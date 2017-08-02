Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 61

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Dmitry Fedoseev:
Да да и конечно в виде пропагандистских плакатов.

https://vk.com/topic-32482446_32769821 со ссылками на источники
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Dmitry Fedoseev:

Да да и конечно в виде пропагандистских плакатов.

Ученые:

физик, 

создатель словаря скептика (а это ваще кто?), 

нейрофизиолог,

философ, 

физиолог.

Даже ни одного психолога. Вот же авторитеты в теме.


Не было психологии как таковой до фрейдизма, але гараж

Ну а по сути - не может кокаинщик и девственник до 30 лет быть адекватом. Я думаю ты тоже поздно ее лишился, раз тебе все так нравится.

 
Maxim Dmitrievsky:

Не было психологии как таковой до фрейдизма, але гараж

И что? Эти критики критиковали Фрейда до появления фрейдизма? 

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Dmitry Fedoseev:

И что? Эти критики критиковали Фрейда до появления фрейдизма? 


после навреное, нет? мозги то есть вообще у тебя? или разжевывать все
 

Из профиля Невеева:

и даже ТРИЗ. А из НЛП, уж что бы что бы, но якорение...

Не позорились бы, ребята. 

Это самый лучшей пример лузера от психологии.

 
Maxim Dmitrievsky:

после навреное, нет? мозги то есть вообще у тебя? или разжевывать все

Ты бы еще запостил сюда мнение ядерных физиков о Фрейде

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Dmitry Fedoseev:

Из профиля Невеева:

и даже ТРИЗ. А из НЛП, уж что бы что бы , но якорение...

Не позорились бы, ребята. 


Это все лженауки чистой воды и никакого отношения к реальности не меют, так же как и должного воздействия на статистически значимую выборку людей

Мой знакомый и его знакомые увлекались НЛП на стыке школа-универ, было смешно наблюдать как они отрабатыали свои методы и следить за реакцией девушек. 95% мимо. т.е. все ограничивалось тем понравились они девушкам чисто внешне или нет, 5%-м, остальные просто ржали и/или уходили.

 
Maxim Dmitrievsky:


Это все лженауки чистой воды и никакого отношения к реальности не меют, так же как и должного воздействия на статистически значимую выборку людей

Мой знакомый и его знакомые увлекались НЛП на стыке школа-универ, било смешно наблюдать как они отрабатыали свои методы и следить за реакцией девушек. 95% мимо. т.е. все ограничивалось тем понравились они девушкам чисто внешне или нет, 5%-м, остальные просто ржали или уходили.


Для начала бы стоило поинтересоваться, что такое НЛП.

Прямо все все? И даже ТРИЗ?

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Для начала бы стоило поинтересоваться, что такое НЛП.

Прямо все все? И даже ТРИЗ?


Я не знаюче такое триз, про нлп знаю полная мутотень
 
Maxim Dmitrievsky:

Я не знаюче такое триз, про нлп знаю полная мутотень

А у вас точно все части мозга в наличие?

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