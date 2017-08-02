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Да да и конечно в виде пропагандистских плакатов.
https://vk.com/topic-32482446_32769821 со ссылками на источники
Да да и конечно в виде пропагандистских плакатов.
Ученые:
физик,
создатель словаря скептика (а это ваще кто?),
нейрофизиолог,
философ,
физиолог.
Даже ни одного психолога. Вот же авторитеты в теме.
Не было психологии как таковой до фрейдизма, але гараж
Ну а по сути - не может кокаинщик и девственник до 30 лет быть адекватом. Я думаю ты тоже поздно ее лишился, раз тебе все так нравится.
Не было психологии как таковой до фрейдизма, але гараж
И что? Эти критики критиковали Фрейда до появления фрейдизма?
И что? Эти критики критиковали Фрейда до появления фрейдизма?
после навреное, нет? мозги то есть вообще у тебя? или разжевывать все
Из профиля Невеева:
и даже ТРИЗ. А из НЛП, уж что бы что бы, но якорение...
Не позорились бы, ребята.
Это самый лучшей пример лузера от психологии.
после навреное, нет? мозги то есть вообще у тебя? или разжевывать все
Ты бы еще запостил сюда мнение ядерных физиков о Фрейде
Из профиля Невеева:
и даже ТРИЗ. А из НЛП, уж что бы что бы , но якорение...
Не позорились бы, ребята.
Это все лженауки чистой воды и никакого отношения к реальности не меют, так же как и должного воздействия на статистически значимую выборку людей
Мой знакомый и его знакомые увлекались НЛП на стыке школа-универ, было смешно наблюдать как они отрабатыали свои методы и следить за реакцией девушек. 95% мимо. т.е. все ограничивалось тем понравились они девушкам чисто внешне или нет, 5%-м, остальные просто ржали и/или уходили.
Это все лженауки чистой воды и никакого отношения к реальности не меют, так же как и должного воздействия на статистически значимую выборку людей
Мой знакомый и его знакомые увлекались НЛП на стыке школа-универ, било смешно наблюдать как они отрабатыали свои методы и следить за реакцией девушек. 95% мимо. т.е. все ограничивалось тем понравились они девушкам чисто внешне или нет, 5%-м, остальные просто ржали или уходили.
Для начала бы стоило поинтересоваться, что такое НЛП.
Прямо все все? И даже ТРИЗ?
Для начала бы стоило поинтересоваться, что такое НЛП.
Прямо все все? И даже ТРИЗ?
Я не знаюче такое триз, про нлп знаю полная мутотень
Я не знаюче такое триз, про нлп знаю полная мутотень
А у вас точно все части мозга в наличие?