Майнер Биткоин - страница 131

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prostotrader:

50%

От Ваших затрат?

 
prostotrader:


Тем более, сейчас, осталось отбить 19,66% (4 144$ от 21 079$ не забывайте, что доллар вырос на 10 руб. за это время)

Т.е. по итогу Вы в минусе на 4k$?

 
Mesaoria:

Т.е. по итогу Вы в минусе на 4k$?

Это без учета стоимости оборудования.

 
Aleksey Vyazmikin:

От Ваших затрат?

Ну да.

 
prostotrader:

50%

Не продешивили? Не пробовали загнать по цене покупки? Ведь цены сейчас выше.

 
Vasiliy Sokolov:

Не продешивили? Не пробовали загнать по цене покупки? Ведь цены сейчас выше.

Если закрывать бизнес, то быстро (не люблю тянуть)

 
 
prostotrader:

Ну да.

Второй риг 307699/2=153849,5

Третий риг 414087/2=207043,5

 
Vasiliy Sokolov:

Не продешивили? Не пробовали загнать по цене покупки? Ведь цены сейчас выше.

Сейчас цены резко упали - паника - смотрите на avito

 

prostotrader , какая сейчас окупаемость каждого рига?

Есть ли статистика динамики падения окупаемости от месяца к месяцу?

Интересно понять, есть ли смысл входить сейчас, что бы хотя бы за год отбить вложения.

PS Потенциально рассматриваю вопрос покупки.
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