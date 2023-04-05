От теории к практике - страница 1834

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Mihail Marchukajtes:Если нужно приходите на семинар, там объясню :-)

Скорей бы...

 
А че затихли-то? Вроде шевелится там рынок. Отчетов не вижу)
 
Evgeniy Kvasov:
А че затихли-то? Вроде шевелится там рынок. Отчетов не вижу)

не нарисовали ещё.. :-)

 
Maxim Kuznetsov:

не нарисовали ещё.. :-)

Я уш подумал страшное)))

 
Evgeniy Kvasov:

Я уш подумал страшное)))

всё ещё хуже чем ожидали - люди обкладываются азбуками и букварями, вспоминают как читать...многие плачут :-(

Дмитриевкий пообещал статью, все готовятся воспринять

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

всё ещё хуже чем ожидали - люди обкладываются азбуками и букварями, вспоминают как читать...многие плачут :-(

Дмитриевкий пообещал статью, все готовятся воспринять

Да, заинтриговал. Чувствую грааль рядом...
 

А посуда вперед и вперед))))

колесо сансары...........

Походу ралли начались)) Щас всех повытряхивают, по новым схемам))))))))

Фунт прикольный)

 
Evgeniy Kvasov:

А посуда вперед и вперед))))

колесо сансары...........

Походу ралли начались)) Щас всех повытряхивают, по новым схемам))))))))

Фунт прикольный)

ещё чуть и стёпа :

заберёт и старую сеть и новые деньги :-)

 
Канадцу еще надо бы натюрморт завершить))
[Удален]  
Денежки летят)) Платим ;)
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