От теории к практике - страница 1943
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
добычу реально сокращают
тормозят скважины, сам видел на днях
Кто-то ещё хвалил биржи , а форекс типа ерунда и обман
как говорится, какой бы не была нефть, наливают все равно из одной трубы
то же самое и с котировками
форекс, биржа и прочие штучки - это один и тот же электронный рынок с одним и тем же глобальным, естественно не случайным, первоисточником котировки
просто у каждого из них разные плюшки для заманухи
Интересно, что скажут местные случайно блуждающие граалеведы, типа автомата, на цену нефти $ -37
Как то скучно стало в ветке.
Посмотрите хотя бы на разметку от 1 мая. Побросайте немного камней. Будет веселей))
Была сохранена в шаблоне. Будет еще актуальна некоторое время.
Цены после 1мая я не видел, но она чудным образом реагировала на мою разметку.
Цена это настроение людей. Они предполагают, что дальше цена не пойдет и надо покупать или продавать. В зависимости от цели.
А физика тут не причем. Кому то хочется её прикрутить. Пусть балуются.)
А вот как выглядит на часовом графике.
Винеровский процесс снесло
Главное чтобы не "крышу"
Как то скучно стало в ветке.
Посмотрите хотя бы на разметку от 1 мая. Побросайте немного камней. Будет веселей))
Была сохранена в шаблоне. Будет еще актуальна некоторое время.
Цены после 1мая я не видел, но она чудным образом реагировала на мою разметку.
Цена это настроение людей. Они предполагают, что дальше цена не пойдет и надо покупать или продавать. В зависимости от цели.
А физика тут не причем. Кому то хочется её прикрутить. Пусть балуются.)
А вот как выглядит на часовом графике.
цена это цифра, по которой договорились о сделке покупатели и продавцы
цена это цифра, по которой договорились о сделке покупатели и продавцы
Верно. Но она зависит от настроения покупателей и продавцов. Никуда от этого не деться.
Сентимент рулит.
Форекс - это не рынок! НЕ РЫНОК!
а что?)