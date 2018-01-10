Количество сумасшедших на форуме? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виталий, ты на что это намекаешь? )))
На конечный максимальный результат
На конечный максимальный результат
Ровно 100 уже. Подключили сотрудников из отпусков? Процент выбора "Все" увеличился до 31% ))
А разве плохо быть сумасшедшим ?
А разве плохо быть сумасшедшим ?
Разве тут кто-то так говорит? Хорошо, делай, что хочешь и совесть не мучает ))
После появлении этой ветки количество сумасшедших резко возросло.
А разве плохо быть сумасшедшим ?
Меньше сумасшедших - меньше заявок в сервисдеске)
P.S. Ну это если судить по количеству проголосовавших, и количеству пользователей на форуме. Алексей в курсе к чему Я клоню)
После появлении этой ветки количество сумасшедших резко возросло.
Особенно веселит ответ "3 минуты назад" )
Особенно веселит ответ "3 минуты назад" )
Ага, надо было добавить про сбор пивных банок на улице ))
На параллельную тему, вспомнилось. Слушал лет 5 назад аудиокнигу Дональда Трампа, тогда он не метил в президенты, просто рассказывал про свою жизнь.
Вроде в 1998 г. он был в сильной просадке, бизнес весь в долгах. И вот он едет на встречу с руководителями крупнейших банков просить у них кредит. Перед зданием сидит нищий с табличкой. Дональд дал ему 5 баксов.
Пишет, я тогда подумал, а ведь этот нищий богаче меня на $5'000'000'005, у него тогда были долги на 5 лярдов. И он выбил у банкиров кредиты, сумел убедить и восстановил свою империю!
Можно задуматься, почему некоторые просят немножко денег, а другие успешно выплывают из таких долгов? Трамп ведь тоже слегка сумасшедший?
Ровно 100 уже. Подключили сотрудников из отпусков? Процент выбора "Все" увеличился до 31% ))
Чуров рулит!
Чуров рулит!
Не иначе, 104