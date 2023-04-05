От теории к практике - страница 1905
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а в тестере за год как себя показывает?
Почему у тебя во всех трех постах вопросы, которые ни одним словом не связаны с содержанием моего поста?
Тем более что задаешь вопросы такие что, ответ на каждый из которых хотел бы знать практически весь мир
Надеюсь сам понимаешь, что ответа не будет, даже если я знаю ответы на все вопросы, т.к. очень многое зависит именно от алгоритма работы стратегии?
точку разворота как определить?
как понять это отклонение от машки чуть больше среднего ИЛИ это уже разворот?
Можно вот так.
)))
точку разворота как определить?
как понять, это просто отклонение от машки чуть больше среднего ИЛИ это уже разворот?
Если событие должно произойти - оно произойдет и произойдут предпосылки к нему.
Типа обратного от закона Мерфи.
Подумайте над этим.
Так как судя по тому что вы говорите, Вам скорее всего стоит пересмотреть свои взгляды особенно на счёт использования МА.
да есть профитные стратегии на самом то деле
не без этого
просто геморные они какие то
;)
Почему геморные, наоборот простые. Я совсем не математик. Но хочу увеличить счет в 1000 раз. Так вот со второй попытки мне мне удалось пройти почти половину пути к этой цели. Результат счет за четыре месяца удалось увеличить в 28 раз. Осталось увеличить счет еще в 35 раз и цель была бы достигнута. Ведь это так манит, открыл счет на счет 10$ а через год у тебя 10000$. Вот смотрите
Попалась в интернете вот такая картинка и вспомнил про Alexander_K.)
Попалась в интернете вот такая картинка и вспомнил про Alexander_K.)
Сейчас подтянутся околорыночные философы и объяснят природу этой неудачи. )
Попалась в интернете вот такая картинка и вспомнил про Alexander_K.)
Последователи должны следовать учителю. Физика вечна. Ошибки все не познаны.
Попалась в интернете вот такая картинка и вспомнил про Alexander_K.)
:)))
Как знать... Быть может, он еще вернётся... Последний раз я его видел тянущегося к Граалю.
Примерно, вот так:
Верую, что вернётся. И да воздастся страждущим за терпение.
Готовьте карманы.
Аминь.
:)))
Как знать... Быть может, он еще вернётся... Последний раз я его видел тянущегося к Граалю.
Примерно, вот так:
Верую, что вернётся. И да воздастся страждущим за терпение.
Готовьте карманы.
Аминь.
Тот кто тянется не дотянется.
Природа только может наградить такой способностью.