Количество сумасшедших на форуме? - страница 8

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Alexey Volchanskiy:

Виталий, ты на что это намекаешь? )))

На конечный максимальный результат


 
Vitaly Muzichenko:

На конечный максимальный результат



Ровно 100 уже. Подключили сотрудников из отпусков? Процент выбора "Все" увеличился до 31% ))

 

А разве плохо быть сумасшедшим ?

 
Petros Shatakhtsyan:

А разве плохо быть сумасшедшим ?


Разве тут кто-то так говорит? Хорошо, делай, что хочешь и совесть не мучает ))

 

После появлении этой ветки количество сумасшедших резко возросло.


 
Petros Shatakhtsyan:

А разве плохо быть сумасшедшим ?

Меньше сумасшедших - меньше заявок в сервисдеске)

P.S. Ну это если судить по количеству проголосовавших, и количеству пользователей на форуме. Алексей в курсе к чему Я клоню)

 
Evgeny Belyaev:

После появлении этой ветки количество сумасшедших резко возросло.

Особенно веселит ответ "3 минуты назад" )

 
Vitaly Muzichenko:

Особенно веселит ответ "3 минуты назад" )


Ага, надо было добавить про сбор пивных банок на улице )) 

На параллельную тему, вспомнилось. Слушал лет 5 назад аудиокнигу Дональда Трампа, тогда он не метил в президенты, просто рассказывал про свою жизнь.

Вроде в 1998 г. он был в сильной просадке, бизнес весь в долгах. И вот он едет на встречу с руководителями крупнейших банков просить у них кредит. Перед зданием сидит нищий с табличкой. Дональд дал ему 5 баксов.

Пишет, я тогда подумал, а ведь этот нищий богаче меня на $5'000'000'005, у него тогда были долги на 5 лярдов. И он выбил у банкиров кредиты, сумел убедить и восстановил свою империю!

Можно задуматься, почему некоторые просят немножко денег, а другие успешно выплывают из таких долгов? Трамп ведь тоже слегка сумасшедший?

 
Alexey Volchanskiy:

Ровно 100 уже. Подключили сотрудников из отпусков? Процент выбора "Все" увеличился до 31% ))

Чуров рулит!

 
Yuriy Zaytsev:

Чуров рулит!


Не иначе, 104

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