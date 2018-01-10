Количество сумасшедших на форуме? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Andrey Kisselyov:
...
логику никто не отменял и не может отменить она заложена в любом из нас
...
Видит бог, я не хотел комментировать предыдущий пост.
...о суете вокруг книги, которая не известно кем была написана и передана людям...
Так так. Вас посещают? Слышите голоса?
Скажу по секрету. Мне тоже было откровение. Это они - лечат наши души.
...все действия и спекуляция на тему Библии можно отнести к коммерческой деятельности некоторых людей для получения прибыли от их бизнеса...
Очень удобная позиция. Одобряю.
...
вот некоторый пример для размышления о ее происхождении.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
...
А как вы определили, что действия Панина не спекуляция?
Очень подозрительный человек. Выслан, как революционер - а сам в библию ударился. Книжку издал, опять же, коммерция.
Не доверяю я таким.
...
я говорю о том что нужно брать книгу, читать ее и изучать как мы изучаем все вокруг, стараться понять ее смысл, о чем она говорит и чему учит, изучать как сторонний наблюдатель изучает объект, его суть.
...
Очень у вас всё убедительно. Надо брать.
А на каком языке лучше изучать? Не лежит душа к еврейскому. Написание какое то змеиное у букв. Можно Елизаветинскую? Душевный перевод.
И это. Очень правильно про спекуляции подмечено. Читал намедни Энциклопедию библейскую. Архимандрит написал, не хухры мухры, Никифор. Тут лежит. Приложение почитайте, сводъ параллельныхъ наименованш Энциклопедш по тексту Русской Бнблш и Бнблш Славянской.
логику вы сами себе отменили, начав изучать библию.. зачем? вы родились у вас есть тельце, есть способность мыслить и есть пыпыска что бы размножаться, т.е. все инструменты познания мира и продолжения себя в бесконечность
я сейчас послушал слабомного подростка-исполнителя FACE, который даже в шоу голос учавствовал.. зачем??? а потмоу что я наткнулся на рекламу этой бестолочи в интернете, смотря совершенно другой ролик... точно так же и вы, наткнулись на глобальную рекламку и потратили ценное время своей жизни на изучение этого.. и вообще мы все здесь сейчас просто тратим время, осуждая то чего нет, а некоторые всю жизнь
это единственная мысля которую я хотел донести :)
И вообще, почему если человеку что-то начинает нравится, например идея бога, то он непременно начинает ассоциировать себя с ней, это же оч глупо и не научно
никогда не отменял логику и анализ, я же подчеркнул ИЗУЧАЛ, А НЕ ЗУБРИЛ БИБЛИЮ... похоже дело в следующем, сама идея Бога подразумевает у людей чистую беспрекословную веру в Бога с отсутствием какой либо логики, типа "вот есть писание остального не существует". вы когда что то изучаете, разве вы не сопрягаете знания полученные ранее, с тем что вы изучаете? почему в данной теме все сразу упираются в стереотип беспрекословной веры? и сразу начинаются терки есть Бог или его нет. для меня он однозначно есть, для кого то из вас его нет, мне от этого ни горячо ни холодно.
с уважением.
никогда не отменял логику и анализ, я же подчеркнул ИЗУЧАЛ, А НЕ ЗУБРИЛ БИБЛИЮ... похоже дело в следующем, сама идея Бога подразумевает у людей чистую беспрекословную веру в Бога с отсутствием какой либо логики, типа "вот есть писание остального не существует". вы когда что то изучаете, разве вы не сопрягаете знания полученные ранее, с тем что вы изучаете? почему в данной теме все сразу упираются в стереотип беспрекословной веры? и сразу начинаются терки есть Бог или его нет. для меня он однозначно есть, для кого то из вас его нет, мне от этого ни горячо ни холодно.
с уважением.
Проблема в том, что большинство верующих представляют его, как и неграмотные крестьяне 100 и более лет назад, в виде дедушки с седой длинной бородой, сидящего на облаке. Мне ближе понятие Дао, по крайней мере не надо выдумывать несуществующих сущностей.
Проблема в том, что большинство верующих представляют его, как и неграмотные крестьяне 100 и более лет назад, в виде дедушки с седой длинной бородой, сидящего на облаке. Мне ближе понятие Дао, по крайней мере не надо выдумывать несуществующих сущностей.
у него много имен, у каждого свой образ, по сути слово Бог имеет точное определение, которое нельзя изменить или сделать подмену значения, понимание значения приходит с осмыслением. слово Дао так же имеет свое значение и оно не является полным соответствием слова Бог. образ дедушки на облаках был создан искусственно, скорее всего облако означает недоступность для смертных, что требует посреднического участия (церкви), что не так на самом деле. в реальности нет никакого дедушки на облаках, есть Бог.
с уважением.
никогда не отменял логику и анализ, я же подчеркнул ИЗУЧАЛ, А НЕ ЗУБРИЛ БИБЛИЮ... похоже дело в следующем, сама идея Бога подразумевает у людей чистую беспрекословную веру в Бога с отсутствием какой либо логики, типа "вот есть писание остального не существует". вы когда что то изучаете, разве вы не сопрягаете знания полученные ранее, с тем что вы изучаете? почему в данной теме все сразу упираются в стереотип беспрекословной веры? и сразу начинаются терки есть Бог или его нет. для меня он однозначно есть, для кого то из вас его нет, мне от этого ни горячо ни холодно.
с уважением.
да я больше не хочу обсуждать этот гумус мозговой, на почве которого прорастают все религиозные воззрения ) я вообще не понимаю почему современные люди до сих пор это обсуждают
да я больше не хочу обсуждать этот гумус мозговой, на почве которого прорастают все религиозные воззрения ) я вообще не понимаю почему современные люди до сих пор это обсуждают
с уважением.
самая популярная книга, насколько мне известно.
с уважением.
ну так бестселлер, русский рэп тоже кто-то слушает
ну так бестселлер
с уважением.
ну так бестселлер, русский рэп тоже кто-то слушает
с уважением.
На самом деле первое место по тиражам занимает Библия. Она издавалась так что достигла рекорда в около шести триллионов экземпляров.