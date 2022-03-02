Майнер Биткоин - страница 129

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Alexey Volchanskiy:

Это правда или журналюги врут опять?






https://profitgid.ru/slozhnost-majninga-bitkoina-povysilas-na-15-za-sutki.html

Похоже, что да. Но такое и раньше бывало. Наверное русские включили в сеть свой новый ламповый асик. Свет ни у кого не мигал ? :D 

 
Alexey Volchanskiy:

Это правда или журналюги врут опять?






https://profitgid.ru/slozhnost-majninga-bitkoina-povysilas-na-15-za-sutki.html

Сложность майнинга действительно выросла (это видно по моим доходам), но

Облачный майнинг - просто "мусор" и в этой статье просто реклама.

 

А не пробовали ли Вы выяснить, что там найсхэш майнит? Я вот смотрю на айпи коннектов экскаватора - все США

68.232.34.200
152.195.132.207
152.199.19.161
104.16.83.46
 
Aleksey Vyazmikin:

А не пробовали ли Вы выяснить, что там найсхэш майнит? Я вот смотрю на айпи коннектов экскаватора - все США

Можно выбрать 6 серверов

<алгоритм>.eu.nicehash.com - европа

<алгоритм>.usa.nicehash.com - америка

<алгоритм>.hk.nicehash.com - китай

<алгоритм>.jp.nicehash.com - япония

<алгоритм>.in.nicehash.com - индия

<алгоритм>.br.nicehash.com - бразилия

 
prostotrader:

Можно выбрать 6 серверов

<алгоритм>.eu.nicehash.com - европа

<алгоритм>.usa.nicehash.com - америка

<алгоритм>.hk.nicehash.com - китай

<алгоритм>.jp.nicehash.com - япония

<алгоритм>.in.nicehash.com - индия

<алгоритм>.br.nicehash.com - бразилия

Ну это не алгоритм же. Алгоритм запускается майнером, настройки он видимо берет из сети, а вот получать шары и передавать результат он должен кому то же... или там ретрансляция, как считаете?

 
Aleksey Vyazmikin:

Ну это не алгоритм же. Алгоритм запускается майнером, настройки он видимо берет из сети, а вот получать шары и передавать результат он должен кому то же... или там ретрансляция, как считаете?

Да, алгоритм запускается майнером, но соединяется с сервером для данного алгоритма, в выбранной локации (что ближе)

 
prostotrader:

Да, алгоритм запускается майнером, но соединяется с сервером для данного алгоритма, в выбранной локации (что ближе)

Т.е. узнать монету, какую они майнят не просто... или можно проанализировать как то сами шары...

 
Aleksey Vyazmikin:

Т.е. узнать монету, какую они майнят не просто... или можно проанализировать как то сами шары...

Думаю, что нельзя, ведь покупающий мощности сам выбирает пул.

 
prostotrader:

Думаю, что нельзя, ведь покупающий мощности сам выбирает пул.

Да, но данные же мы обрабатываем, и судя по всему они не проходят какой либо шифровки. А это значит, что в заголовке такой шары может содержаться служебная информация, и сопаставив эту информацию с разными монетами можно же найти похожие. Признаки могут быть разными, к примеру что-то типа порядкового номера транзакции.

Вот только как заснифить эту информацию?

 
Сегодня продал самый первый риг на 7 1080 Ti, осталось 2 рига (15 видеокарт).
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