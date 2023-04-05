От теории к практике - страница 1841
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Стартовая позиция на финрынках всегда будет в минусном коридоре. Это факт. И спорить в этом направлении не стоит.
Если красивая история без минуса вас просто обманывают.
Стартовая позиция на финрынках всегда будет в минусном коридоре. Это факт. И спорить в этом направлении не стоит.
Если красивая история без минуса вас обманывают.
Володя, не надо делать необоснованные выводы
повторяю:
убыток - это игра в поддавки
убыток - ошибка стратегии
убыток - дорабатывайте, на реал рано
Володя, не надо делать необоснованные выводы
повторяю:
убыток - это игра в поддавки
убыток - ошибка стратегии
убыток - дорабатывайте, на реал рано
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Martin CHEguevara, 2019.12.05 16:30Бла бла бла...
Да пущай себе грызут камень, мозг питает да и при деле ;)
Да пущай себе грызут камень, мозг питает да и при деле ;)
чо там грызть?
надо - грызите
гани своего луня
и вообще, чо боитесь, какие могут быть сливы и убытки ?????
на одном месте котир стоит! :
и чем дальше, тем меньше будет скакать, потому что ордеров дофига
цена усреднилась до нельзя
период МА-шки увеличиваете, линия сглаживается?
и здесь тоже самое
закроете ордер в убытке, оживите рынок, но за свой счет
чо там грызть?
надо - грызите
гани своего луня
и вообще, чо боитесь, какие могут быть сливы и убытки ?????
на одном месте котир стоит! :
/
/
Классный эффект каблуков)))))
Классный эффект каблуко
а что там у А_К ?
а то статьи комментирует, а в своей теме не объявляется...
ложанул что-ли опять ? :-)