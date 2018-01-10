Количество сумасшедших на форуме? - страница 3
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Могу предположить , их значительно меньше.
Их нет - Сами себя обычно не палят, проголосовало всего 6 человек на текущий момент, это буйный контингент 14% ,
С некоторой долей вероятности можно прибавить желающих посмотреть - тихо-помешанные 16%, эти знают что они психи, но светиться не желают.
Смотря что взять , ближе всего ответ 15% , за него отдали голос 9 человек.
Но с учетом двух категорий по итогам голосования ближе всего те кто поставил 30% ,
Тему можно сходу перемещать в ветку юмора.
Сами себя обычно не палят. Могу предположить , их значительно меньше.
Из проголосовавших всего 6 человек на текущий момент, буйный контингент 14%
С некоторой долей вероятности можно прибавить желающих посмотреть - тихо-помешанные 16%, эти знают что они психи, но светиться не желают.
По итогам голосования ближе всего те кто поставил 30% , это с учетом двух категорий.
Тему можно сходу перемещать в ветку юмора.
Юра, что с тобой-то? Голосования ведь анонимные )))) Не боись, братва тебя не сдаст!
Какое к черту анонимное - тут всего 20-30 человек тусуется, и все про друг друга все давно знают. :-)))
Ты лучше гордись - на твои юморные посты уже аналитика рисуется!
Какое к черту анонимное - тут всего 20-30 человек тусуется, и все про друг друга все давно знают. :-)))
Ты лучше гордись - на твои юморные посты уже аналитика рисуется!
Есть стойкое ощущение, что количество неадекватных людей на форуме возрастает. Лично у меня выросло количество людей, предлагающих в личку и скайп бредовые идеи.
Явно стало больше истеричек мужского пола. Это реальность или меня настиг осенний депресняк?
Интересно ваше мнение ))
Это - нехватка баб, Лёха.
Количество народу, нашедшего очередной Грааль, и предлагающих бесплатно написать его (бо как самим денег и усилий жалко) - по-моему, ничуть не изменилось.
Это - нехватка баб, Лёха.
Количество народу, нашедшего очередной Грааль, и предлагающих бесплатно написать его (бо как самим денег и усилий жалко) - по-моему, ничуть не изменилось.
.
Это - нехватка баб, Лёха.
Количество народу, нашедшего очередной Грааль, и предлагающих бесплатно написать его (бо как самим денег и усилий жалко) - по-моему, ничуть не изменилось.
Про баб не понял, полно их вокруг, если не смотреть на жизнь из капсулы авто или через телеэкран. Стало много "людей в футляре".
Насчет граалей тема вечная, согласен.
Про баб не понял, полно их вокруг, если не смотреть на жизнь из капсулы авто или через телеэкран. Стало много "людей в футляре".
Да уж... "Полно". А что ж ты в разводе-то ? И, вот, в форуме стал замечать "неадекватов" ?
И при каждом удобном случае - вворачиваешь байки из своих "подвигов" ?
Кому ты лапшу вешаешь на уши, бро ? Нету вокруг нормальных баб. Все они замужем, дорожат этим, и берегут свои семьи. А те, что "полно вокруг" - это бабомрази, которые уже развалили свои семьи, и для которых ты - чисто "временный картридж". Вон, Юрий Зайцев привел ролик с такой вот современной ТП, которой, по ее словам, "не хватает мужика". А на самом деле - ей не мужика, ей люлей хороших надо.
Sad, but true.
Следует стремиться к нирване "похрен на баб" - есть они - отлично, нету - еще лучше. Если у тебя так получается - я тебе завидую. У меня, увы, не выходит.
Ну вот - тема от Лехи как обычно перешла на баб.
Да уж... "Полно". А что ж ты в разводе-то ? И, вот, в форуме стал замечать "неадекватов" ?
И при каждом удобном случае - вворачиваешь байки из своих "подвигов" ?
Кому ты лапшу вешаешь на уши, бро ? Нету вокруг нормальных баб. Все они замужем, дорожат этим, и берегут свои семьи. А те, что "полно вокруг" - это бабомрази, которые уже развалили свои семьи, и для которых ты - чисто "временный картридж".
Sad, but true.
Следует стремиться к нирване "похрен на баб" - есть они - отлично, нету - еще лучше. Если у тебя так получается - я тебе завидую. У меня, увы, не выходит.
Давно уже ничего не вворачиваю. В разводе я по объективным причинам, но кричать на весь свет о них не собираюсь. Остальной спор вообще бессмысленнен, мне интересны люди, в т.ч. женщины.
Ну а кому-то достаточно ООП )))