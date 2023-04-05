От теории к практике - страница 1538

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Скажите что-нить про такой временной ряд.
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Vizard_:

Ты самый добрый, великий и справедливый из Учителей!
Спасибо что ТЫ есть!)))

Говорю клоун, лечиться пора

 
Maxim Dmitrievsky:

Говорю клоун, лечиться пора

XDDDDзачОтXDDD

 
Maxim Dmitrievsky:

Говорю клоун, лечиться пора

не ну реально какие-то сектанты.

Вон Aleksander_K вообще на него чуть ли не молится ставя иконку с ним перед компом с терминалом MT))

что такого этот visard который, раз он колдун, должен быть wizard  сделал))

оооочень интересно)))

 

реально дурдом самый настоящий)))

но справедливости ради надо сказать что это очень веселый и отзывчивый дурдом XDD


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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

не ну реально какие-то сектанты.

Вон Aleksander_K вообще на него чуть ли не молится ставя иконку с ним перед компом с терминалом MT))

что такого этот visard который, раз он колдун, должен быть wizard  сделал))

оооочень интересно)))

не знаю, ничего полезного давно уже не пишет, исписался

 
Maxim Dmitrievsky:

Какие успехи в МО? Продвинулся или забросил?
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Uladzimir Izerski:
Какие успехи в МО? Продвинулся или забросил?

отдыхал, вот по осени думаю что бы намутить. Но фокусник ничего не пишет, а у него опыт 80+ лет в МО. (скорее всего, персептрон Розенблатта был изобретен именно им) Говорит, что исход очевиден...

 
Maxim Dmitrievsky:

Говорит, что исход очевиден...

исход в смысле Исход, про который в книге "Исход"?)

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Aleksey Nikolayev:

исход в смысле Исход, про который в книге "Исход"?)

но перед этим будет много лжеУчителей :))

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