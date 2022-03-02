Майнер Биткоин - страница 131
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50%
От Ваших затрат?
Тем более, сейчас, осталось отбить 19,66% (4 144$ от 21 079$ не забывайте, что доллар вырос на 10 руб. за это время)
Т.е. по итогу Вы в минусе на 4k$?
Т.е. по итогу Вы в минусе на 4k$?
Это без учета стоимости оборудования.
От Ваших затрат?
Ну да.
50%
Не продешивили? Не пробовали загнать по цене покупки? Ведь цены сейчас выше.
Не продешивили? Не пробовали загнать по цене покупки? Ведь цены сейчас выше.
Если закрывать бизнес, то быстро (не люблю тянуть)
Ну да.
Второй риг 307699/2=153849,5
Третий риг 414087/2=207043,5
Не продешивили? Не пробовали загнать по цене покупки? Ведь цены сейчас выше.
Сейчас цены резко упали - паника - смотрите на avito
prostotrader , какая сейчас окупаемость каждого рига?
Есть ли статистика динамики падения окупаемости от месяца к месяцу?
Интересно понять, есть ли смысл входить сейчас, что бы хотя бы за год отбить вложения.PS Потенциально рассматриваю вопрос покупки.