Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 71

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Ну оскорбили и оскорбили. Если честно не парюсь по этому поводу. В жизни конечно трудней сдержаться. но тоже стараюсь

 
Andrey Kisselyov:

доброта, не отвечает всем требованиям устройства этого мира,..


Значит, нужно тупо поменять его устройство 

Давайте возьмём мысленно две цивилизации...
Одна из них - наша.
А вторая - состоит из людей, каждый из которых, просыпаясь утром, предвкушает удовольствие от того, что сегодня он опять будет делать нечто, улучшающее жизнь окружающим .
И не обязательно потому, что все люди во второй цивилизации - ангелы.
Просто у них, начиная с детского садика, объясняют, что в сущности, каждый человек хочет одного: жить обеспеченно, без напряга и в своё удовольствие 

А для этого надо, чтобы ПРОИЗВОДСТВО товаров и услуг было на соответствующем уровне.
А чтобы производство было на соответствующем уровне нужно, чтобы каждым делом занимался ПРОФЕССИОНАЛ... и на это производство были направлены необходимые ресурсы.

В результате, каждый нормальный гражданин второй цивилизации выбирает себе любимое ПОЛЕЗНОЕ занятие в жизни, в котором достигает больших профессиональных высот... и которым занимается в атмосфере наибольшего благоприятствования со стороны всех окружающих. Ибо, каждый из окружающих понимает, что, чем лучше условия труда у соседа, тем выше качество, выше производительность его труда, а значит - ТЕМ ЛУЧШЕ БУДУТ ЖИТЬ ОНИ САМИ (!)

Угадайте с трёх раз, какая цивилизация будет процветать, а какая угробит себя, если не поумнеет?..

ДОБРОТА - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛЬНОГО ИЗОБИЛИЯ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (!!!)   

(а не религиозные "сопли" для девочек и очкариков в песочнице... Чем раньше народ это "догонит", тем больше "сладких дней" успеет застать до своей гробовой доски)

 
prikolnyjkent:

Значит, нужно тупо поменять его устройство 

Давайте возьмём мысленно две цивилизации...
Одна из них - наша.
А вторая - состоит из людей, каждый из которых, просыпаясь утром, предвкушает удовольствие от того, что сегодня он опять будет делать нечто, улучшающее жизнь окружающим .
И не обязательно потому, что все люди во второй цивилизации - ангелы.
Просто у них, начиная с детского садика, объясняют, что в сущности, каждый человек хочет одного: жить обеспеченно, без напряга и в своё удовольствие 

А для этого надо, чтобы ПРОИЗВОДСТВО товаров и услуг было на соответствующем уровне.
А чтобы производство было на соответствующем уровне нужно, чтобы каждым делом занимался ПРОФЕССИОНАЛ... и на это производство были направлены необходимые ресурсы.

В результате, каждый нормальный гражданин второй цивилизации выбирает себе любимое ПОЛЕЗНОЕ занятие в жизни, в котором достигает больших профессиональных высот... и которым занимается в атмосфере наибольшего благоприятствования со стороны всех окружающих. Ибо, каждый из окружающих понимает, что, чем лучше условия труда у соседа, тем выше качество, выше производительность его труда, а значит - ТЕМ ЛУЧШЕ БУДУТ ЖИТЬ ОНИ САМИ (!)

Угадайте с трёх раз, какая цивилизация будет процветать, а какая угробит себя, если не поумнеет?..

ДОБРОТА - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛЬНОГО ИЗОБИЛИЯ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (!!!)   

(а не религиозные "сопли" для девочек и очкариков в песочнице... Чем раньше народ это "догонит", тем больше "сладких дней" успеет застать до своей гробовой доски)

в данном устройстве, которое вы описали, будет 20%(или меньше) добрых и 80%(или больше) паразитов, которые сидят на шее у добрых.
что сейчас и происходит, по сути вы описали нашу цивилизацию. но чисто в радужных тонах, как должно быть.

я говорю людям, доброта должна быть с зубами, да бы ее, доброты, было больше, а паразитов ее уменьшающих, меньше.

с уважением.

P.S. а материальное изобилие заключается отнюдь не в доброте, а в трудолюбии.
поменять ТУПО устройство мира не получиться, мир устроен так как устроен, а мы в нем гости.
раньше были статьи за тунеядство, спекуляцию, сейчас их нет(как вы думаете почему???), что дало дополнительный толчек развитию паразитов.
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Причинно следственная связь малёха попутана. Так вот просто сам по себе мозг эволюционировал... этак 200 грамм холестерина к его массе добавилось, и у человека появились моральные принципы.

Конечно не напутана, кто-то просто читает по диагонали или все еще пытается мне что-то доказать.
[Удален]  
Andrey Kisselyov:
я так понимаю, вы себе до сих пор доказываете, что вы самый лучший, самый хороший, самый умный.
вам нет дела до того что вокруг вас.

смотрите ролики.





с уважением.

P.S.  наберете сами в яндексе "ученые о Боге видео" и посмотрите еще что-нибуть. там есть мнения за существование Бога, так и против того, что он существует, как и в любом вопросе. послушайте факты каждой стороны, прислушайтесь к своему разуму, авось блеснет маячек надежды в вас, что после смерти тела, вы не умрете. как сказал мой сосед "пусть хоть кто мне доказывает, что Бога нет, я сам его видел и подтверждаю его существование".

А способен ли бог сотворить камень, который сам не сможет поднять?
 
Andrey Kisselyov:
1 я так понимаю, вы себе до сих пор доказываете, что вы самый лучший, самый хороший, самый умный.
вам нет дела до того что вокруг вас.

2 смотрите ролики.

с уважением.

P.S.  наберете сами в яндексе "ученые о Боге видео" и посмотрите еще что-нибуть. там есть мнения за существование Бога, так и против того, что он существует, как и в любом вопросе. послушайте факты каждой стороны, прислушайтесь к своему разуму, авось блеснет маячек надежды в вас, что после смерти тела, вы не умрете. как сказал мой сосед "пусть хоть кто мне доказывает, что Бога нет, я сам его видел и подтверждаю его существование".

1 Незачот. Не понимаете и описываете себя.

2

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция?

Andrey Kisselyov, 2017.07.07 17:02

доказуемо и понятно всем кто этого хочет. тем кто не хочет, ни кто не докажет что он есть.хотя есть люди которые могут вас убедить в чем угодно.
я на пальцах доказывал что Бог реально существует не прибегай к цитатам из Библии или случаям описанным в ней.

у важением.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция?

Andrey Kisselyov, 2017.07.07 22:18

я даже не буду приводить свои обоснования, они слишком просты в понимании.
наберите в яндексе "ученые о Боге видео". там много чего можно посмотреть на эту тему, включая документальные фильмы.


с уважением.

Меня не интересуют мнения, они есть у меня.

Доказательства и обоснования - это не мнение, это знание. Приводите - оно у вас есть. На нет и суда нет.

 
Maxim Dmitrievsky:

А способен ли бог сотворить камень, который сам не сможет поднять?
это провокационный вопрос. типа
а можете ли вы поднять земной шар?
вы можете поднять над головой земной шар и для этого много ума не надо, встаньте на руки и сделайте фото, вы увидите что планета земля будет на ваших руках.


с уважением.

[Удален]  
Andrey Kisselyov:
это провокационный вопрос. типа
а можете ли вы поднять земной шар?
вы можете поднять над головой земной шар и для этого много ума не надо, встаньте на руки и сделайте фото, вы увидите что планета земля будет на ваших руках.


с уважением.


Нет, этот парадокс всемогущества решается через логику.
 
Maxim Dmitrievsky:
Конечно не напутана, кто-то просто читает по диагонали или все еще пытается мне что-то доказать.

Ничего не доказываю, показываю вопиющую глупость некоторых тезисов. 

 
prikolnyjkent:

Это очень сильно зависит от того, что (кого) человек подразумевает, произнося слово "бог".

...


Определение давно известно - творец, создатель все сущего.

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