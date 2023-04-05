От теории к практике - страница 1793
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на форексе ты ничего не покупаешь и не продаешь = ты ставишь Ставку - маржу - на исход - пойдёт цена вверх или вниз :)
хоть 100 лотов поставь цена не дернётся ни на пипс
и когда появился открытый интерес, цена тупо прет против большинства
вот и всё
;)
Ну как сказать... )
Ты покупаешь или продаешь свой риск..
Ставки на спрэд.. спредбеттинг.. "бинарные опционы"... и т.п.
Мы начали неплохую тему, она и про "эффективные ставки" в том числе... по мере развития топика, мы получим ответы и на эти вопросы... все вместе..
Время идет к открытию, пора подбивать промежуточные итоги, займусь этим)
Занятная картинка в тему.
вот и всё
;)
да :) Это все что нужно знать о рынке. Дальше графика. Паттерн очень простой, но многомерность не дает так просто поиметь с этого знания плюшки. Придется порисовать.
и когда появился открытый интерес, цена тупо прет против большинства
вот и всё
;)
а потому что "большинство" насовали лимиток в одну сторону стакана, и цена пошла к объёмам..
что это значит? "цена пошла к обьемам"??? ктото видит ваши объемы? у цены есть ноги? дц передвигает цену чтобы лимитки зацепить?
при чём тут вы/я... OI совокупное мнение и ожидания трейдеров, то есть они уже разложили лимитки в тех стаканах по которым ходит цена, от которых что-то зависит.
а свои лимитки в стаканчике DC можно засунуть в @# - они никому не нужны, ни на что не влияют и никого не инстересуют
мля... вот я в рулетку играю... крупье кинул шарик - и вдруг шарик подпрыгивает - смотрит на стол ставок и юрк... на зеро специально прыгнул... писец что в головах твориться :(
в рулетке - шарик
на форексе цена
как думаешь, цена - это шарик?
и ты сказал - крупье кинул шарик, но он же его не может остановить своими руками по правилам игры
а кто же двинул цену, не задумывался?
в рулетке - шарик
на форексе цена
как думаешь, цена - это шарик?
и ты сказал - крупье кинул шарик, но он же его не может остановить своими руками по правилам игры
а кто же двинул цену, не задумывался?
Кукелъ?