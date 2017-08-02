Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 70

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Maxim Dmitrievsky:

Вам больше нет, вы уже на заборе.. вообще ниче не понимает, прикол :) Это же в школе проходят. Даже не буду спрашивать какое пту заканчивали.

Неймётся?

Расскажите основной принцип, согласно которому пишутся учебники, в частности школьные.

ps ещё один переход на личности, - диалог будет прекращён. Я вроде внятно написал

Andrew Petras:

Меня ваш ответ не интересовал изначально.

[Удален]  
Andrew Petras:

Неймётся?

Расскажите основной принцип, согласно которому пишутся учебники, в частности школьные.

ps ещё один переход на личности, - диалог будет прекращён. Я вроде внятно написал


Крепитесь, жизнь жестока. ушел. Ролик был моему сообщению адресован, значит подразумевался диалог. Или опять будем отрицать очевидное?

Я не знаю какой там принцип, но строение и ф-ии мозга проходят все по-моему. 

Может быть вы в какой-нибудь церковноприходской школе учились? так не вопрос, только скажите, я посещал богословские курсы, найдем общие темы.

 
Maxim Dmitrievsky:


Крепитесь, жизнь жестока. ушел. Ролик был моему сообщению адресован, значит подразумевался диалог. Или опять будем отрицать очевидное?

Я не знаю какой там принцип, но строение и ф-ии мозга проходят все по-моему. 

И вам не хворать.

Диалог подразумевается, если к вам обращаются. Иначе это просто комментарий к.

Простой. Из физически здоровых самый тупой должен что-то усвоить. Поэтому в школьных учебниках, как правило, нет версий - чтобы меньше каши в головах было.

Всего хорошего.

[Удален]  
Andrew Petras:

Простой. Из физически здоровых самый тупой должен что-то усвоить. Поэтому в школьных учебниках, как правило, нет версий - чтобы меньше каши в головах было.

Всего хорошего.


Ну не самый тупой, от школы зависит. В основном формируется костяк середнячков, как правило, а самые драчуны и самые умные отсеиваются ) 

Успехов.

 
Andrew Petras:

Слив защитан.

ps Обожаю новые жаргонизмы.

я так понимаю, вы себе до сих пор доказываете, что вы самый лучший, самый хороший, самый умный.
вам нет дела до того что вокруг вас.






с уважением.

P.S.  наберете сами в яндексе "ученые о Боге видео" и найдете еще что-нибуть. там есть мнения за существование Бога, так и против того, что он существует, как и в любом вопросе. послушайте факты каждой стороны, прислушайтесь к своему разуму, авось блеснет маячек надежды в вас, что после смерти тела, вы не умрете. как сказал мой сосед "пусть хоть кто мне доказывает, что Бога нет, я сам его видел и подтверждаю его существование".
 
Maxim Dmitrievsky:

Моральные и социальные устои развились как результат эволюции мозга, лобных долей. Сначала у самок, т.к. они вынуждены ухаживать за потомством для продолжения рода. Впоследствии, генетически это передалось мужским особям человека. Началась дальнейшая социализация как способ совместного существования и выживания. Ни о каком влиянии психологии и уж тем более религии не может идти и речи, так называемая мораль это чисто эволюционная биологическая особенность приматов. Если у человека отсутствуют эти центры или не развиты, то сколько его не крести и не води к психологом он все равно будет преступником и асоциальной личностью.

Не так давно люди занимались каннибализмом и это было нормой, что до сих пор встречается у некоторых аборигенов. 

Мораль - исключительно социальное явление и не имеет никакого отношения к псевдонауке и религии. Высокоразвитые приматы, да и не только, обладают признаками высокой морали т.к. могут жить в стаях, делиться пищей и взаимодействовать, помогать друг другу. Психология и религия? не, они не слышали.



Причинно следственная связь малёха попутана. Так вот просто сам по себе мозг эволюционировал... этак 200 грамм холестерина к его массе добавилось, и у человека появились моральные принципы.

 
Andrey Kisselyov:
...

Как существование, так и отсутствие бога недоказуемо. 

 
Dmitry Fedoseev:

Как существование, так и отсутствие бога недоказуемо. 

посмотрите ролики, подумайте на досуге, отказаться от Бога никогда не поздно, тем более что вы в него не верите(как следствие верите в его противоположность).
вам всем, здесь присутствующим, важно мнение ученых мужей, я привел видео на эту тему.

с уважением.

P.S.  я ничего никому не доказываю, хотите верьте хотите нет, для меня лично этот вопрос решен очень давно.

 
Dmitry Fedoseev:

Как существование, так и отсутствие бога недоказуемо. 


Это очень сильно зависит от того, что (кого) человек подразумевает, произнося слово "бог".

Если подразумевать сказочного седобородого дедушку с сиянием над головой, то Ваше замечание верно.
А вот если вспомнить, что "богом" мы нарекаем то, что имеет абсолютную власть в своей области ("Артиллерия - бог войны."; "В своём деле он был богом."; "Его богом было золото."; "Нептун - бог морей."; и так далее), то совершенно не трудно доказать, что богом человека может являться какое-нибудь ЧУВСТВО,.. или ИДЕЯ.

Именно они (идея либо чувство) имеют возможность полностью захватывать власть над человеком... и, по определению, становиться его богом. Богом Христа... и истинных христиан как-раз является чувство - ЛЮБОВЬ (мне больше нравится слово ДОБРОТА). И мне трудно представить, как кто-нибудь возьмётся отрицать существование этого Бога 

 
prikolnyjkent:
Именно они (идея либо чувство) имеют возможность полностью захватывать власть над человеком... и, по определению, становиться его богом. Богом Христа... и истинных христиан как-раз является чувство - ЛЮБОВЬ (мне больше нравится слово ДОБРОТА). И мне трудно представить, как кто-нибудь возьмётся отрицать существование этого Бога 

доброта, не отвечает всем требованиям устройства этого мира, раньше я так же считал ее приоритетной, пока не познакомился с паразитами поближе и не вывел для себя другие качества, более значимые для всех в том числе и для общества. паразиты будут не задумываясь пользоваться вашей добротой и тем самым усугублять не только свое, но и ваше положение, что не приемлемо в развитом обществе.

а слово любовь до того исказили, что оно потеряло свое истинное значение  и теперь любовь это набор каких то абстрактных чувств которые никто не может толком описать(у основной массы населения, сам проверял, на вопрос "что такое любовь?",идет описание состояний психики человека, а не четкое определение что это).

с уважением.

P.S. возможно даже христианство на Руси было привито специально, для подрыва мощи Руси, так как по некоторым источникам, дело было именно  так.
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