От теории к практике - страница 1654
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Ишь как рынок испортил нервы. Отдыхать надо. На природу сходи. Подыши свежим воздухом.
все равно не дадут заработать (вывести), черти
;)
что даже такой талантище, как Ренат не смог победить рынок своим граалем?)
Ты же только позавчера показывал отличный 100% надежный стейт?
Не держи в себе, выговорись. Я все понимаю, Максимка. Я уже в своей жизни общался с такими как ты.. много раз. Правда, это всегда были обиженные на меня женщины, но и тебя выслушаю.
Думаю, что больше ты на женщин обижен, чем они на тебя. Говорю же, это в другую тему, олух. Мне ваши проблемы до лампочки
Судя по тому, что пишешь набор слов - выговорился наконец. Ну, теперь иди приляг, отдохни.
что даже такой талантище, как Ренат не смог победить рынок своим граалем?)
Ты же только позавчера показывал отличный 100% надежный стейт?
про арбитраж было написано
а моё творение продолжает работу...
Судя по тому, что пишешь набор слов - выговорился наконец. Ну, теперь иди приляг, отдохни.
заткнулся? молочинка, лучше не открывай зевальник, это не делает мир лучше
На пятую точку посредине клеймо себе сам забабахай и напиши что вход к твоему сердцу через задний двор
Оль, ты же автобиаграфию перед новым годом хотела рассказать)))
а моё творение продолжает работу...
Красава! Ну теперь точно писец рынкам)))
про арбитраж было написано
а моё творение продолжает работу...
Оль, ты же автобиаграфию перед новым годом хотела рассказать)))
Милая, это же был подарок...