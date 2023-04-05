От теории к практике - страница 1841

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Стартовая позиция на финрынках всегда будет в минусном коридоре. Это факт. И спорить в этом направлении не стоит.

Если красивая история без минуса вас просто  обманывают.

 
Uladzimir Izerski:

Стартовая позиция на финрынках всегда будет в минусном коридоре. Это факт. И спорить в этом направлении не стоит.

Если красивая история без минуса вас обманывают.

Володя, не надо делать необоснованные выводы

повторяю:

убыток - это игра в поддавки

убыток - ошибка стратегии

убыток - дорабатывайте, на реал рано

 
Renat Akhtyamov:

Володя, не надо делать необоснованные выводы

повторяю:

убыток - это игра в поддавки

убыток - ошибка стратегии

убыток - дорабатывайте, на реал рано

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Да пущай себе грызут камень, мозг питает да и при деле ;)

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Пишите Шура пишите, торговля не ваше
 
jori77:

Да пущай себе грызут камень, мозг питает да и при деле ;)

чо там грызть?

надо - грызите

гани своего луня

и вообще, чо боитесь, какие могут быть сливы и убытки ?????

на одном месте котир стоит! :

и чем дальше, тем меньше будет скакать, потому что ордеров дофига

цена усреднилась до нельзя

период МА-шки увеличиваете, линия сглаживается?

и здесь тоже самое

закроете ордер в убытке, оживите рынок, но за свой счет

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

чо там грызть?

надо - грызите

гани своего луня

и вообще, чо боитесь, какие могут быть сливы и убытки ?????

на одном месте котир стоит! :


/

 
jori77:

/

Классный эффект каблуков)))))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Классный эффект каблуко

Вам такое лучше не смотреть
 

а что там у А_К ?

а то статьи комментирует, а в своей теме не объявляется...

ложанул что-ли опять ? :-)

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