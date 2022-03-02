Майнер Биткоин - страница 132
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Иногда, человек, даже не знает что будет делать завтра.
А Вы хотите, чтобы за 10 месяцев ничего в жизни не поменялось?
Были свободные средства - решил попробовать (ничуть не жалею).
Тем более, сейчас, осталось отбить 19,66% (4 144$ от 21 079$ не забывайте, что доллар вырос на 10 руб. за это время)
Немзвестно что бы было, если бы Биток ещё постоял 2-3 недели на уровне 20 000$,
У меня есть смутное ощущение, что он туда ещё вернётся (10 месяцев не опускался ниже 5 700$), но
у меня другие планы (майнинг требует достаточно много времени, как и в любой другой работе).
осталось то чуток выждать...
всё равно в плюс, как бы то ни было
осталось то чуток выждать...
всё равно в плюс, как бы то ни было
Я тут прикинул, сейчас окупаемость около двух лет уже для той цены по которой предлагается купить риги.
prostotrader , какая сейчас окупаемость каждого рига?
Есть ли статистика динамики падения окупаемости от месяца к месяцу?
Интересно понять, есть ли смысл входить сейчас, что бы хотя бы за год отбить вложения.PS Потенциально рассматриваю вопрос покупки.
Если Биток останется на этом уровне и ниже, то вообше нет смысла.
Я же считал с дисконтом в 50 % - полтора года.
Если Биток останется на этом уровне и ниже, то вообше нет смысла.
Я же считал с дисконтом в 50 % - полтора года.
Понятно, надо подумать... я так понял сложность всё ж выросла в майнинге, в то время как вознаграждение упало - парадокс или асики, работающие с новыми алгоритмами, заняли нишу, не ясно.
Риги проданы - бизнес закрыт.
Завтра выложу финальный отчёт.
Риги проданы - бизнес закрыт.
Завтра выложу финальный отчёт.
Спасибо, ждем! Если можно не в виде картинки, а в виде файла Excel (можно и через личку)
Спасибо, ждем! Если можно не в виде картинки, а в виде файла Excel (можно и через личку)
Хорошо, выложу полный Exel завтра (Там будет ещё 12$ + ~10$ долга за Найс)
И осталась новая мамка Asus B250 Mining Expert (вДРУГ Биток взлетит до 50 000 :) )
Риги проданы - бизнес закрыт.
Завтра выложу финальный отчёт.
Поздравляю!
Вот финальный отчёт.
Долг за найсом ~10-14$
Чмстая прибыль составила 551,84$
Вот финальный отчёт.
Долг за найсом ~10-14$
Чмстая прибыль составила 551,84$
Спасибо за открытость! Результаты действительно очень интересные.