Количество сумасшедших на форуме? - страница 28

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

Там про то что Эйнштейн сильно к науке принадлежит тоже особо то не радуйтесь, особенно фантазии про теорию относительности и искривление пространства и черные дыры - по крайней мере шнобеля ему за это точно не дали

просто яркая фигура типа фрейда, запомнившаяся своими не совсем здоровыми идеями

А эксперименты подтверждающие постоянство скорости света вам ни о чем не говорят?

 

Не знаю кто автор, но выложу)


 
Andrew Petras:

Да уж. Экий вы неугомонный.


№264 почитайте внимательно

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

А эксперименты подтверждающие постоянство скорости света вам ни о чем не говорят?


в вакууме? и что. однородная среда, одинаковая скорость. Ни о чем больше не говорит. А скорость света в прозрачной среде может быть меньше

 
Dmitry Fedoseev:

№264 почитайте внимательно

Ещё раз? Мне не трудно.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Количество сумасшедших на форуме?

Andrew Petras, 2017.10.02 12:41

Хорошо, понятно, для вас - не имеет.


Оставайтесь при своём вменяемом мнении. Я предпочитаю рассматривать проблемы со всех доступных моему пониманию сторон.

 
Maxim Dmitrievsky:

в вакууме? и что. однородная среда, одинаковая скорость. Ни о чем больше не говорит. А скорость света в прозрачной среде может быть меньше


в куякуме... и еще рассуждаешь о теории относительности... брр... 

 
Andrew Petras:

Ещё раз? Мне не трудно.


Оставайтесь при своём вменяемом мнении. Я предпочитаю рассматривать проблемы со всех доступных моему пониманию сторон.


Какую проблему? Задача - получить химсостав кирпича.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

в куякуме... и еще рассуждаешь о теории относительности... брр... 


даже в куякууме не может быть искривление пространства, т.к. это (пространство) не материальная величина, нечего искривлять. Искривить можно только мозг до такого состояния что бы об этом помыслить

 
Dmitry Fedoseev:

Какую проблему? Задача - получить химсостав кирпича.

Подзадача - вброшен ли кирпич, а если да, то кирпич ли это, и следует ли тратить время на получение его химического состава.

Был такой небезызвестный трейдер, В. Д. Ганн. И есть книга, которую ему приписывают - Магическое слово.

Когда читал, не покидало ощущение, что читаю какую то левую брошюрку от иеговистов, забытую на привокзальной лавочке.

Внимание, вопрос: сколько людей аргументируют этой книжкой то, что для постижения рынка рынка необходимо изучать Библию?

Я заканчиваю это словоблудие, остаёмся при своих.

1...21222324252627282930313233343536
Новый комментарий