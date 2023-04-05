От теории к практике - страница 1539
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но перед этим будет много лжеУчителей :))
Которые, перед тем как изойти куда-то, будут долго исходить на что-то)
отдыхал, вот по осени думаю что бы намутить. Но фокусник ничего не пишет, а у него опыт 80+ лет в МО. (скорее всего, персептрон Розенблатта был изобретен именно им) Говорит, что исход очевиден...
Не разумно на форуме, где тусуются преимущественно программисты, отрицать автоматическую торговлю и призывать к ручной. Куда же тогда прилагать искусство программиста.) Если лучше мозга ничего нет, то почему тогда этот мозг не может придумать автоматическую прибыльную ТС ? )))
а я вот этим займусь как нидь
уж больно интересно
ГАУСС, LambertW
тем более что близко к теме ветки
действующие лица тока другие
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
предвижу примерно такой результат
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Грааль на Форекс
Maxim Romanov, 2019.09.05 16:23
но... у нас есть эмиссия... она создает... Хотя смотрите сами, разве на этом нельзя построить грааль? Кликнете по рисунку, будет анимация)
реально дурдом самый настоящий)))
но справедливости ради надо сказать что это очень веселый и отзывчивый дурдом XDD
кстати, когда у тебя был открыт сигнал, я внимательно за ним следил
т.к. мне он был интересен алгоритмом перекрытия убытка
не скрою, я повторил его и потестил
идет не плохо, но риск мизерный иначе аут
но аут там так или иначе все равно наступает
подумай еще, не крой максимальный профит...
а я вот этим займусь как нидь
не
Я вот о чем хотел написАть...
Да, ошибся на этой неделе, проиграл порядка 20$ из 150$.
Неприятно? Да. Смертельно? Нет.
Все равно, считаю, что Грааль существует.
Сейчас сижу - тестирую.
Вот GBPAUD за август 2019 г.
Практически все сделки в "+", одна - в небольшой минус.
"А чё ж тогда на этой неделе проигрался в дым?!!" - закричат щас лоботрясы.
Я фиг знаю... Не знаю.... Опозорился, конечно, как щенок...
Но, страждущие не должны опускать тощие ручёнки. Подумаешь, дядя Саша, 20 баблонов потерял. Не беда - наверстаем.
Правильно, не падай духом, а падай брюхом.) Главное зарабатывать больше, чем терять. А мажоры лучше не использовать.
Правильно, не падай духом, а падай брюхом.) Главное зарабатывать больше, чем терять. А мажоры лучше не использовать.
и я о том же
чиф бы подошел под эту стратегию, но там канал под 1000 с лишним пунктов
Если получится - отпишись, расскажу алгоритм, который будет зарабатывать на преобразованных данных. С тебя - готовая ТС.
Расскажи,
могу даже наоборот, сделать ТС, а потом преобразовать данные методом брутфорса,
можешь даже не мне рассказывать а себе.
Я не могу понять, почему тут многие рисуют колокола, Допустим мы сейчас находимся в середине колокола, или на краю - дальше что?
По моему надо анализировать не историю приращений а последействия.
Ухи!