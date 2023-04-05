От теории к практике - страница 1654

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Uladzimir Izerski:

Ишь как рынок испортил нервы. Отдыхать надо. На природу сходи. Подыши свежим воздухом.

Ещё один учитель )) постригись, чучело
 
Renat Akhtyamov:

все равно не дадут заработать (вывести), черти

;)

что даже такой талантище, как Ренат не смог победить рынок своим граалем?)

Ты же только позавчера показывал отличный 100% надежный стейт?

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Макс:

Не держи в себе, выговорись. Я все понимаю, Максимка. Я уже в своей жизни общался с такими как ты.. много раз. Правда, это всегда были обиженные на меня женщины, но и тебя выслушаю.

Думаю, что больше ты на женщин обижен, чем они на тебя. Говорю же, это в другую тему, олух. Мне ваши проблемы до лампочки. На пятую точку посредине клеймо себе сам забабахай и напиши что вход к твоему сердцу через задний двор
 
Maxim Dmitrievsky:
Думаю, что больше ты на женщин обижен, чем они на тебя. Говорю же, это в другую тему, олух. Мне ваши проблемы до лампочки 

Судя по тому, что пишешь набор слов - выговорился наконец. Ну, теперь иди приляг, отдохни.

 
Martin Cheguevara:

что даже такой талантище, как Ренат не смог победить рынок своим граалем?)

Ты же только позавчера показывал отличный 100% надежный стейт?

про арбитраж было написано

а моё творение продолжает работу...


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Макс:

Судя по тому, что пишешь набор слов - выговорился наконец. Ну, теперь иди приляг, отдохни.

заткнулся? молочинка, лучше не открывай зевальник, это не делает мир лучше

 
Maxim Dmitrievsky:
На пятую точку посредине клеймо себе сам забабахай и напиши что вход к твоему сердцу через задний двор

Оль, ты же автобиаграфию перед новым годом хотела рассказать)))

 
Renat Akhtyamov:

а моё творение продолжает работу...

Красава! Ну теперь точно писец рынкам)))

 
Renat Akhtyamov:

про арбитраж было написано

а моё творение продолжает работу...


Ааа ... Ну тогда извини) молодец - холодец!) Хорошо идёт - дай Бог чтоб дальше так по рельсам шла!)
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Vizard_:

Оль, ты же автобиаграфию перед новым годом хотела рассказать)))

Милая, это же был подарок...

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