.
Мне противно, как таким образом, многие обманывают не посвященных людей.
У меня есть достойные вещи, которые не стыдно выставить в маркет, но я этого не делаю и не буду делать из моральных норм.
Другое дело, индикатор который избавляет от рутинной работы по построению трендовых линий или выполняет другие трудоёмкие работы. Здесь нет морали и обмана.
Вот так-то молодой человек. Лучше читай форум молча, как это делают большинство пользователей этого форума. И никто тебе не будет делать упреков.
Темнота ты парень.
Объясню тебе, что такое рынок форекс своими словами. Как говорят для чайников.
Представь, что ты пришёл на вещевой или продуктовый рынок. Там много продавцов с похожим товаром и цены у них разные, но цены стремятся к узкому среднему значению, и разница в ценах на товар будет зависят только от качества.
Что такое финансовый рынок forex?
Это прототип обычных рынков, но продавцы и покупатели не собираются в одном здании или площадке, а соеденены современными средствами связи. Продавцы и покупатели представляют из себя разношерстную толпу из банков, ЦБ, брокеров, ДЦ, фирм и население в том числе и пр. Вся информация стекается к более крупным игрокам. А так как они крупнее прочих на них формируется окончательная цена товара т.е. валют. Если такой крупный игрок готов покупать по высокой цене то все в мире будут продавать только ему. Но покупать так вечно он не будет, ему столько уже не нужно, а еще важнее поменялся новостной фон, и у него уже оказалась лишняя валюта, он начинает её продавать по более низкой цене, что бы минимизировать будущие потери. И так получается со всеми крупными игроками. Никто не будет продавать или покупать себе в большой убыток, а только минимизировать допущенный промах. Эти качели будут вечными.
Где здесь лохотрон.?
Насчет индикаторов.
Индикаторы не торгуют. Это помощники для анализа рынков.
Я не продаю индикаторы или советники которые якобы способны выдавать заоблачные результаты.
Мне противно, как таким образом, многие обманывают не посвященных людей.
У меня есть достойные вещи, которые не стыдно выставить в маркет, но я этого не делаю и не буду делать из моральных норм.
Другое дело, индикатор который избавляет от рутинной работы по построению трендовых линий или выполняет другие трудоёмкие работы. Здесь нет морали и обмана.
Вот так-то молодой человек. Лучше читай форум молча, как это делают большинство пользователей этого форума. И никто тебе не будет делать упреков.