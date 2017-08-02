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Вам больше нет, вы уже на заборе.. вообще ниче не понимает, прикол :) Это же в школе проходят. Даже не буду спрашивать какое пту заканчивали.
Неймётся?
Расскажите основной принцип, согласно которому пишутся учебники, в частности школьные.
ps ещё один переход на личности, - диалог будет прекращён. Я вроде внятно написал
Меня ваш ответ не интересовал изначально.
Неймётся?
Расскажите основной принцип, согласно которому пишутся учебники, в частности школьные.
ps ещё один переход на личности, - диалог будет прекращён. Я вроде внятно написал
Крепитесь, жизнь жестока. ушел. Ролик был моему сообщению адресован, значит подразумевался диалог. Или опять будем отрицать очевидное?
Я не знаю какой там принцип, но строение и ф-ии мозга проходят все по-моему.
Может быть вы в какой-нибудь церковноприходской школе учились? так не вопрос, только скажите, я посещал богословские курсы, найдем общие темы.
Крепитесь, жизнь жестока. ушел. Ролик был моему сообщению адресован, значит подразумевался диалог. Или опять будем отрицать очевидное?
Я не знаю какой там принцип, но строение и ф-ии мозга проходят все по-моему.
И вам не хворать.
Диалог подразумевается, если к вам обращаются. Иначе это просто комментарий к.
Простой. Из физически здоровых самый тупой должен что-то усвоить. Поэтому в школьных учебниках, как правило, нет версий - чтобы меньше каши в головах было.
Всего хорошего.
Простой. Из физически здоровых самый тупой должен что-то усвоить. Поэтому в школьных учебниках, как правило, нет версий - чтобы меньше каши в головах было.
Всего хорошего.
Ну не самый тупой, от школы зависит. В основном формируется костяк середнячков, как правило, а самые драчуны и самые умные отсеиваются )
Успехов.
Слив защитан.
ps Обожаю новые жаргонизмы.
вам нет дела до того что вокруг вас.
с уважением.
P.S. наберете сами в яндексе "ученые о Боге видео" и найдете еще что-нибуть. там есть мнения за существование Бога, так и против того, что он существует, как и в любом вопросе. послушайте факты каждой стороны, прислушайтесь к своему разуму, авось блеснет маячек надежды в вас, что после смерти тела, вы не умрете. как сказал мой сосед "пусть хоть кто мне доказывает, что Бога нет, я сам его видел и подтверждаю его существование".
Моральные и социальные устои развились как результат эволюции мозга, лобных долей. Сначала у самок, т.к. они вынуждены ухаживать за потомством для продолжения рода. Впоследствии, генетически это передалось мужским особям человека. Началась дальнейшая социализация как способ совместного существования и выживания. Ни о каком влиянии психологии и уж тем более религии не может идти и речи, так называемая мораль это чисто эволюционная биологическая особенность приматов. Если у человека отсутствуют эти центры или не развиты, то сколько его не крести и не води к психологом он все равно будет преступником и асоциальной личностью.
Не так давно люди занимались каннибализмом и это было нормой, что до сих пор встречается у некоторых аборигенов.
Мораль - исключительно социальное явление и не имеет никакого отношения к псевдонауке и религии. Высокоразвитые приматы, да и не только, обладают признаками высокой морали т.к. могут жить в стаях, делиться пищей и взаимодействовать, помогать друг другу. Психология и религия? не, они не слышали.
Причинно следственная связь малёха попутана. Так вот просто сам по себе мозг эволюционировал... этак 200 грамм холестерина к его массе добавилось, и у человека появились моральные принципы.
Как существование, так и отсутствие бога недоказуемо.
Как существование, так и отсутствие бога недоказуемо.
посмотрите ролики, подумайте на досуге, отказаться от Бога никогда не поздно, тем более что вы в него не верите(как следствие верите в его противоположность).
вам всем, здесь присутствующим, важно мнение ученых мужей, я привел видео на эту тему.
с уважением.
P.S. я ничего никому не доказываю, хотите верьте хотите нет, для меня лично этот вопрос решен очень давно.
Как существование, так и отсутствие бога недоказуемо.
Это очень сильно зависит от того, что (кого) человек подразумевает, произнося слово "бог".
Если подразумевать сказочного седобородого дедушку с сиянием над головой, то Ваше замечание верно.
А вот если вспомнить, что "богом" мы нарекаем то, что имеет абсолютную власть в своей области ("Артиллерия - бог войны."; "В своём деле он был богом."; "Его богом было золото."; "Нептун - бог морей."; и так далее), то совершенно не трудно доказать, что богом человека может являться какое-нибудь ЧУВСТВО,.. или ИДЕЯ.
Именно они (идея либо чувство) имеют возможность полностью захватывать власть над человеком... и, по определению, становиться его богом. Богом Христа... и истинных христиан как-раз является чувство - ЛЮБОВЬ (мне больше нравится слово ДОБРОТА). И мне трудно представить, как кто-нибудь возьмётся отрицать существование этого Бога
Именно они (идея либо чувство) имеют возможность полностью захватывать власть над человеком... и, по определению, становиться его богом. Богом Христа... и истинных христиан как-раз является чувство - ЛЮБОВЬ (мне больше нравится слово ДОБРОТА). И мне трудно представить, как кто-нибудь возьмётся отрицать существование этого Бога
доброта, не отвечает всем требованиям устройства этого мира, раньше я так же считал ее приоритетной, пока не познакомился с паразитами поближе и не вывел для себя другие качества, более значимые для всех в том числе и для общества. паразиты будут не задумываясь пользоваться вашей добротой и тем самым усугублять не только свое, но и ваше положение, что не приемлемо в развитом обществе.P.S. возможно даже христианство на Руси было привито специально, для подрыва мощи Руси, так как по некоторым источникам, дело было именно так.
а слово любовь до того исказили, что оно потеряло свое истинное значение и теперь любовь это набор каких то абстрактных чувств которые никто не может толком описать(у основной массы населения, сам проверял, на вопрос "что такое любовь?",идет описание состояний психики человека, а не четкое определение что это).
с уважением.