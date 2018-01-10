Количество сумасшедших на форуме? - страница 3

Новый комментарий
 



Могу предположить , их значительно меньше.

Их нет  - Сами себя обычно не палят, проголосовало всего  6 человек на текущий момент, это буйный контингент 14% ,

С некоторой долей вероятности можно прибавить желающих посмотреть -  тихо-помешанные  16%, эти знают что они психи, но светиться не желают.

Смотря что взять ,  ближе всего ответ 15% , за него отдали голос 9 человек.

Но  с учетом двух категорий по итогам голосования ближе всего те кто поставил 30% ,

Тему можно  сходу перемещать в ветку юмора.

 
Yuriy Zaytsev:



Сами себя обычно не палят. Могу предположить , их значительно меньше.

Из проголосовавших всего  6 человек на текущий момент, буйный контингент 14%

С некоторой долей вероятности можно прибавить желающих посмотреть -  тихо-помешанные  16%, эти знают что они психи, но светиться не желают.

По итогам голосования ближе всего те кто поставил 30% , это с учетом двух категорий.

Тему можно  сходу перемещать в ветку юмора.

Юра, что с тобой-то? Голосования ведь анонимные )))) Не боись, братва тебя не сдаст!
 
Alexey Volchanskiy:
Юра, что с тобой-то? Голосования ведь анонимные )))) Не боись, братва тебя не сдаст!

Какое к черту  анонимное - тут всего 20-30 человек тусуется, и все  про друг друга все  давно знают. :-)))

Ты лучше гордись - на твои юморные посты уже аналитика рисуется!

 
Yuriy Zaytsev:

Какое к черту  анонимное - тут всего 20-30 человек тусуется, и все  про друг друга все  давно знают. :-)))

Ты лучше гордись - на твои юморные посты уже аналитика рисуется!

Все равно анонимное. Пишут да, несколько десятков, но читают гораздо больше. Я горжусь, уже нос прищепкой вверх задрал )) А пост не юморной, а сложно-психо-аналитический. Потомки меня оценят. Вот.
 
Alexey Volchanskiy:

Есть стойкое ощущение, что количество неадекватных людей на форуме возрастает. Лично у меня выросло количество людей, предлагающих в личку и скайп бредовые идеи. 

Явно стало больше истеричек мужского пола. Это реальность или меня настиг осенний депресняк?

Интересно ваше мнение ))

Это - нехватка баб, Лёха.

Количество народу, нашедшего очередной Грааль, и предлагающих бесплатно написать его (бо как самим денег и усилий жалко) - по-моему, ничуть не изменилось.

 
George Merts:

Это - нехватка баб, Лёха.

Количество народу, нашедшего очередной Грааль, и предлагающих бесплатно написать его (бо как самим денег и усилий жалко) - по-моему, ничуть не изменилось.

.

 
George Merts:

Это - нехватка баб, Лёха.

Количество народу, нашедшего очередной Грааль, и предлагающих бесплатно написать его (бо как самим денег и усилий жалко) - по-моему, ничуть не изменилось.


Про баб не понял, полно их вокруг, если не смотреть на жизнь из капсулы авто или через телеэкран. Стало много "людей в футляре".

Насчет граалей тема вечная, согласен.

 
Alexey Volchanskiy:

Про баб не понял, полно их вокруг, если не смотреть на жизнь из капсулы авто или через телеэкран. Стало много "людей в футляре".

Да уж... "Полно".  А что ж ты в разводе-то ? И, вот, в форуме стал замечать "неадекватов" ?

И при каждом удобном случае - вворачиваешь байки из своих "подвигов" ? 

Кому ты лапшу вешаешь на уши, бро ?  Нету вокруг нормальных баб. Все они замужем, дорожат этим, и берегут свои семьи. А те, что "полно вокруг" - это бабомрази, которые уже развалили свои семьи, и для которых ты - чисто "временный картридж". Вон, Юрий Зайцев привел ролик с такой вот современной ТП, которой, по ее словам, "не хватает мужика". А на самом деле - ей не мужика, ей люлей хороших надо.

Sad, but true.

Следует стремиться к нирване "похрен на баб" - есть они - отлично, нету - еще лучше. Если у тебя так получается - я тебе завидую. У меня, увы, не выходит.

 

Ну вот - тема от Лехи как обычно перешла на баб.

 
George Merts:

Да уж... "Полно".  А что ж ты в разводе-то ? И, вот, в форуме стал замечать "неадекватов" ?

И при каждом удобном случае - вворачиваешь байки из своих "подвигов" ? 

Кому ты лапшу вешаешь на уши, бро ?  Нету вокруг нормальных баб. Все они замужем, дорожат этим, и берегут свои семьи. А те, что "полно вокруг" - это бабомрази, которые уже развалили свои семьи, и для которых ты - чисто "временный картридж".

Sad, but true.

Следует стремиться к нирване "похрен на баб" - есть они - отлично, нету - еще лучше. Если у тебя так получается - я тебе завидую. У меня, увы, не выходит.


Давно уже ничего не вворачиваю. В разводе я по объективным причинам, но кричать на весь свет о них не собираюсь. Остальной спор вообще бессмысленнен, мне интересны люди, в т.ч. женщины. 

Ну а кому-то достаточно ООП )))

12345678910...36
Новый комментарий