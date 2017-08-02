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какого еще упорядочивания дефрагментация что-ли
Да нет. Систематизации - в частности касательно таблицы элементов. Да и любого другого типа умственной деятельности.
Да нет. Систематизации - в частности касательно таблицы элементов. Да и любого другого типа умственной деятельности.
с чего вдруг во сне она происходить должна, сон это спонтанные бесконтрольные образы без царя в голове, что за день накопилось то и проявляется, какие центры были больше возбуждены те и проявляют себя в большей степени
Наконец-то поднялась эта тема) А то мысля дано зудит...
Тут был разговор про промежуточные стадии мутации животных. Вроде как нет такие примеров в природе. Пожалуйста - крот - чем не пример промежуточной мутации? Глаза есть, а зрения нет. Али боженька изначально такую дичь замыслил?
как нет примеров а копчик как атавизм не пример? а раньше там был хвост далеко-далеко назад
неандертальцы и австралопитеки вообще на горилл сильно смахивали как бы, и не особо на современного человека, что-то между как раз.
Если реконструкции посмотреть:
с чего вдруг во сне она происходить должна, сон это спонтанные бесконтрольные образы без царя в голове, что за день накопилось то и проявляется, какие центры были больше возбуждены те и проявляют себя в большей степени
А про осознанный сон слышали? Полезная вещь в решении многих задач
с чего вдруг во сне она происходить должна, сон это спонтанные бесконтрольные образы без царя в голове, что за день накопилось то и проявляется, какие центры были больше возбуждены те и проявляют себя в большей степени
А вы попробуйте не поспать 2-3 суток. У меня такое было, начинаются слуховые галюционации и вообще весь мутный. А часа 2 хотя бы поспишь и сразу свеженький. Зачем нужен сон, по моему, так и не выяснили.
А вы попробуйте не поспать 2-3 суток. У меня такое было, начинаются слуховые галюционации и вообще весь мутный. А часа 2 хотя бы поспишь и сразу свеженький. Зачем нужен сон, по моему, так и не выяснили.
как не выяснили то, для отдыха :) конечно будут галюны, пробовал (вернее, приходилось). Мозг в активном состоянии потребляет до 25% энергии тела и до 40% килорода, когда мы идем в туалет после продолжительных умствований то многое из того что выходит это отходы мыследеятельности )) Нейроны так же забиваются шлаками как и весь остальной организм
как не выяснили то, для отдыха :) конечно будут галюны, пробовал (вернее, приходилось). Мозг в активном состоянии потребляет до 25% энергии тела и до 40% килорода, когда мы идем в туалет после продолжительных умствований то многое из того что выходит это отходы мыследеятельности )) Нейроны так же забиваются шлаками как и весь остальной организм
Читал, мозг потребляет от 20 до 40 ватт по мощности. Как проц на ноутбуке ))
Читал, мозг потребляет от 20 до 40 ватт по мощности. Как проц на ноутбуке ))