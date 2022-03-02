Майнер Биткоин - страница 135
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)) я же говорю нуб
ладно, мне не интересно майнинг
мы о чем-то разном
23.01.2018 Требования к добыче биткоинов таковы, что их майнинг на видеокарте NVIDIA нерентабелен. Это связано с тем, что в алгоритме SHA-256 скорость подбора хеша зависит лишь от скорости работы процессора. Поэтому объем и скорости работы ОЗУ не влияет на хешрейт. Однако использовать карты NVIDIA для майнинга вполне реально. Нужно лишь...\
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если автор только переводил их в биткоин для вывода тогда это уже другой вопрос
На картах майнят не биткоин. А эфир и другие альткоины. Но в данный момент прибыль с одной карты NVIDIA 1080Ti, около 0,5$ в сутки. Низкая доходность связана с тем что рынок крипты сейчас просел и цены на криптовалюты упали. И это в лучшем случае, если правильно выбрать алгоритм и монету которую будите майнить. А если еще и не правильно, то вообще убыток будет.
На картах майнят не биткоин. А эфир и другие альткоины. Но в данный момент прибыль с одной карты NVIDIA 1080Ti, около 0,5$ в сутки. Низкая доходность связана с тем что рынок крипты сейчас просел и цены на криптовалюты упали. И это в лучшем случае, если правильно выбрать алгоритм и монету которую будите майнить. А если еще и не правильно, то вообще убыток будет.
Даже эфир майнить уже нерентабельно. Майнят в основном неизвестные валюты в надежде на их рост. Тяжело майнерам нынче. Но те, кто останется, тот снимет сливки.
Даже эфир майнить уже нерентабельно. Майнят в основном неизвестные валюты в надежде на их рост. Тяжело майнерам нынче. Но те, кто останется, тот снимет сливки.
Не снимет, даже если доллар не вырастет.
Приятель подарил "золотой" биткоин (три месяца шел из китая)
Приятель подарил "золотой" биткоин (три месяца шел из китая)
Ага, красивая монета. У меня такие на елке висят
Ага, красивая монета. У меня такие на елке висят
:)