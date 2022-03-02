Майнер Биткоин - страница 132

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prostotrader:

Иногда, человек, даже не знает что будет делать завтра.

А Вы хотите, чтобы за 10 месяцев ничего в жизни не поменялось?

Были свободные средства - решил попробовать (ничуть не жалею).

Тем более, сейчас, осталось отбить 19,66% (4 144$ от 21 079$ не забывайте, что доллар вырос на 10 руб. за это время)

Немзвестно что бы было, если бы Биток ещё постоял 2-3 недели на уровне 20 000$,

У меня есть смутное ощущение, что он туда ещё вернётся (10 месяцев не опускался ниже 5 700$), но

у меня другие планы (майнинг требует достаточно много времени, как и в любой другой работе).

осталось то чуток выждать...

всё равно в плюс, как бы то ни было

 
Renat Akhtyamov:

осталось то чуток выждать...

всё равно в плюс, как бы то ни было

Я тут прикинул, сейчас окупаемость около двух лет уже для той цены по которой предлагается купить риги.

 
Aleksey Vyazmikin:

prostotrader , какая сейчас окупаемость каждого рига?

Есть ли статистика динамики падения окупаемости от месяца к месяцу?

Интересно понять, есть ли смысл входить сейчас, что бы хотя бы за год отбить вложения.

PS Потенциально рассматриваю вопрос покупки.

Если Биток останется на этом уровне и ниже, то вообше нет смысла.

Я же считал с дисконтом в 50 % - полтора года.

 
prostotrader:

Если Биток останется на этом уровне и ниже, то вообше нет смысла.

Я же считал с дисконтом в 50 % - полтора года.

Понятно, надо подумать... я так понял сложность всё ж выросла в майнинге, в то время как вознаграждение упало - парадокс или асики, работающие с новыми алгоритмами, заняли нишу, не ясно.

 

Риги проданы - бизнес закрыт.

Завтра выложу финальный отчёт.

 
prostotrader:

Риги проданы - бизнес закрыт.

Завтра выложу финальный отчёт.

Спасибо, ждем! Если можно не в виде картинки, а в виде файла Excel (можно и через личку)

 
Vasiliy Sokolov:

Спасибо, ждем! Если можно не в виде картинки, а в виде файла Excel (можно и через личку)

Хорошо, выложу полный  Exel завтра (Там будет ещё 12$ + ~10$ долга за Найс)

И осталась новая мамка Asus B250 Mining Expert (вДРУГ Биток взлетит до 50 000 :) )


 
prostotrader:

Риги проданы - бизнес закрыт.

Завтра выложу финальный отчёт.

Поздравляю!

 

Вот финальный отчёт.

Долг за найсом ~10-14$

Чмстая прибыль составила 551,84$

Файлы:
Mining.zip  32 kb
 
prostotrader:

Вот финальный отчёт.

Долг за найсом ~10-14$

Чмстая прибыль составила 551,84$

Спасибо за открытость! Результаты действительно очень интересные.

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