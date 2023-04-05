От теории к практике - страница 1943

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Renat Akhtyamov:

добычу реально сокращают

тормозят скважины, сам видел на днях

Кто-то ещё хвалил биржи , а форекс типа ерунда и обман
 
Vladimir Baskakov:
Кто-то ещё хвалил биржи , а форекс типа ерунда и обман

как говорится, какой бы не была нефть, наливают все равно из одной трубы

то же самое и с котировками

форекс, биржа и прочие штучки - это один и тот же электронный рынок с одним и тем же глобальным, естественно не случайным, первоисточником котировки

просто у каждого из них разные плюшки для заманухи

 
Vladimir Baskakov:
Интересно, что скажут местные случайно блуждающие граалеведы, типа автомата, на цену нефти $ -37
Винеровский процесс снесло
 

Как то скучно стало в ветке.

Посмотрите хотя бы на разметку от 1 мая. Побросайте немного камней. Будет веселей))

Была сохранена в шаблоне. Будет еще актуальна некоторое время.

Цены после 1мая я не видел, но она чудным образом реагировала на мою разметку.

Цена это настроение людей. Они предполагают, что дальше цена не пойдет и надо покупать или продавать. В зависимости от цели.

А физика тут не причем. Кому то хочется её прикрутить. Пусть балуются.)

h44

А вот как выглядит на часовом графике.

s1_05_2

 
podotr:
Винеровский процесс снесло


Главное чтобы не "крышу"

 
Uladzimir Izerski:

Как то скучно стало в ветке.

Посмотрите хотя бы на разметку от 1 мая. Побросайте немного камней. Будет веселей))

Была сохранена в шаблоне. Будет еще актуальна некоторое время.

Цены после 1мая я не видел, но она чудным образом реагировала на мою разметку.

Цена это настроение людей. Они предполагают, что дальше цена не пойдет и надо покупать или продавать. В зависимости от цели.

А физика тут не причем. Кому то хочется её прикрутить. Пусть балуются.)

А вот как выглядит на часовом графике.

цена это цифра, по которой договорились о сделке покупатели и продавцы

 
Renat Akhtyamov:

цена это цифра, по которой договорились о сделке покупатели и продавцы

Верно. Но она зависит от настроения  покупателей и продавцов. Никуда от этого не деться.

Сентимент рулит.

[Удален]  
Форекс - это не рынок! НЕ РЫНОК!
 
Oleg Bondarev:
Форекс - это не рынок! НЕ РЫНОК!
а что?)
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secret:
а что?)
Развод лохов)
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