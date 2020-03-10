Подскажите формулу для расчета объема сделки

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Подскажите формулу не знаю как подсчитать:

 У меня есть цена ордера и Stop Loss

Мне нужно расчитать какой объем ордера выставить что бы при достижении Stop Loss потерять ровно Nную сумму от депозита. 

Например у меня ордер на покупку цена входа по паре RUB/EUR 75.5 SL стоит на 70 депозит в USD как мне рассчитать объем ордера что бы убыток был не больше нарпимер 100$

 

На основе кода Money Fixed Risk.

Параметры:

  • Position Type - тип позиция которую Вы хотите открыть
  • Stop Loss, in points (1.00045-1.00055=10 points) - стоп лосс, в Points
  • Loss, in money - убыток, в деньгах


Результат запуска:

Как видите срабатывал то Стоп лосс, то Тейк профит - но в деньгах результат всегда около $100.

Money Fixed Risk
Money Fixed Risk
  • www.mql5.com
Пример для расчёта размера лота в зависимости от риска на сделку. Обновлено: 28 декабря 2016 -> версия 1.001 Что изменилось: добавлено два варианта вывода (распечатки) рассчитанного лота. Вариант 1 — при указании StopLoss, равного нулю.              sl=;       check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.(),sl);       ...
Файлы:
Fixed_Loss.mq5  12 kb
 
У вас почему то в списке 4 пункта но второй пустой
 
Блин до меня чет пока не доходит, я так понял мне нужно узнать разницу в пунктах между price и sl а дальше что?
 
0x41:

Пример расчёта: Fixed Loss

 
гляньте справку по OrderCalcProfit() и решите обратную задачу: посчитайте профит для 1го лота при ваших ценах открытия и стопе, а потом, зная целевой профит, рассчитайте нужный объём
 
Vladimir Karputov:

Пример расчёта: Fixed Loss

Слушайте у меня тупой вопрос, вот я посомтрел код они там юзают

Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh


Я так понял он есть только в mql5 - я просто на mql4 пишу... я полез на github а MoneyFixedRisk лежит в mql5

Я так правельно понимаю что это не мой вариант?

 
А не все нашел версию для 4ки
 
Блин капец как этот MoneyFixedRisk поставить что бы сприт скомпилировать?
 
0x41:

Слушайте у меня тупой вопрос, вот я посомтрел код они там юзают


Я так понял он есть только в mql5 - я просто на mql4 пишу... я полез на github а MoneyFixedRisk лежит в mql5

Я так правельно понимаю что это не мой вариант?

Вы пишите на форуме MQL5. Вы написали свой вопрос в главном разделе - поэтому ответ, конечно, был дан для MQL5. Для вопросов по старому терминалу есть специальный раздел: MQL4 и MetaTrader 4.


Вашу тему перенесу туда.

 
0x41:
Блин капец как этот MoneyFixedRisk поставить что бы сприт скомпилировать?

Черт.... Извините я наверное поспешил и не туда написал вопрос. Спасибо что перенесли.

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