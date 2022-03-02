Майнер Биткоин - страница 136
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Полностью поддерживаю! Но крипта остаетанеся самой дорогой валютой...
Это как это?)
Имеется в виду, что большинство монет стоят более $100, биток около 4000.
Полностью поддерживаю! Но крипта остаетанеся самой дорогой валютой...
Крипта не валюта, а монета)
Кому интересно, Bitrix запускает новую биржу есть уверенность что будет ПРОФИТ. До 1 апреля раздают бесплатные токены.
Кому интересно, Bitrix запускает новую биржу есть уверенность что будет ПРОФИТ. До 1 апреля раздают бесплатные токены.
Конечно профит будет у биржи!
Видимо новый бум.
Видимо нужно новую ферму сварганить :)
Добавлено
Посмотрел стоимость приличного рига и ...
что-то желания поубавилось :)
Видимо нужно новую ферму сварганить :)
Добавлено
Посмотрел стоимость приличного рига и ...
что-то желания поубавилось :)
а конфигурация текущей какая ??? )))
а конфигурация текущей какая ??? )))
Текущей нет, продал 2 года назад (видимо зря...)