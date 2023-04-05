От теории к практике - страница 171
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can give show me like picture or any sir... for not working correctly...
Разговор немых телепатов.)
Разговор немых телепатов.)
Да уж. Восстанавливать сообщения лень. Читайте просто нажав на ник участника форума и там во "Всех сообщениях".
Но, кому надо - уже все поняли, надеюсь. Не так ли?
До тех пор, пока не разберусь с константой С - более ни слова. Иначе, что я впаривать нашим зарубежным "партнерам" буду?
До тех пор, пока не разберусь с константой С - более ни слова. Иначе, что я впаривать нашим зарубежным "партнерам" буду?
Разговор немых телепатов.)