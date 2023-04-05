От теории к практике - страница 171

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我希望购买后能得到源码.MQ4
 
We could move your subscription to another trading account, not change signal to another.
 
hi, I will have an own website soon. Building it up right now.
 
2018/01/07 23:10:35 Locked #148574 oneclick2 2018/01/29 13:53:50 Completed #null
 
Fatchur Rochman:
can give show me like picture or any sir... for not working correctly...
bro this is for all pair or eur/usd ? 
 

Разговор немых телепатов.)


 
khorosh:

Разговор немых телепатов.)


Да уж. Восстанавливать сообщения лень. Читайте просто нажав на ник участника форума и там во "Всех сообщениях".

Но, кому надо - уже все поняли, надеюсь. Не так ли?

До тех пор, пока не разберусь с константой С - более ни слова. Иначе, что я впаривать нашим зарубежным "партнерам" буду?

[Удален]  
Alexander_K2:

До тех пор, пока не разберусь с константой С - более ни слова. Иначе, что я впаривать нашим зарубежным "партнерам" буду?

тут уже и не поймешь в последнее время, кого еще называть "партнером", а кого уже "зарубежным" :)
 
khorosh:

Разговор немых телепатов.)

А чего говорить, и так все ясно.)) Александр, Вы ведь все поняли?
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