Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 71
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Ну оскорбили и оскорбили. Если честно не парюсь по этому поводу. В жизни конечно трудней сдержаться. но тоже стараюсь
доброта, не отвечает всем требованиям устройства этого мира,..
Значит, нужно тупо поменять его устройство
Давайте возьмём мысленно две цивилизации...
Одна из них - наша.
А вторая - состоит из людей, каждый из которых, просыпаясь утром, предвкушает удовольствие от того, что сегодня он опять будет делать нечто, улучшающее жизнь окружающим .
И не обязательно потому, что все люди во второй цивилизации - ангелы.
Просто у них, начиная с детского садика, объясняют, что в сущности, каждый человек хочет одного: жить обеспеченно, без напряга и в своё удовольствие
А для этого надо, чтобы ПРОИЗВОДСТВО товаров и услуг было на соответствующем уровне.
А чтобы производство было на соответствующем уровне нужно, чтобы каждым делом занимался ПРОФЕССИОНАЛ... и на это производство были направлены необходимые ресурсы.
В результате, каждый нормальный гражданин второй цивилизации выбирает себе любимое ПОЛЕЗНОЕ занятие в жизни, в котором достигает больших профессиональных высот... и которым занимается в атмосфере наибольшего благоприятствования со стороны всех окружающих. Ибо, каждый из окружающих понимает, что, чем лучше условия труда у соседа, тем выше качество, выше производительность его труда, а значит - ТЕМ ЛУЧШЕ БУДУТ ЖИТЬ ОНИ САМИ (!)
Угадайте с трёх раз, какая цивилизация будет процветать, а какая угробит себя, если не поумнеет?..
ДОБРОТА - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛЬНОГО ИЗОБИЛИЯ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (!!!)
(а не религиозные "сопли" для девочек и очкариков в песочнице... Чем раньше народ это "догонит", тем больше "сладких дней" успеет застать до своей гробовой доски)
Значит, нужно тупо поменять его устройство
Давайте возьмём мысленно две цивилизации...
Одна из них - наша.
А вторая - состоит из людей, каждый из которых, просыпаясь утром, предвкушает удовольствие от того, что сегодня он опять будет делать нечто, улучшающее жизнь окружающим .
И не обязательно потому, что все люди во второй цивилизации - ангелы.
Просто у них, начиная с детского садика, объясняют, что в сущности, каждый человек хочет одного: жить обеспеченно, без напряга и в своё удовольствие
А для этого надо, чтобы ПРОИЗВОДСТВО товаров и услуг было на соответствующем уровне.
А чтобы производство было на соответствующем уровне нужно, чтобы каждым делом занимался ПРОФЕССИОНАЛ... и на это производство были направлены необходимые ресурсы.
В результате, каждый нормальный гражданин второй цивилизации выбирает себе любимое ПОЛЕЗНОЕ занятие в жизни, в котором достигает больших профессиональных высот... и которым занимается в атмосфере наибольшего благоприятствования со стороны всех окружающих. Ибо, каждый из окружающих понимает, что, чем лучше условия труда у соседа, тем выше качество, выше производительность его труда, а значит - ТЕМ ЛУЧШЕ БУДУТ ЖИТЬ ОНИ САМИ (!)
Угадайте с трёх раз, какая цивилизация будет процветать, а какая угробит себя, если не поумнеет?..
ДОБРОТА - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛЬНОГО ИЗОБИЛИЯ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (!!!)
(а не религиозные "сопли" для девочек и очкариков в песочнице... Чем раньше народ это "догонит", тем больше "сладких дней" успеет застать до своей гробовой доски)
что сейчас и происходит, по сути вы описали нашу цивилизацию. но чисто в радужных тонах, как должно быть.
я говорю людям, доброта должна быть с зубами, да бы ее, доброты, было больше, а паразитов ее уменьшающих, меньше.
с уважением.
P.S. а материальное изобилие заключается отнюдь не в доброте, а в трудолюбии.
поменять ТУПО устройство мира не получиться, мир устроен так как устроен, а мы в нем гости.
раньше были статьи за тунеядство, спекуляцию, сейчас их нет(как вы думаете почему???), что дало дополнительный толчек развитию паразитов.
Причинно следственная связь малёха попутана. Так вот просто сам по себе мозг эволюционировал... этак 200 грамм холестерина к его массе добавилось, и у человека появились моральные принципы.
я так понимаю, вы себе до сих пор доказываете, что вы самый лучший, самый хороший, самый умный.
вам нет дела до того что вокруг вас.
смотрите ролики.
с уважением.
P.S. наберете сами в яндексе "ученые о Боге видео" и посмотрите еще что-нибуть. там есть мнения за существование Бога, так и против того, что он существует, как и в любом вопросе. послушайте факты каждой стороны, прислушайтесь к своему разуму, авось блеснет маячек надежды в вас, что после смерти тела, вы не умрете. как сказал мой сосед "пусть хоть кто мне доказывает, что Бога нет, я сам его видел и подтверждаю его существование".
А способен ли бог сотворить камень, который сам не сможет поднять?
1 я так понимаю, вы себе до сих пор доказываете, что вы самый лучший, самый хороший, самый умный.
вам нет дела до того что вокруг вас.
2 смотрите ролики.
с уважением.
P.S. наберете сами в яндексе "ученые о Боге видео" и посмотрите еще что-нибуть. там есть мнения за существование Бога, так и против того, что он существует, как и в любом вопросе. послушайте факты каждой стороны, прислушайтесь к своему разуму, авось блеснет маячек надежды в вас, что после смерти тела, вы не умрете. как сказал мой сосед "пусть хоть кто мне доказывает, что Бога нет, я сам его видел и подтверждаю его существование".
1 Незачот. Не понимаете и описываете себя.
2
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция?
Andrey Kisselyov, 2017.07.07 17:02доказуемо и понятно всем кто этого хочет. тем кто не хочет, ни кто не докажет что он есть.хотя есть люди которые могут вас убедить в чем угодно.
я на пальцах доказывал что Бог реально существует не прибегай к цитатам из Библии или случаям описанным в ней.
у важением.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция?
Andrey Kisselyov, 2017.07.07 22:18
я даже не буду приводить свои обоснования, они слишком просты в понимании.
наберите в яндексе "ученые о Боге видео". там много чего можно посмотреть на эту тему, включая документальные фильмы.
с уважением.
Доказательства и обоснования - это не мнение, это знание. Приводите - оно у вас есть. На нет и суда нет.
А способен ли бог сотворить камень, который сам не сможет поднять?
а можете ли вы поднять земной шар?
вы можете поднять над головой земной шар и для этого много ума не надо, встаньте на руки и сделайте фото, вы увидите что планета земля будет на ваших руках.
с уважением.
это провокационный вопрос. типа
а можете ли вы поднять земной шар?
вы можете поднять над головой земной шар и для этого много ума не надо, встаньте на руки и сделайте фото, вы увидите что планета земля будет на ваших руках.
с уважением.
Нет, этот парадокс всемогущества решается через логику.
Конечно не напутана, кто-то просто читает по диагонали или все еще пытается мне что-то доказать.
Ничего не доказываю, показываю вопиющую глупость некоторых тезисов.
Это очень сильно зависит от того, что (кого) человек подразумевает, произнося слово "бог".
...
Определение давно известно - творец, создатель все сущего.