Количество сумасшедших на форуме? - страница 12

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Alexey Volchanskiy:

Пуши или смс приходят на сотовый.

Что-то не могу настроить:


 
Vitaly Muzichenko:

Что-то не могу настроить:



у меня в середине 90-х был телефон, которым можно было запросто человека убить ))) пол-кило весил точно

а в первый раз я увидел сотовый где-то в самом начале 90-х

пили кофе в гостинице, там было типа кафе, рядом чувак раскрывает такой саквояж, типа докторского, достает оттуда трубку на витом проводе и начинает звонить. народ, помню, прифигел )

 
Alexey Volchanskiy:

Пуши или смс приходят на сотовый.

не факт что его кто то будет смотреть в момент пьянки, я знаю у чела хату так выкружили, бухали бухали потом типа поставь подпись, он и поставил, оказалось подарил хату. в суде не доказал, нашлись и свидетели что по трезвому все дело было, как положено.


с уважением.

 
Andrey Kisselyov:
не факт что его кто то будет смотреть в момент пьянки, я знаю у чела хату так выкружили, бухали бухали потом типа поставь подпись, он и поставил, оказалось подарил хату. в суде не доказал, нашлись и свидетели что по трезвому все дело было, как положено.


с уважением.


Верю, в середине 90-х я у меня была фирма по аренде квартир, был как-то в гостях в бандитском агенстве по недвижимости. Именно тем, что вы пишете и занимались.

При мне дир отчитывал одного сотрудника, - твоя задача какая - бухать с клиентом до посинения. А ты что? Заказ сделал и тормознуться не можешь?? Вот, похмеляйся и за работу!

 
Alexey Volchanskiy:

Верю, в середине 90-х я у меня была фирма по аренде квартир, был как-то в гостях в бандитском агенстве по недвижимости. Именно тем, что вы пишете и занимались.

При мне дир отчитывал одного сотрудника, - твоя задача какая - бухать с клиентом до посинения. А ты что? Заказ сделал и тормознуться не можешь?? Вот, похмеляйся и за работу!

примерно 92-95 дело было.как правило хату сразу продают другому хозяину. или переоформляют через цепочку лиц.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
примерно 92-95 дело было.как правило хату сразу продают другому хозяину. или переоформляют через цепочку лиц.

с уважением.

угу, а хозяина в деревню, в дом, где уже таких 30-40 кантуются

еще и психотропы могут подмешать

мне как-то раз одна тварь женского пола что-то всыпала, утром встал и тут же упал

стало страшно, вроде не пьяный, а стоять не могу, полная потеря координации

сутки отходил..

[Удален]  

 


Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей!

 Только помню, что стены - с обоями,

 Помню - Клавка была, и подруга при ей, -

 Целовался на кухне с обоими.


         А наутро я встал -

         Мне давай сообщать,

         Что хозяйку ругал,

         Всех хотел застращать,

         Будто голым скакал,

         Будто песни орал,

         А отец, говорил,

         У меня - генерал!


 А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,

 Говорил, будто все меня продали,

 И гостям, говорят, не давал продыхнуть -

 Донимал их блатными аккордами.


         А потом кончил пить -

         Потому что устал, -

         Начал об пол крушить

         Благородный хрусталь,

         Лил на стены вино,

         А кофейный сервиз,

         Растворивши окно,

         Взял да выбросил вниз.


 И никто мне не мог даже слова сказать.

 Но потом потихоньку оправились, -

 Навалились гурьбой, стали руки вязать,

 А потом уже - все позабавились.


         Кто - плевал мне в лицо,

         А кто - водку лил в рот,

         А какой-то танцор

         Бил ногами в живот...

         Молодая вдова,

         Верность мужу храня, -

         Ведь живем однова -

         Пожалела меня.


 И бледнел я на кухне разбитым лицом,

 Делал вид, что пошел на попятную,

 "Развяжите, - кричал, - да и дело с концом!"

 Развязали, - но вилки попрятали.


         Тут вообще началось -

         Не опишешь в словах, -

         И откуда взялось

         Столько силы в руках! -

         Я как раненый зверь

         Напоследок чудил:

         Выбил окна и дверь

         И балкон уронил.


 Ой, где был я вчера - не найду днем с огнем!

 Только помню, что стены - с обоями, -

 И осталось лицо - и побои на нем, -

 Ну куда теперь выйти с побоями!


         ...Если правда оно -

         Ну, хотя бы на треть, -

         Остается одно:

         Только лечь помереть!

         Хорошо, что вдова

         Все смогла пережить,

         Пожалела меня -

         И взяла к себе жить.


 1967


 
Alexey Volchanskiy:

угу, а хозяина в деревню, в дом, где уже таких 30-40 кантуются

еще и психотропы могут подмешать

мне как-то раз одна тварь женского пола что-то всыпала, утром встал и тут же упал

стало страшно, вроде не пьяный, а стоять не могу, полная потеря координации

сутки отходил..

я вообще не употребляю спиртное, никогда бы не поверил что пьяный может забыть где он был, пока со мной не произошел такой случай, в результате потерял в товаре порядка 500-1000$. после этого завязал употреблять любые спиртные напитки. ответственность за свою жизнь должна быть на мне, а не на количестве спиртного которое я выпил. прошло больше 20 лет с того случая.

попадался клиент, который потерял 3 дня из своей жизни, приходил с супругой, восстановил ему память и он вспомнил где он был все эти 3 дня, заняло времени примерно 1-1.5 часа, бывает по разному. последнее что он помнил, купил бутылку пива и отхлебнул, после этого потерялся.

с уважением.
 
Alexey Volchanskiy:

у меня в середине 90-х был телефон, которым можно было запросто человека убить ))) пол-кило весил точно

а в первый раз я увидел сотовый где-то в самом начале 90-х

пили кофе в гостинице, там было типа кафе, рядом чувак раскрывает такой саквояж, типа докторского, достает оттуда трубку на витом проводе и начинает звонить. народ, помню, прифигел )

Сын рассказывал, тогда в Екатеринбурге жил. В 90-х у него был мобильный телефон, работавший через приёмопередатчик находящийся в квартире и связанный с обычным стационарным телефоном. Трубка была большая и внушительная, в те времена такими телефонами пользовались только крутые братки и бизнесмены. Так вот, когда он с женой посещал кафе или ресторан, то обычно демонстративно доставал трубку и делал вид, что ведёт деловой разговор. Официанты мгновенно обращали внимание и сразу же подходили, чтобы обслужить в первую очередь.

 
khorosh:

Сын рассказывал, тогда в Екатеринбурге жил. В 90-х у него был мобильный телефон, работавший через приёмопередатчик находящийся в квартире и связанный с обычным стационарным телефоном. Трубка была большая и внушительная, в те времена такими телефонами пользовались только крутые братки и бизнесмены. Так вот, когда он с женой посещал кафе или ресторан, то обычно демонстративно доставал трубку и делал вид, что ведёт деловой разговор. Официанты мгновенно обращали внимание и сразу же подходили, чтобы обслужить в первую очередь.


Помню, были такие, где-то на километр били. И помню эту моду, в кафе телефон на стол выкладывать, статусно было )) И интернет через дайл-ап по $2 за час. А всего-то 20 с небольшим лет прошло..

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