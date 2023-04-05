От теории к практике - страница 1540
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Ухи!
Левое ухо больше.
Тренд вниз?
Левое ухо больше.
Тренд вниз?
Потому что мой уровень уже никто не понимает
Вас это беспокоит?
Вас это беспокоит?
Эйнштейна не беспокоило, Перельмана тоже.)
кстати, когда у тебя был открыт сигнал, я внимательно за ним следил
т.к. мне он был интересен алгоритмом перекрытия убытка
не скрою, я повторил его и потестил
идет не плохо, но риск мизерный иначе аут
но аут там так или иначе все равно наступает
подумай еще, не крой максимальный профит...
если взять тесты то у меня видно:
даже несмотря на 95% прибыльных сделок все равно 4 раза мой робот попадает в ооочень сильные 5-10 тысячепунктовые движения рынка
то есть по сути как ни крути раз, два раза в год даже при самом лучшем раскладе попадешь неизбежно в самую "Ж" и никакие формулы Тебе не помогут.
я поставил такие настройки в роботе чтобы он ловил самые сильные с точки зрения закономерности движения. и из за этого такая маленькая прибыль в тесте.
и то все равно есть недостатки.
так что Ты можешь все что угодно придумать какие угодно формулы, но совершенно точно, что полностью исключить форс-мажор у Тебя не получится.
если взять тесты то у меня видно:
даже несмотря на 95% прибыльных сделок все равно 4 раза мой робот попадает в ооочень сильные 5-10 тысячепунктовые движения рынка
то есть по сути как ни крути раз, два раза в год даже при самом лучшем раскладе попадешь неизбежно в самую "Ж" и никакие формулы Тебе не помогут.
я поставил такие настройки в роботе чтобы он ловил самые сильные с точки зрения закономерности движения. и из за этого такая маленькая прибыль в тесте.
и то все равно есть недостатки.
так что Ты можешь все что угодно придумать какие угодно формулы, но совершенно точно, что полностью исключить форс-мажор у Тебя не получится.
Это подгонка на истории? Форвард есть?
Форварда нет, есть мартин)))
Форварда нет, есть мартин)))
есть анализ рыночных ситуаций - очень эффективное и безошибочное отлавливание "толстых хвостов" распределения вероятностей - фактически неслучайных движений рынка.
(синяя - sell , красная - buy)
а уже потом идет мартин сетка и все остальное.
да конечно я приверженец сеток, я просто не понимаю как можно со стоп-лоссами получить стабильную прибыль.
только стабильный убыток и все.
если Вы считаете иначе - выложите рабочие методы буду очень рад узнать что-то новое)
Да я практически пошутил же) Но в каждой шутке... Практически мартин = короткий форвард)) Но есть и вариации.
На скринах пипса конечно. Я пробую брать большие двиги. И даже есть усреднения но редко бывает больше 2 позиций да и лот фиксированый. Тоже пробую. Выкладывать то нечего особо. Но больше полгода уже по этой страте в общем-то.
Вон тренд по золоту зверский малость поизмотал но закрыл уже,слава богу))) Было аш 4 ордера открыто по нему, равным лотом. Можно былоб в ноль выскочить, но чет ждать стремно, да и сигнал по тренду уже почти.... Небольшой минус, тож иногда плюс)))
В общем у мну была шутка, все же понимают)))
а я вот этим займусь как нидь
уж больно интересно
А сериал "байки про ФормулЕ" будет закрыт? Фаны огорчатся же.