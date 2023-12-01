Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 10

Новый комментарий
[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Уберите лишнюю - среднюю линию. Как верхнюю пересекаете - продаёте ,после пересечения нижней покупаете. Если тренд ,то лучше не играйте с этим. 

Вообще, дело не в линиях, а в волатильности. Если она хорошая, то после красной свечки покупка, а после зелёной продажа. И пофиг все линии. Главное - рынок чувствовать и понимать. 

задача у меня была, создать фильтры на прекращение открытий позиции, при пересечении Горизонтальной линии. Вроде как получилось, нужно в рабочие дни проверить досконально.

А так Вы правы, насчёт Индикаторных уровней - правда лучший результат получался, на пробой верхней или нижней, у средней результат 50 на 50.

-----------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 2 часовом - как Вы говорили от верхней вниз, а от нижней верх - лучше получается.

Файлы:
Hline_VSCc.PNG  119 kb
Hline_VSC61.PNG  120 kb
Hline_VSCj2.PNG  122 kb
Hline_VSC93.PNG  128 kb
Hline_VSCj4.PNG  133 kb
sgb46u.PNG  15 kb
 

Зачем вам трейдер со своей ТС?

Есть сайт, посвящённый торговым стратегиям, львиная доля которых подразумевают ручную торговлю, которые можно математически описать и превратить в советник.

Можно из книг взять стратегии, к примеру, те же "Три экрана Элдера", или тех же "Черепах", или у брокеров есть стратегии, которые можно взять за основу и математически описать или проанализировать и объединить.

Можно здесь на сайте, почитать описания советников которых продают, и сделать свой симбиоз.

Зачем вам трейдер, если можно на живом М1 отрабатывать свои идеи, опираясь на М30 и/или Д1?

[Удален]  
Roman_S: 

Зачем вам трейдер, если можно на живом М1

Программист пытается выведать супер-пупер стратегию у трейдера потому, что все черепахи Элдера уже давно препарированы на всевозможных таймфреймах. Увы, золотой ключик там не был найден, поэтому, трейдер, колись!

 
Aleksei Stepanenko:
Программист пытается выведать супер-пупер стратегию у трейдера потому, что все черепахи Элдера уже давно препарированы на всевозможных таймфреймах. Увы, золотой ключик там не был найден, поэтому, трейдер, колись!

8998 ведер воды не вычерпали, вот золотого ключика и нет. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

8998 ведер воды не вычерпали

Точно!

Стратегии типа:

if(Ma_slow>Ma_fast) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,......

не предлагать

 
Roman_S:

Зачем вам трейдер со своей ТС?

Есть сайт, посвящённый торговым стратегиям, львиная доля которых подразумевают ручную торговлю, которые можно математически описать и превратить в советник.

Можно из книг взять стратегии, к примеру, те же "Три экрана Элдера", или тех же "Черепах", или у брокеров есть стратегии, которые можно взять за основу и математически описать или проанализировать и объединить.

Можно здесь на сайте, почитать описания советников которых продают, и сделать свой симбиоз.

Зачем вам трейдер, если можно на живом М1 отрабатывать свои идеи, опираясь на М30 и/или Д1?

вы не поверите, но если вживую ,то рынок чувствуешь

 
Алексей Тарабанов:

вы не поверите, но если вживую ,то рынок чувствуешь

Согласен на все 114%, но, как сказал незабвенный А.М. Герчик: "Торгуйте то, что понимаете." - а это наше видение рынка, можно описать математически, потому что оно, пусть и косвенно, но укладывается в формулу 3-х скользящих средних, которые определённым образом на М1 изображают знак Водолея, когда Луна восходящая, т.е. нарождающая, в общем, маленький серп на ночном небосклоне.

[Удален]  
Roman_S:

формулу 3-х скользящих средних, которые определённым образом на М1 изображают знак Водолея, когда Луна восходящая, т.е. нарождающая, в общем, маленький серп на ночном небосклоне.

А вот это уже интересно! Попробую запрограммировать:

if(Ma1+Ma2+Ma3>>♒︎ && ◯==☽ ) take_money($);
 
Алексей Тарабанов:

Уберите лишнюю - среднюю линию. Как верхнюю пересекаете - продаёте ,после пересечения нижней покупаете. Если тренд ,то лучше не играйте с этим. 

Вообще, дело не в линиях, а в волатильности. Если она хорошая, то после красной свечки покупка, а после зелёной продажа. И пофиг все линии. Главное - рынок чувствовать и понимать. 

Алексей, ты растешь прям на глазах...

Плюнул на своего индикатора и взялся за ум по ходу?

Но выше красивая аватарка просит то, с чем придется столкнуться...

А чуть по ниже думающие подчеркивают сложность задачи....

Да, не все тут просто, но решаемо.

Расскажу про последнего своего чуток.

Когда сделал я его, он пер даже с мульоном логических ошибок, забирая в баланс любое движение цены - тренд, флет, да пофигу, хоть чо.

То что есть счас, это реально уже ИИ. Нет, не нейронка, а все собственные рабочие идеи там, на форуме и в открытых источниках таких идей нет и не будет никогда.

Так что не останавливайся, путь долгий.

Все граальнее и граальнее.

 
@Andrey Luxe
Andrey Luxe
Andrey Luxe
  • 2015.08.18
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
1...3456789101112
Новый комментарий