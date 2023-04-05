От теории к практике - страница 1651

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[Удален]  
Martin Cheguevara:


тут нужно быть просто слепым чтобы не заметить закономерность)))


Я уже год об этом говорю.

это низкодоходная шляпа

 
Maxim Dmitrievsky:

это низкодоходная шляпа

ну как бы это не стратегия... 

при чем тут доход? Где тут его увидел?

Это просто свойство рынка.

Я про торговые системы вообще ничего не говорил.


А на счет циклов тут Ты не прав...

я за высчитал что 10 последние лет на EURUSD по этим циклам можно часы сверять с погрешностью +- 1 час.

[Удален]  
Martin Cheguevara:

ну как бы это не стратегия... 

при чем тут доход? Где тут его увидел?

Это просто свойство рынка.

Я про торговые системы вообще ничего не говорил.


А на счет циклов тут Ты не прав...

я за высчитал что 10 последние лет на EURUSD по этим циклам можно часы сверять с погрешностью +- 1 час.

да это давно известный эффект, на котором еще никто не заработал )

 
Maxim Dmitrievsky:

да это давно известный эффект, на котором еще никто не заработал )

никто и не говорил, что это достаточный фактор прибыльной торговли)

Лишь ее обязательная часть.

 

Визарду - спасибо!

Надоумил.

3 дня голову ломал....

Хоть и у меня была защита на тему затяжного тренда, но пришлось усилить.

Теперь есть возможность еще увеличить риск.
 
Maxim Dmitrievsky:

интересная статейка, по-моему

https://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskie-modeli-finansovyh-vremennyh-ryadov

Геометрическое броуновское движение является разумным приближением к реальной динамике цен акций, не учитывающем, однако, редкие события (выбросы)...учитывая, что выбросы на рынке происходят почти каждый день...

Цитата "Если полагать, что движение рынка чем-то напоминает Геометрическое броуновское движение... то"  - и это главная ошибка (слово напоминает).

И так у всех практически от школьника до докторов наук ... "возьмем n значений" тут же возникает вопрос: с чего решили что именно такое количество n нужно брать? или "предположим что"...и тут же вопрос о целесообразности предпосылок предположения. 

конечно в обычных процессах такие предположения могут иметь место...но только не на финансовых рынках...

А так статья вызвала у меня прямо таки  ностальгию по прошлым временам когда я пытался притянуть за уши ТВ и МС)

...Как вспомню - так вздрогну...

[Удален]  
Martin Cheguevara:

Геометрическое броуновское движение является разумным приближением к реальной динамике цен акций, не учитывающем, однако, редкие события (выбросы)...учитывая, что выбросы на рынке происходят почти каждый день...

Цитата "Если полагать, что движение рынка чем-то напоминает Геометрическое броуновское движение... то"  - и это главная ошибка (слово напоминает).

И так у всех практически от школьника до докторов наук ... "возьмем n значений" тут же возникает вопрос: с чего решили что именно такое количество n нужно брать? или "предположим что"...и тут же вопрос о целесообразности предпосылок предположения. 

конечно в обычных процессах такие предположения могут иметь место...но только не на финансовых рынках...

А так статья вызвала у меня прямо таки  ностальгию по прошлым временам когда я пытался притянуть за уши ТВ и МС)

...Как вспомню - так вздрогну...

Просто привыкли все говорить о СБ как у случайном процессе. Тот же ГБМ и целый ряд других процессов тоже случайные

типа если есть класт. вол то процесс неслучайный с чего-то вдруг в головах многих.. чушь

 
Maxim Dmitrievsky:

Просто привыкли все говорить о СБ как о случайном процессе. Тот же ГБМ и целый ряд других процессов тоже случайные

типа если есть класт. вол то процесс неслучайный с чего-то вдруг в головах многих.. чушь

Именно  - чушь полнейшая и безосновательная.

 
хотел проверить возможности арбитража





на майбуке есть сервис, который показывает цены других брокеров по сравнению с выбранным брокером

сидел, долго зырил на эту диаграмму.

короче, возможностей арбитража на расхождении цен между двумя брокерами нет.
 
Maxim Dmitrievsky:

случаен, нет никаких признаков что неслучаен

либо искать рынки с искусственными ограничениями по волатильности и проч, но таких мало и лень. А может таких уже и нет

может ну его нафиг этот форекс, с его большим количеством участников.
  • 1) Коммерческие банки ...
  • 2) Маркет-мейкеры ...
  • 3) Центральные банки ...
  • 4) Фонды ...
  • 5) Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции ...
  • 6) Валютные биржи. ...
  • 7) Валютные дилинговые фирмы. ...
  • 8) Частные лица.

чем больше участников, тем тяжелее прогнозировать.


может на биржу перейти...

там только инвесторы и спекулянты.

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