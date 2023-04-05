От теории к практике - страница 1539

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Maxim Dmitrievsky:

но перед этим будет много лжеУчителей :))

Которые, перед тем как изойти куда-то, будут долго исходить на что-то)

 
Maxim Dmitrievsky:

отдыхал, вот по осени думаю что бы намутить. Но фокусник ничего не пишет, а у него опыт 80+ лет в МО. (скорее всего, персептрон Розенблатта был изобретен именно им) Говорит, что исход очевиден...

Опыт собирается по крупинкам. У тебя большой опыт уже. Потихоньку добьёшся своего если поставить цель. Никто лучше не сделает чем сам.
 
khorosh:

Не разумно на форуме, где тусуются преимущественно программисты, отрицать автоматическую торговлю и призывать к ручной. Куда же тогда прилагать искусство программиста.) Если лучше мозга ничего нет, то почему тогда этот мозг не может придумать автоматическую прибыльную ТС ? )))

Когда прогер и комп смогут обработать ту инфу, которая крутится в голове у опытного и успешного трейдера, тогда да. А пока что хороший прогер может только написать приблуды для полуавтомата, не более.
 

а я вот этим займусь как нидь

уж больно интересно

ГАУСС, LambertW

тем более что близко к теме ветки

действующие лица тока другие

https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249

предвижу примерно такой результат

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Грааль на Форекс

Maxim Romanov, 2019.09.05 16:23

но... у нас есть эмиссия... она создает... Хотя смотрите сами, разве на этом нельзя построить грааль? Кликнете по рисунку, будет анимация)



Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ"
Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ"
  • 2019.06.23
  • www.mql5.com
Опубликована статья Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ: Автор: Maxim Dmitrievsky...
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

реально дурдом самый настоящий)))

но справедливости ради надо сказать что это очень веселый и отзывчивый дурдом XDD


кстати, когда у тебя был открыт сигнал, я внимательно за ним следил

т.к. мне он был интересен алгоритмом перекрытия убытка

не скрою, я повторил его и потестил

идет не плохо, но риск мизерный иначе аут

но аут там так или иначе все равно наступает

подумай еще, не крой максимальный профит...

 
Renat Akhtyamov:

а я вот этим займусь как нидь

не

 
Alexander_K:

Я вот о чем хотел написАть...

Да, ошибся на этой неделе, проиграл порядка 20$ из 150$.

Неприятно? Да. Смертельно? Нет.

Все равно, считаю, что Грааль существует.

Сейчас сижу - тестирую.

Вот GBPAUD за август 2019 г.

Практически все сделки в "+", одна - в небольшой минус.

"А чё ж тогда на этой неделе проигрался в дым?!!" - закричат щас лоботрясы.

Я фиг знаю... Не знаю.... Опозорился, конечно, как щенок...

Но, страждущие не должны опускать тощие ручёнки. Подумаешь, дядя Саша, 20 баблонов потерял. Не беда - наверстаем.

Правильно, не падай духом, а падай брюхом.) Главное зарабатывать больше, чем терять. А мажоры лучше не использовать.

 
khorosh:

Правильно, не падай духом, а падай брюхом.) Главное зарабатывать больше, чем терять. А мажоры лучше не использовать.

и я о том же

чиф бы подошел под эту стратегию, но там канал под 1000 с лишним пунктов

 
Alexander_K:

Если получится - отпишись, расскажу алгоритм, который будет зарабатывать на преобразованных данных. С тебя - готовая ТС.

Расскажи,

могу даже наоборот, сделать ТС, а потом преобразовать данные методом брутфорса,

можешь даже не мне рассказывать а себе.

Я не могу понять, почему тут многие рисуют колокола, Допустим мы сейчас находимся в середине колокола, или на краю - дальше что?

По моему надо анализировать не историю приращений а последействия.

 

Ухи!


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