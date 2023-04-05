От теории к практике - страница 1540

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Evgeniy Chumakov:

Ухи!


Левое ухо больше.

Тренд вниз?

 
Sergey Chalyshev:

Левое ухо больше.

Тренд вниз?

Отрицательных значений больше.
 
Maxim Dmitrievsky:

Потому что мой уровень уже никто не понимает

Вас это беспокоит? 

 
Алексей Тарабанов:

Вас это беспокоит? 

Эйнштейна не беспокоило, Перельмана тоже.)

 
Renat Akhtyamov:

кстати, когда у тебя был открыт сигнал, я внимательно за ним следил

т.к. мне он был интересен алгоритмом перекрытия убытка

не скрою, я повторил его и потестил

идет не плохо, но риск мизерный иначе аут

но аут там так или иначе все равно наступает

подумай еще, не крой максимальный профит...

если взять тесты то у меня видно:


даже несмотря на 95% прибыльных сделок все равно 4 раза мой робот попадает в ооочень сильные 5-10 тысячепунктовые движения рынка

то есть по сути как ни крути раз, два раза в год даже при самом лучшем раскладе попадешь неизбежно в самую "Ж" и никакие формулы Тебе не помогут.

я поставил такие настройки в роботе чтобы он ловил самые сильные с точки зрения закономерности движения. и из за этого такая маленькая прибыль в тесте.

и то все равно есть недостатки.


так что Ты можешь все что угодно придумать какие угодно формулы, но совершенно точно, что полностью исключить форс-мажор у Тебя не получится. 

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

если взять тесты то у меня видно:


даже несмотря на 95% прибыльных сделок все равно 4 раза мой робот попадает в ооочень сильные 5-10 тысячепунктовые движения рынка

то есть по сути как ни крути раз, два раза в год даже при самом лучшем раскладе попадешь неизбежно в самую "Ж" и никакие формулы Тебе не помогут.

я поставил такие настройки в роботе чтобы он ловил самые сильные с точки зрения закономерности движения. и из за этого такая маленькая прибыль в тесте.

и то все равно есть недостатки.


так что Ты можешь все что угодно придумать какие угодно формулы, но совершенно точно, что полностью исключить форс-мажор у Тебя не получится. 

Это подгонка на истории? Форвард есть?
 
multiplicator:
Это подгонка на истории? Форвард есть?

Форварда нет, есть мартин))) 

 
vladevgeniy:

Форварда нет, есть мартин))) 

есть анализ рыночных ситуаций - очень эффективное и безошибочное отлавливание "толстых хвостов" распределения вероятностей - фактически неслучайных движений рынка.

(синяя - sell , красная - buy)

а уже потом идет мартин сетка и все остальное.

да конечно я приверженец сеток, я просто не понимаю как можно со стоп-лоссами получить стабильную прибыль.

только стабильный убыток и все.

если Вы считаете иначе - выложите рабочие методы буду очень рад узнать что-то новое)

 

Да я практически пошутил же) Но в каждой шутке... Практически мартин = короткий форвард)) Но есть и вариации.

На скринах пипса конечно. Я пробую брать большие двиги. И даже есть усреднения но редко бывает больше 2 позиций да и лот фиксированый. Тоже пробую. Выкладывать то нечего особо. Но больше полгода уже по этой страте в общем-то.

Вон тренд по золоту зверский малость поизмотал но закрыл уже,слава богу))) Было аш 4 ордера открыто по нему, равным лотом. Можно былоб в ноль выскочить, но чет ждать стремно, да и сигнал по тренду уже почти.... Небольшой минус, тож иногда плюс)))

В общем у мну была шутка, все же понимают)))

 
Renat Akhtyamov:

а я вот этим займусь как нидь

уж больно интересно

А сериал "байки про ФормулЕ" будет закрыт? Фаны огорчатся же.

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