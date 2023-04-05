От теории к практике - страница 1583
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Не думаю, что такое возможно.
Надо исправляться. Читать, проводить исследования, к исследованиям - тесты, к тестам - реал. Вот это будет интересно. А сейчас - тьфу и растереть. Без обид, ведь мы Грааль ищем, а не абы что. Не так ли?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2017.12.02 09:14
Продолжим.
Вопрос - а где же практика, где все эти лоты, профиты и деньги в конце концов??? Ответ - будет, обязательно будет. Наберитесь терпения.
почти что эффект Дежавю, Тебе не кажется?)
а разница в 1500 страниц за последние 1.5 года)
так почему же Ты так уверен что не будет следующих 1500-2000 страниц?)объясню по простому - возвращаясь в тайгу не найдешь ты пальм, даже если будешь очень хорошо искать, сколько бы Ты раз туда не возвращался))
Можете поверить мне на слово - торговля в канале относительно средней это верный путь к решению задачи. Ничего лучше человечество для описания стохастических процессов, в том числе и в квантовой механике в моделях перехода частиц из одного состояния в другое, не придумало. В классическом случае - это обычное уравнение движения + действие случайной составляющей, в квантовом - уравнение Шредингера.
Последнему вопросу я сейчас уделяю огромное внимание, вроде есть какие-то перспективы, но говорить об этом преждевременно.
Кстати, за день на моих условиях мне не поступило ни одного предложения о покупке Грааля. Я просто вынужден продолжать работу. Посмотрим...
Я просто вижу и знаю, что сейчас Ты от мухи бьющейся о стекло практически ничем не отличаешься... к сожалению.
Жаль что мне ранее года два-три назад об этом никто не говорил...
Всё так, Саша. Все хотят играть на граале.) Чужие беды мало кому интересны.
Подозреваю, что тому перцу, который интересовался моим мнением в личке о своих исследованиях, не то, чтобы неинтересно мнение других, а просто не хочет, чтобы все оседлали его тему. Хотя, еще раз повторю - он зря боится. При том ничтожнейшем уровне знаний физики и математики, который царит на форуме, в его клинописях никто бы не разобрался.
Однако, даже если бы кто и понял его, помощи он вряд ли бы здесь дождался. Homo homini lupus est... Каждый сам за себя. А раз так, то на форуме остается только флудить. А это я с превеликим удовольствием! Пофлудить я завсегда рад. А исследования...
Вот последняя картинка, которую я показываю:
Зеленый кружок - точка входа в сделку, синий - выхода.
Прибыль от одной сделки +210 пунктов по четырехзнаку. Вот так, внесением поправок в расчет дисперсии, получают прибыль на гигантских выбросах в 500 пунктов в течении нескольких минут. И никаких индикаторов разладки - только оригинальный, незапаздывающий канал дисперсии и все.
А насчет деталей расчета... Никогда! За 2 года я уже все понял о законах и порядках на этом форуме - все тайно, никому ни слова. Ну, что ж - да будет так.
Я просто вижу и знаю, что сейчас Ты от мухи бьющейся о стекло практически ничем не отличаешься... к сожалению.
Жаль что мне ранее года два-три назад об этом никто не говорил...
Здесь все такие.
Весь форум, вся кодебаза одна вода.
Те 5% которые зарабатывают это ещё с натягом. Потому как эта прибыль нестабильна и перетекает между этими самыми 5%
не побоюсь повториться но лучше на завод пойти
Последнее, что я от них услышал:
Док - "я практически добился полностью симметричного распределения приращений на М15, а моя нейросеть прекрасно справляется с такими входными данными"
Демко - " я научился преобразовывать распределение приращений в "ушастое" двумодальное и знаю как с ним работать. А вы тут все - пигмеи".
А как же Ламберт? Вроде симметричность была? А по факту?
Преобразовать ВР можно в любую красивую картинку, а потом ? - суп с котом (с чьим можно догадаться)
А как же Ламберт? Вроде симметричность была? А по факту?
Преобразовать ВР можно в любую красивую картинку, а потом ? - суп с котом (с чьим можно догадаться)
Это ты у них спроси :))
Если конкретно у меня не получается, то это не означает, что не получается у других.
Тем более, что нет одного универсального решения этой задачи. Я его вижу в правильном расчете дисперсии, кто-то в ушастых распределениях, и т.д. Важен только конечный результат. Но, даже не в этом дело. Речь ведется о подозрительных лицах, заполонившем форум - очевидных тунеядцах и проходимцах, самое место которым - в КПЗ. А все толковые ребята, получившие какие-то результаты, бегут отсюда как тараканы. Это - форум флуда, я его воспринимаю сейчас именно так и никак иначе. И дожидаться здесь толковых постов, поддержки, помощи в исследованиях просто глупо и смешно.
Это ты у них спроси :))
Если конкретно у меня не получается, то это не означает, что не получается у других.
Тем более, что нет одного универсального решения этой задачи. Я его вижу в правильном расчете дисперсии, кто-то в ушастых распределениях, и т.д. Важен только конечный результат. Но, даже не в этом дело. Речь ведется о подозрительных лицах, заполонившем форум - очевидных тунеядцах и проходимцах, самое место которым - в КПЗ. А все толковые ребята, получившие какие-то результаты, бегут отсюда как тараканы. Это - форум флуда, я его воспринимаю сейчас именно так и никак иначе. И дожидаться здесь толковых постов, поддержки, помощи в исследованиях просто глупо и смешно.
Может эти толковые ребята бегут отсюда ничего не добившись ?)
Это ты у них спроси :))
Если конкретно у меня не получается, то это не означает, что не получается у других.
Тем более, что нет одного универсального решения этой задачи. Я его вижу в правильном расчете дисперсии, кто-то в ушастых распределениях, и т.д. Важен только конечный результат. Но, даже не в этом дело. Речь ведется о подозрительных лицах, заполонившем форум - очевидных тунеядцах и проходимцах, самое место которым - в КПЗ. А все толковые ребята, получившие какие-то результаты, бегут отсюда как тараканы. Это - форум флуда, я его воспринимаю сейчас именно так и никак иначе. И дожидаться здесь толковых постов, поддержки, помощи в исследованиях просто глупо и смешно.
Да работа у нас такая. Привязаны к компу как гребцы к галере.
Вот и флудим. Но среди флуда можно найти очень интересные идеи.
Слабаки уходят, а сильные остаются. И будут флудить.)) Ведь к компу привязаны.
Да работа у нас такая. Привязаны к компу как гребцы к галере.
Вот и флудим. Но среди флуда можно найти очень интересные идеи.
Слабаки уходят, а сильные остаются. И будут флудить.))
Ну, перечисленных мной людей я бы не назвал слабаками. А насчет флуда - согласен, вещь хорошая. Чем я и буду заниматься - это действительно классная разгрузка.
Ну, перечисленных мной людей я бы не назвал слабаками. А насчет флуда - согласен, вещь хорошая. Чем я и буду заниматься - это действительно классная разгрузка.
Торговля несет в себе сильную психологическую нагрузку. Читая флуд организм расслабляется. Флуд в нашем деле полезен.)
Лучше читать флуд, чем плохие новости.