От теории к практике - страница 1905

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multiplicator:

а в тестере за год как себя показывает?

Почему у тебя во всех трех постах вопросы, которые ни одним словом не связаны с содержанием моего поста?

Тем более что задаешь вопросы такие что, ответ на каждый из которых хотел бы знать практически весь мир

Надеюсь сам понимаешь, что ответа не будет, даже если я знаю ответы на все вопросы, т.к. очень многое зависит именно от алгоритма работы стратегии?

 
multiplicator:

точку разворота как определить?

как понять это отклонение от машки чуть больше среднего ИЛИ это уже разворот?

Можно вот так.

)))

 
multiplicator:

точку разворота как определить?

как понять, это просто отклонение от машки чуть больше среднего ИЛИ это уже разворот?

Если событие должно произойти - оно произойдет и произойдут предпосылки к нему.

Типа обратного от закона Мерфи.

Подумайте над этим.

Так как судя по тому что вы говорите, Вам скорее всего стоит пересмотреть свои взгляды особенно на счёт использования МА.

 
Renat Akhtyamov:

да есть профитные стратегии на самом то деле

не без этого

просто геморные они какие то

;)

Почему геморные, наоборот простые. Я совсем не математик. Но хочу увеличить счет в 1000 раз. Так вот со второй попытки мне мне удалось пройти почти половину пути к этой цели. Результат счет за четыре месяца удалось увеличить в 28 раз. Осталось увеличить счет еще в 35 раз и цель была бы достигнута. Ведь это так манит, открыл счет на счет 10$ а через год у тебя 10000$. Вот смотрите 1

 
Система этой ветки такая: торгуем общий флет графика, удерживаемся от торговли на новостях. Или на новостях можно трендовые советники запускать. Похожие системы применяют сеточники в "сигналах", только входят в рынок несколькими сделками. Можно еще торговать ночные флеты, ночью графики спокойнее, да и ночью почти нет новостей. Тоже есть хорошие сигналы. И еще есть пару хороших сигналов по фундаменту: отслеживание изменений экономических показателей. Это 3 системы, которые на данный момент работают.
 

Попалась в интернете вот такая картинка и вспомнил про Alexander_K.)


Alexander_K
Alexander_K
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
khorosh:

Попалась в интернете вот такая картинка и вспомнил про Alexander_K.)

Сейчас подтянутся околорыночные философы и объяснят природу этой неудачи. )

 
khorosh:

Попалась в интернете вот такая картинка и вспомнил про Alexander_K.)


Последователи должны следовать учителю. Физика вечна. Ошибки все не познаны.

 
khorosh:

Попалась в интернете вот такая картинка и вспомнил про Alexander_K.)


:)))

Как знать... Быть может, он еще вернётся... Последний раз я его видел тянущегося к Граалю.

Примерно, вот так:

Верую, что вернётся. И да воздастся страждущим за терпение.

Готовьте карманы.

Аминь.

 
Alexander_K2:

:)))

Как знать... Быть может, он еще вернётся... Последний раз я его видел тянущегося к Граалю.

Примерно, вот так:

Верую, что вернётся. И да воздастся страждущим за терпение.

Готовьте карманы.

Аминь.

Тот кто тянется не дотянется.

Природа только может наградить такой способностью.

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