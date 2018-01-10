Количество сумасшедших на форуме? - страница 7

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Alexey Volchanskiy:

Видно же по постам, что есть неадекватные.

А про овощей в психушке на таблетках мы, конечно, не говорим.

так они везде есть, "неадекватные", это как лакмусовая бумажка, проверяет твою реакцию на его выходки. насколько у тебя сформировалась психика, стабильность есть, проходишь мимо, нет стабильности в понятиях, раскачают, а то и перевернут все с ног на голову.
как вы верно заметили однажды:- "если вы проходите мимо и видите г..но, вы же не будете его трогать или пинать"(сформулировал по смыслу вашей фразы).

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
так они везде есть, "неадекватные", это как лакмусовая бумажка, проверяет твою реакцию на его выходки. насколько у тебя сформировалась психика, стабильность есть, проходишь мимо, нет стабильности в понятиях, раскачают, а то и перевернут все с ног на голову.
как вы верно заметили однажды:- "если вы проходите мимо и видите г..но, вы же не будете его трогать или пинать"(сформулировал по смыслу вашей фразы).

с уважением.

да, говорил так )) ну и память у вас

 
Andrey Kisselyov:
соц сети еще то зло.
новое поколение это поколение с целями измеряемыми в лайках и репостах.

с уважением.

Не, ну нажали бы Репост, это нормально, но Нравиться...бездумное поколение.

 

Сейчас написал заказчику, - выложил на ЯД первую версию робота, проверьте, как сможете. Ответ такой развеселил, - а что, будут еще версии?  А зачем, может сразу окончательную написать?

Напомнило моего шефа на старой работе. Что-то там на подстанции сбойнуло, стали разбираться, нашли ошибку в проге. Шеф такой в сердцах, - ну вот зачем вы делаете ошибки! Неужели нельзя взять и сразу написать все без ошибок!

 
Привет!

А кто нынче нормальным себя считает , то опасный. И очень.

 
Alexander Ivanov:
Привет!

А кто нынче нормальным себя считает , то опасный. И очень.


Я себя не считаю, не нервничай ))

 
Alexander Ivanov:
Привет!

А кто нынче нормальным себя считает , то опасный. И очень.

норма, это что то усредненное из всего массива данных. например можно считать нормальным того, кто соответствует 60% стереотипам всех людей, так сказать соответствует шаблону по высоте роста, ширине плеч и так далее. будет такой человек нормальным? ответ да. так как большинство таких как он, и они соответствуют норме общества.

с уважением.

P.S. не нормальный соответственно тот кто выше (ниже) нормы.
 
Andrey Kisselyov:
норма, это что то усредненное из всего массива данных. например можно считать нормальным того, кто соответствует 60% стереотипам всех людей, так сказать соответствует шаблону по высоте роста, ширине плеч и так далее. будет такой человек нормальным? ответ да. так как большинство таких как он, и они соответствуют норме общества.

с уважением.

P.S. не нормальный соответственно тот кто выше (ниже) нормы.

Только выборка должна быть большая, а то можно сделать выборку по всем, кто находится  психбольнице и тогда ненормальными окажутся врачи )) В здешних голосованиях выборка непрезентативна - на сегодня 97 человек.


 
Alexey Volchanskiy:

Только выборка должна быть большая, а то можно сделать выборку по всем, кто находится  психбольнице и тогда ненормальными окажутся врачи )) В здешних голосованиях выборка непрезентативна - на сегодня 97 человек.

97 человек. Народу вроде столько нет на форуме, видимо голосовали и руководство форума, и весь их штат сотрудников и разработчиков)

 
Vitaly Muzichenko:

97 человек. Народу вроде столько нет на форуме, видимо голосовали и руководство форума, и весь их штат сотрудников и разработчиков)


Виталий, ты на что это намекаешь? )))

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