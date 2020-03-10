Подскажите формулу для расчета объема сделки
На основе кода Money Fixed Risk.
Параметры:
- Position Type - тип позиция которую Вы хотите открыть
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- Stop Loss, in points (1.00045-1.00055=10 points) - стоп лосс, в Points
- Loss, in money - убыток, в деньгах
Результат запуска:
Как видите срабатывал то Стоп лосс, то Тейк профит - но в деньгах результат всегда около $100.
- www.mql5.com
Пример расчёта: Fixed Loss
Пример расчёта: Fixed Loss
Слушайте у меня тупой вопрос, вот я посомтрел код они там юзают
Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh
Я так понял он есть только в mql5 - я просто на mql4 пишу... я полез на github а MoneyFixedRisk лежит в mql5
Я так правельно понимаю что это не мой вариант?
Слушайте у меня тупой вопрос, вот я посомтрел код они там юзают
Я так понял он есть только в mql5 - я просто на mql4 пишу... я полез на github а MoneyFixedRisk лежит в mql5
Я так правельно понимаю что это не мой вариант?
Вы пишите на форуме MQL5. Вы написали свой вопрос в главном разделе - поэтому ответ, конечно, был дан для MQL5. Для вопросов по старому терминалу есть специальный раздел: MQL4 и MetaTrader 4.
Вашу тему перенесу туда.
Блин капец как этот MoneyFixedRisk поставить что бы сприт скомпилировать?
Черт.... Извините я наверное поспешил и не туда написал вопрос. Спасибо что перенесли.
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Подскажите формулу не знаю как подсчитать:
У меня есть цена ордера и Stop Loss
Мне нужно расчитать какой объем ордера выставить что бы при достижении Stop Loss потерять ровно Nную сумму от депозита.
Например у меня ордер на покупку цена входа по паре RUB/EUR 75.5 SL стоит на 70 депозит в USD как мне рассчитать объем ордера что бы убыток был не больше нарпимер 100$