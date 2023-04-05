От теории к практике - страница 1834
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Скорей бы...
А че затихли-то? Вроде шевелится там рынок. Отчетов не вижу)
не нарисовали ещё.. :-)
не нарисовали ещё.. :-)
Я уш подумал страшное)))
Я уш подумал страшное)))
всё ещё хуже чем ожидали - люди обкладываются азбуками и букварями, вспоминают как читать...многие плачут :-(
Дмитриевкий пообещал статью, все готовятся воспринять
всё ещё хуже чем ожидали - люди обкладываются азбуками и букварями, вспоминают как читать...многие плачут :-(
Дмитриевкий пообещал статью, все готовятся воспринять
А посуда вперед и вперед))))
колесо сансары...........
Походу ралли начались)) Щас всех повытряхивают, по новым схемам))))))))
Фунт прикольный)
А посуда вперед и вперед))))
колесо сансары...........
Походу ралли начались)) Щас всех повытряхивают, по новым схемам))))))))
Фунт прикольный)
ещё чуть и стёпа :
заберёт и старую сеть и новые деньги :-)