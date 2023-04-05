От теории к практике - страница 1538
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Ты самый добрый, великий и справедливый из Учителей!
Спасибо что ТЫ есть!)))
Говорю клоун, лечиться пора
Говорю клоун, лечиться пора
XDDDDзачОтXDDD
Говорю клоун, лечиться пора
не ну реально какие-то сектанты.
Вон Aleksander_K вообще на него чуть ли не молится ставя иконку с ним перед компом с терминалом MT))
что такого этот visard который, раз он колдун, должен быть wizard сделал))
оооочень интересно)))
реально дурдом самый настоящий)))
но справедливости ради надо сказать что это очень веселый и отзывчивый дурдом XDD
не ну реально какие-то сектанты.
Вон Aleksander_K вообще на него чуть ли не молится ставя иконку с ним перед компом с терминалом MT))
что такого этот visard который, раз он колдун, должен быть wizard сделал))
оооочень интересно)))
не знаю, ничего полезного давно уже не пишет, исписался
Какие успехи в МО? Продвинулся или забросил?
отдыхал, вот по осени думаю что бы намутить. Но фокусник ничего не пишет, а у него опыт 80+ лет в МО. (скорее всего, персептрон Розенблатта был изобретен именно им) Говорит, что исход очевиден...
Говорит, что исход очевиден...
исход в смысле Исход, про который в книге "Исход"?)
исход в смысле Исход, про который в книге "Исход"?)
но перед этим будет много лжеУчителей :))