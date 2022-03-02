Майнер Биткоин - страница 129
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Это правда или журналюги врут опять?
https://profitgid.ru/slozhnost-majninga-bitkoina-povysilas-na-15-za-sutki.html
Похоже, что да. Но такое и раньше бывало. Наверное русские включили в сеть свой новый ламповый асик. Свет ни у кого не мигал ? :D
Это правда или журналюги врут опять?
https://profitgid.ru/slozhnost-majninga-bitkoina-povysilas-na-15-za-sutki.html
Сложность майнинга действительно выросла (это видно по моим доходам), но
Облачный майнинг - просто "мусор" и в этой статье просто реклама.
А не пробовали ли Вы выяснить, что там найсхэш майнит? Я вот смотрю на айпи коннектов экскаватора - все США
А не пробовали ли Вы выяснить, что там найсхэш майнит? Я вот смотрю на айпи коннектов экскаватора - все США
Можно выбрать 6 серверов
<алгоритм>.eu.nicehash.com - европа
<алгоритм>.usa.nicehash.com - америка
<алгоритм>.hk.nicehash.com - китай
<алгоритм>.jp.nicehash.com - япония
<алгоритм>.in.nicehash.com - индия
<алгоритм>.br.nicehash.com - бразилия
Можно выбрать 6 серверов
<алгоритм>.eu.nicehash.com - европа
<алгоритм>.usa.nicehash.com - америка
<алгоритм>.hk.nicehash.com - китай
<алгоритм>.jp.nicehash.com - япония
<алгоритм>.in.nicehash.com - индия
<алгоритм>.br.nicehash.com - бразилия
Ну это не алгоритм же. Алгоритм запускается майнером, настройки он видимо берет из сети, а вот получать шары и передавать результат он должен кому то же... или там ретрансляция, как считаете?
Ну это не алгоритм же. Алгоритм запускается майнером, настройки он видимо берет из сети, а вот получать шары и передавать результат он должен кому то же... или там ретрансляция, как считаете?
Да, алгоритм запускается майнером, но соединяется с сервером для данного алгоритма, в выбранной локации (что ближе)
Да, алгоритм запускается майнером, но соединяется с сервером для данного алгоритма, в выбранной локации (что ближе)
Т.е. узнать монету, какую они майнят не просто... или можно проанализировать как то сами шары...
Т.е. узнать монету, какую они майнят не просто... или можно проанализировать как то сами шары...
Думаю, что нельзя, ведь покупающий мощности сам выбирает пул.
Думаю, что нельзя, ведь покупающий мощности сам выбирает пул.
Да, но данные же мы обрабатываем, и судя по всему они не проходят какой либо шифровки. А это значит, что в заголовке такой шары может содержаться служебная информация, и сопаставив эту информацию с разными монетами можно же найти похожие. Признаки могут быть разными, к примеру что-то типа порядкового номера транзакции.
Вот только как заснифить эту информацию?