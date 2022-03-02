Майнер Биткоин - страница 136

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Константин Дронов:
Полностью поддерживаю! Но крипта остаетанеся самой дорогой валютой...
Это как это?)
 
Andrii Pronyk:
Это как это?)

Имеется в виду, что большинство монет стоят более $100, биток около 4000.

 
Константин Дронов:
Полностью поддерживаю! Но крипта остаетанеся самой дорогой валютой...

Крипта не валюта, а монета)

 

 Кому интересно, Bitrix запускает новую биржу есть уверенность что будет ПРОФИТ. До 1 апреля раздают бесплатные токены.

 
seva3674:

 Кому интересно, Bitrix запускает новую биржу есть уверенность что будет ПРОФИТ. До 1 апреля раздают бесплатные токены.

Конечно профит будет у биржи!

 
Bittrex - только с виду крутая биржа, отложенные ордера удаляют когда хотят переустанавливать устанешь, да монеты дарят, мне тоже подарили биткоин_голд называлась на ней я какое то время торговал и все хорошо было пока эта биржа свой подарок назад не забрала вместе с моим наработанным... сказать проще - просто исчезла из кошелька.., есть такая монета СРС каприкоин называется, очень волатильная торгуй не хочу, так эта биржа отказалась от нее... в общем ушел я от них. с вводом-выводом средств проблем не было, а вот без торгового робота там делать нечего новичкам особенно... Бесплатные токены практически на всех биржах раздают
 
Видимо новый бум.
GeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальным
GeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальным
  • 3dnews.ru
Американский энтузиаст Саймон Бирн построил майнинговую ферму из 78 видеокарт GeForce RTX 3080. Оказалось, что на фоне роста цены Ethereum, видеокарты могут приносить владельцам до $21 тысяч в месяц. Это означает, что криптоферма способна окупить себя за полгода, пишет VideoCardz. При текущей цене RTX 3080, создание подобной криптофермы...
 
Aleksey Vyazmikin:
Видимо новый бум.

Видимо нужно новую ферму сварганить :)

Добавлено

Посмотрел стоимость приличного рига и ...

что-то желания поубавилось :)


 
prostotrader:

Видимо нужно новую ферму сварганить :)

Добавлено

Посмотрел стоимость приличного рига и ...

что-то желания поубавилось :)


а конфигурация текущей какая ??? )))

 
ruslan:

а конфигурация текущей какая ??? )))

Текущей нет, продал 2 года назад (видимо зря...)

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