Количество сумасшедших на форуме? - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там про то что Эйнштейн сильно к науке принадлежит тоже особо то не радуйтесь, особенно фантазии про теорию относительности и искривление пространства и черные дыры - по крайней мере шнобеля ему за это точно не далипросто яркая фигура типа фрейда, запомнившаяся своими не совсем здоровыми идеями
А эксперименты подтверждающие постоянство скорости света вам ни о чем не говорят?
Не знаю кто автор, но выложу)
Остапа понесло...
Да уж. Экий вы неугомонный.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Количество сумасшедших на форуме?
Andrew Petras, 2017.10.02 12:41
Хорошо, понятно, для вас - не имеет.
Да уж. Экий вы неугомонный.
№264 почитайте внимательно
А эксперименты подтверждающие постоянство скорости света вам ни о чем не говорят?
в вакууме? и что. однородная среда, одинаковая скорость. Ни о чем больше не говорит. А скорость света в прозрачной среде может быть меньше
№264 почитайте внимательно
Ещё раз? Мне не трудно.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Количество сумасшедших на форуме?
Andrew Petras, 2017.10.02 12:41
Хорошо, понятно, для вас - не имеет.
Оставайтесь при своём вменяемом мнении. Я предпочитаю рассматривать проблемы со всех доступных моему пониманию сторон.
в вакууме? и что. однородная среда, одинаковая скорость. Ни о чем больше не говорит. А скорость света в прозрачной среде может быть меньше
в куякуме... и еще рассуждаешь о теории относительности... брр...
Ещё раз? Мне не трудно.
Оставайтесь при своём вменяемом мнении. Я предпочитаю рассматривать проблемы со всех доступных моему пониманию сторон.
Какую проблему? Задача - получить химсостав кирпича.
в куякуме... и еще рассуждаешь о теории относительности... брр...
даже в куякууме не может быть искривление пространства, т.к. это (пространство) не материальная величина, нечего искривлять. Искривить можно только мозг до такого состояния что бы об этом помыслить
Какую проблему? Задача - получить химсостав кирпича.
Подзадача - вброшен ли кирпич, а если да, то кирпич ли это, и следует ли тратить время на получение его химического состава.
Был такой небезызвестный трейдер, В. Д. Ганн. И есть книга, которую ему приписывают - Магическое слово.
Когда читал, не покидало ощущение, что читаю какую то левую брошюрку от иеговистов, забытую на привокзальной лавочке.
Внимание, вопрос: сколько людей аргументируют этой книжкой то, что для постижения рынка рынка необходимо изучать Библию?
Я заканчиваю это словоблудие, остаёмся при своих.