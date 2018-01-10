Количество сумасшедших на форуме? - страница 12
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Пуши или смс приходят на сотовый.
Что-то не могу настроить:
Что-то не могу настроить:
у меня в середине 90-х был телефон, которым можно было запросто человека убить ))) пол-кило весил точно
а в первый раз я увидел сотовый где-то в самом начале 90-х
пили кофе в гостинице, там было типа кафе, рядом чувак раскрывает такой саквояж, типа докторского, достает оттуда трубку на витом проводе и начинает звонить. народ, помню, прифигел )
Пуши или смс приходят на сотовый.
с уважением.
не факт что его кто то будет смотреть в момент пьянки, я знаю у чела хату так выкружили, бухали бухали потом типа поставь подпись, он и поставил, оказалось подарил хату. в суде не доказал, нашлись и свидетели что по трезвому все дело было, как положено.
с уважением.
Верю, в середине 90-х я у меня была фирма по аренде квартир, был как-то в гостях в бандитском агенстве по недвижимости. Именно тем, что вы пишете и занимались.
При мне дир отчитывал одного сотрудника, - твоя задача какая - бухать с клиентом до посинения. А ты что? Заказ сделал и тормознуться не можешь?? Вот, похмеляйся и за работу!
Верю, в середине 90-х я у меня была фирма по аренде квартир, был как-то в гостях в бандитском агенстве по недвижимости. Именно тем, что вы пишете и занимались.
При мне дир отчитывал одного сотрудника, - твоя задача какая - бухать с клиентом до посинения. А ты что? Заказ сделал и тормознуться не можешь?? Вот, похмеляйся и за работу!
с уважением.
примерно 92-95 дело было.как правило хату сразу продают другому хозяину. или переоформляют через цепочку лиц.
с уважением.
угу, а хозяина в деревню, в дом, где уже таких 30-40 кантуются
еще и психотропы могут подмешать
мне как-то раз одна тварь женского пола что-то всыпала, утром встал и тут же упал
стало страшно, вроде не пьяный, а стоять не могу, полная потеря координации
сутки отходил..
Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей!
Только помню, что стены - с обоями,
Помню - Клавка была, и подруга при ей, -
Целовался на кухне с обоими.
А наутро я встал -
Мне давай сообщать,
Что хозяйку ругал,
Всех хотел застращать,
Будто голым скакал,
Будто песни орал,
А отец, говорил,
У меня - генерал!
А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,
Говорил, будто все меня продали,
И гостям, говорят, не давал продыхнуть -
Донимал их блатными аккордами.
А потом кончил пить -
Потому что устал, -
Начал об пол крушить
Благородный хрусталь,
Лил на стены вино,
А кофейный сервиз,
Растворивши окно,
Взял да выбросил вниз.
И никто мне не мог даже слова сказать.
Но потом потихоньку оправились, -
Навалились гурьбой, стали руки вязать,
А потом уже - все позабавились.
Кто - плевал мне в лицо,
А кто - водку лил в рот,
А какой-то танцор
Бил ногами в живот...
Молодая вдова,
Верность мужу храня, -
Ведь живем однова -
Пожалела меня.
И бледнел я на кухне разбитым лицом,
Делал вид, что пошел на попятную,
"Развяжите, - кричал, - да и дело с концом!"
Развязали, - но вилки попрятали.
Тут вообще началось -
Не опишешь в словах, -
И откуда взялось
Столько силы в руках! -
Я как раненый зверь
Напоследок чудил:
Выбил окна и дверь
И балкон уронил.
Ой, где был я вчера - не найду днем с огнем!
Только помню, что стены - с обоями, -
И осталось лицо - и побои на нем, -
Ну куда теперь выйти с побоями!
...Если правда оно -
Ну, хотя бы на треть, -
Остается одно:
Только лечь помереть!
Хорошо, что вдова
Все смогла пережить,
Пожалела меня -
И взяла к себе жить.
1967
угу, а хозяина в деревню, в дом, где уже таких 30-40 кантуются
еще и психотропы могут подмешать
мне как-то раз одна тварь женского пола что-то всыпала, утром встал и тут же упал
стало страшно, вроде не пьяный, а стоять не могу, полная потеря координации
сутки отходил..
попадался клиент, который потерял 3 дня из своей жизни, приходил с супругой, восстановил ему память и он вспомнил где он был все эти 3 дня, заняло времени примерно 1-1.5 часа, бывает по разному. последнее что он помнил, купил бутылку пива и отхлебнул, после этого потерялся.
с уважением.
у меня в середине 90-х был телефон, которым можно было запросто человека убить ))) пол-кило весил точно
а в первый раз я увидел сотовый где-то в самом начале 90-х
пили кофе в гостинице, там было типа кафе, рядом чувак раскрывает такой саквояж, типа докторского, достает оттуда трубку на витом проводе и начинает звонить. народ, помню, прифигел )
Сын рассказывал, тогда в Екатеринбурге жил. В 90-х у него был мобильный телефон, работавший через приёмопередатчик находящийся в квартире и связанный с обычным стационарным телефоном. Трубка была большая и внушительная, в те времена такими телефонами пользовались только крутые братки и бизнесмены. Так вот, когда он с женой посещал кафе или ресторан, то обычно демонстративно доставал трубку и делал вид, что ведёт деловой разговор. Официанты мгновенно обращали внимание и сразу же подходили, чтобы обслужить в первую очередь.
Сын рассказывал, тогда в Екатеринбурге жил. В 90-х у него был мобильный телефон, работавший через приёмопередатчик находящийся в квартире и связанный с обычным стационарным телефоном. Трубка была большая и внушительная, в те времена такими телефонами пользовались только крутые братки и бизнесмены. Так вот, когда он с женой посещал кафе или ресторан, то обычно демонстративно доставал трубку и делал вид, что ведёт деловой разговор. Официанты мгновенно обращали внимание и сразу же подходили, чтобы обслужить в первую очередь.
Помню, были такие, где-то на километр били. И помню эту моду, в кафе телефон на стол выкладывать, статусно было )) И интернет через дайл-ап по $2 за час. А всего-то 20 с небольшим лет прошло..