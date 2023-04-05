От теории к практике - страница 1793

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Aleksander:

на форексе ты ничего не покупаешь и не продаешь = ты ставишь Ставку - маржу - на исход - пойдёт цена вверх или вниз :)

хоть 100 лотов поставь цена не дернётся ни на пипс

и когда появился открытый интерес, цена тупо прет против большинства

вот и всё

;)

[Удален]  

Ну как сказать... )

Ты покупаешь или продаешь свой риск..

Ставки на спрэд.. спредбеттинг.. "бинарные опционы"... и т.п.

Мы начали неплохую тему, она и про "эффективные ставки" в том числе... по мере развития топика, мы получим ответы и на эти вопросы... все вместе..

Время идет к открытию, пора подбивать промежуточные итоги, займусь этим)

 


Занятная картинка в тему.

 
Renat Akhtyamov:


вот и всё

;)

да :)    Это все что нужно знать о рынке.  Дальше графика.  Паттерн очень простой, но многомерность не дает так просто поиметь с этого знания  плюшки. Придется порисовать.     

 
Renat Akhtyamov:

и когда появился открытый интерес, цена тупо прет против большинства

вот и всё

;)

а потому что "большинство" насовали лимиток в одну сторону стакана, и цена пошла к объёмам..

 
что это значит? "цена пошла к обьемам"??? ктото видит ваши объемы? у цены есть ноги? дц передвигает цену чтобы лимитки зацепить?
 
мля... вот я в рулетку играю... крупье кинул шарик - и вдруг шарик подпрыгивает - смотрит на стол ставок и юрк... на зеро специально прыгнул... писец что в головах твориться :(
 
Aleksander:
что это значит? "цена пошла к обьемам"??? ктото видит ваши объемы? у цены есть ноги? дц передвигает цену чтобы лимитки зацепить?

при чём тут вы/я... OI совокупное мнение и ожидания трейдеров, то есть они уже разложили лимитки в тех стаканах по которым ходит цена, от которых что-то зависит.

а свои лимитки в стаканчике DC можно засунуть в @# - они никому не нужны, ни на что не влияют и никого не инстересуют

 
Aleksander:
мля... вот я в рулетку играю... крупье кинул шарик - и вдруг шарик подпрыгивает - смотрит на стол ставок и юрк... на зеро специально прыгнул... писец что в головах твориться :(

в рулетке - шарик

на форексе цена

как думаешь, цена - это шарик?

и ты сказал - крупье кинул шарик, но он же его не может остановить своими руками по правилам игры

а кто же двинул цену, не задумывался?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

в рулетке - шарик

на форексе цена

как думаешь, цена - это шарик?

и ты сказал - крупье кинул шарик, но он же его не может остановить своими руками по правилам игры

а кто же двинул цену, не задумывался?

Кукелъ?

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