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Maxim Dmitrievsky:

какого еще упорядочивания дефрагментация что-ли

Да нет. Систематизации - в частности касательно таблицы элементов. Да и любого другого типа умственной деятельности.

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Dmitry Fedoseev:

Да нет. Систематизации - в частности касательно таблицы элементов. Да и любого другого типа умственной деятельности.


с чего вдруг во сне она происходить должна, сон это спонтанные бесконтрольные образы без царя в голове, что за день накопилось то и проявляется, какие центры были больше возбуждены те и проявляют себя в большей степени
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Dmitry Fedoseev:

Наконец-то поднялась эта тема) А то мысля дано зудит...

Тут был разговор про промежуточные стадии мутации животных. Вроде как нет такие примеров в природе. Пожалуйста - крот - чем не пример промежуточной мутации? Глаза есть, а зрения нет. Али боженька изначально такую дичь замыслил?


как нет примеров а копчик как атавизм не пример? а раньше там был хвост далеко-далеко назад

неандертальцы и австралопитеки вообще на горилл сильно смахивали как бы, и не особо на современного человека, что-то между как раз.

Если реконструкции посмотреть:


 
Maxim Dmitrievsky:

с чего вдруг во сне она происходить должна, сон это спонтанные бесконтрольные образы без царя в голове, что за день накопилось то и проявляется, какие центры были больше возбуждены те и проявляют себя в большей степени
А про осознанный сон слышали? Полезная вещь в решении многих задач
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STARIJ:
А про осознанный сон слышали? Полезная вещь в решении многих задач
а дня на это мало? :) ночью мозг должен отдыхать, а не насиловать его всякой фигней
 
Maxim Dmitrievsky:

с чего вдруг во сне она происходить должна, сон это спонтанные бесконтрольные образы без царя в голове, что за день накопилось то и проявляется, какие центры были больше возбуждены те и проявляют себя в большей степени

А вы попробуйте не поспать 2-3 суток. У меня такое было, начинаются слуховые галюционации и вообще весь мутный. А часа 2 хотя бы поспишь и сразу свеженький. Зачем нужен сон, по моему, так и не выяснили.

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Alexey Volchanskiy:

А вы попробуйте не поспать 2-3 суток. У меня такое было, начинаются слуховые галюционации и вообще весь мутный. А часа 2 хотя бы поспишь и сразу свеженький. Зачем нужен сон, по моему, так и не выяснили.


как не выяснили то, для отдыха :) конечно будут галюны, пробовал (вернее, приходилось). Мозг в активном состоянии потребляет до 25% энергии тела и до 40% килорода, когда мы идем в туалет после продолжительных умствований то многое из того что выходит это отходы мыследеятельности )) Нейроны так же забиваются шлаками как и весь остальной организм
 
Maxim Dmitrievsky:

как не выяснили то, для отдыха :) конечно будут галюны, пробовал (вернее, приходилось). Мозг в активном состоянии потребляет до 25% энергии тела и до 40% килорода, когда мы идем в туалет после продолжительных умствований то многое из того что выходит это отходы мыследеятельности )) Нейроны так же забиваются шлаками как и весь остальной организм

Читал, мозг потребляет от 20 до 40 ватт по мощности. Как проц на ноутбуке ))

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Alexey Volchanskiy:

Читал, мозг потребляет от 20 до 40 ватт по мощности. Как проц на ноутбуке ))

Мне кажется что у некоторых посетителей этой темы он просто отсутствует а думают они через сквозное отверстие в голове и своё бессознательное )
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