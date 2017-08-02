Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 67
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У меня сосед, убеждённый атеист старик, и совести у него побольше чем у многих верующих, которые в большинстве ещё и лицемерны зачастую. Это ни к тому что какая-то конкретная сторона плохая, это к тому что не имеет совесть ни какое отношение к религии, и может иметь место в любом срезе общества и с любыми вероисповеданиями или их отсутствием.
Конечно, неверие в Бога еще не означает отсутствие морали. Если у человека были высокодуховные родители, он вполне мог на подсознательном уровне скопировать их образ и взять как эталон для подражания. Однако, в этом случае, основой нравственности является другая святость - близкие люди, которые воспитали. Они как бы заменяют Бога. Выполняют в психике ту же функцию. Потребность в высшем существе, соучаствующим в жизни человека никуда не пропадает. Просто происходит замена.
имхо.
Мораль.
1. (Ал = всё, всеобщий.)
Мор всего - морали на самом деле подвержены все, это одно из человеческих качеств.
2. У славян есть богиня Мара (Морена). Кроме всего прочего (зима, плодородие) - она ещё и богиня смерти.
Мораль - это, собственно, то, с чем человек перед ней предстанет.
И: в заимствование слова по ряду признаков верится с трудом.
Чуствую, я выхожу за границы своих знаний в этой теме, поэтому пока удаляюсь.)
Всем спасибо за интересные мысли.
Мораль.
1. (Ал = всё, всеобщий.)
Мор всего - морали на самом деле подвержены все, это одно из человеческих качеств.
2. У славян есть богиня Мара (Морена). Кроме всего прочего (зима, плодородие) - она ещё и богиня смерти.
Мораль - это, собственно, то, с чем человек перед ней предстанет.
И: в заимствование слова по ряду признаков верится с трудом.
марать, вывалять в грязи позволяет вам сказать "ты грязный, весь в грязи, я не хочу к тебе прикасаться".//видно грязь физическуюP.S. существуют правила более высокого порядка, законы этого мира, по которым мы живем, не важно знаем мы их или нет. правила установленные людьми(мораль) не всегда соответствуют им, как следствие человек может соблюдать законы мироздания и не соблюдать при этом какие то правила морали в обществе, что не делает его аморальным, как считают или могут считать люди.
мораль, человек не полностью выполняет свод правил установленных кем то, позволяет сказать, "ты аморальный, весь прогнил духовно, я не хочу с тобой иметь никаких отношений".//позволяет сказать что человек вымазал себя в грязи духовной, не соблюдал правила и ценности данной группы людей.
что позволительно только идеально чистому и духовно просветленному человеку (кто без греха первый пусть бросит камень), я думаю таких в обществе единицы. как следствие раз в обществе нет таковых, кто без греха, никто не может сказать что другой аморален. понятия морали отпадает само собой, так как человек без греха, просветленный, не будет унижать другого в таких вещах, ибо знает что это такое.
с уважением.
марать...
Вы лучше про бога.
доказуемо и понятно всем кто этого хочет. тем кто не хочет, ни кто не докажет что он есть.хотя есть люди которые могут вас убедить в чем угодно.
я на пальцах доказывал что Бог реально существует не прибегай к цитатам из Библии или случаям описанным в ней.
у важением.
Не только лишь тем, кто хочет. Объективно - всем.
Вы лучше про бога.
Не только лишь тем, кто хочет. Объективно - всем.
Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция?
- Накатить !
Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция?
Ни-ни. Вдруг докажет, что бог есть.
Моральные и социальные устои развились как результат эволюции мозга, лобных долей. Сначала у самок, т.к. они вынуждены ухаживать за потомством для продолжения рода. Впоследствии, генетически это передалось мужским особям человека. Началась дальнейшая социализация как способ совместного существования и выживания. Ни о каком влиянии психологии и уж тем более религии не может идти и речи, так называемая мораль это чисто эволюционная биологическая особенность приматов. Если у человека отсутствуют эти центры или не развиты, то сколько его не крести и не води к психологом он все равно будет преступником и асоциальной личностью.
Не так давно люди занимались каннибализмом и это было нормой, что до сих пор встречается у некоторых аборигенов.
Мораль - исключительно социальное явление и не имеет никакого отношения к псевдонауке и религии. Высокоразвитые приматы, да и не только, обладают признаками высокой морали т.к. могут жить в стаях, делиться пищей и взаимодействовать, помогать друг другу. Психология и религия? не, они не слышали.
Эх, Максимки нет, сейчас бы он нас всех задавил лобными долями.
Накаркал.