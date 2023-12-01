Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 10
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Уберите лишнюю - среднюю линию. Как верхнюю пересекаете - продаёте ,после пересечения нижней покупаете. Если тренд ,то лучше не играйте с этим.
Вообще, дело не в линиях, а в волатильности. Если она хорошая, то после красной свечки покупка, а после зелёной продажа. И пофиг все линии. Главное - рынок чувствовать и понимать.
задача у меня была, создать фильтры на прекращение открытий позиции, при пересечении Горизонтальной линии. Вроде как получилось, нужно в рабочие дни проверить досконально.
А так Вы правы, насчёт Индикаторных уровней - правда лучший результат получался, на пробой верхней или нижней, у средней результат 50 на 50.
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На 2 часовом - как Вы говорили от верхней вниз, а от нижней верх - лучше получается.
Зачем вам трейдер со своей ТС?
Есть сайт, посвящённый торговым стратегиям, львиная доля которых подразумевают ручную торговлю, которые можно математически описать и превратить в советник.
Можно из книг взять стратегии, к примеру, те же "Три экрана Элдера", или тех же "Черепах", или у брокеров есть стратегии, которые можно взять за основу и математически описать или проанализировать и объединить.
Можно здесь на сайте, почитать описания советников которых продают, и сделать свой симбиоз.
Зачем вам трейдер, если можно на живом М1 отрабатывать свои идеи, опираясь на М30 и/или Д1?
Зачем вам трейдер, если можно на живом М1
Программист пытается выведать супер-пупер стратегию у трейдера потому, что все черепахи Элдера уже давно препарированы на всевозможных таймфреймах. Увы, золотой ключик там не был найден, поэтому, трейдер, колись!
Программист пытается выведать супер-пупер стратегию у трейдера потому, что все черепахи Элдера уже давно препарированы на всевозможных таймфреймах. Увы, золотой ключик там не был найден, поэтому, трейдер, колись!
8998 ведер воды не вычерпали, вот золотого ключика и нет.
8998 ведер воды не вычерпали
Точно!
Стратегии типа:
не предлагать
Зачем вам трейдер со своей ТС?
Есть сайт, посвящённый торговым стратегиям, львиная доля которых подразумевают ручную торговлю, которые можно математически описать и превратить в советник.
Можно из книг взять стратегии, к примеру, те же "Три экрана Элдера", или тех же "Черепах", или у брокеров есть стратегии, которые можно взять за основу и математически описать или проанализировать и объединить.
Можно здесь на сайте, почитать описания советников которых продают, и сделать свой симбиоз.
Зачем вам трейдер, если можно на живом М1 отрабатывать свои идеи, опираясь на М30 и/или Д1?
вы не поверите, но если вживую ,то рынок чувствуешь
вы не поверите, но если вживую ,то рынок чувствуешь
Согласен на все 114%, но, как сказал незабвенный А.М. Герчик: "Торгуйте то, что понимаете." - а это наше видение рынка, можно описать математически, потому что оно, пусть и косвенно, но укладывается в формулу 3-х скользящих средних, которые определённым образом на М1 изображают знак Водолея, когда Луна восходящая, т.е. нарождающая, в общем, маленький серп на ночном небосклоне.
формулу 3-х скользящих средних, которые определённым образом на М1 изображают знак Водолея, когда Луна восходящая, т.е. нарождающая, в общем, маленький серп на ночном небосклоне.
А вот это уже интересно! Попробую запрограммировать:
if(Ma1+Ma2+Ma3>>♒︎ && ◯==☽ ) take_money($);
Уберите лишнюю - среднюю линию. Как верхнюю пересекаете - продаёте ,после пересечения нижней покупаете. Если тренд ,то лучше не играйте с этим.
Вообще, дело не в линиях, а в волатильности. Если она хорошая, то после красной свечки покупка, а после зелёной продажа. И пофиг все линии. Главное - рынок чувствовать и понимать.
Алексей, ты растешь прям на глазах...
Плюнул на своего индикатора и взялся за ум по ходу?
Но выше красивая аватарка просит то, с чем придется столкнуться...
А чуть по ниже думающие подчеркивают сложность задачи....
Да, не все тут просто, но решаемо.
Расскажу про последнего своего чуток.
Когда сделал я его, он пер даже с мульоном логических ошибок, забирая в баланс любое движение цены - тренд, флет, да пофигу, хоть чо.
То что есть счас, это реально уже ИИ. Нет, не нейронка, а все собственные рабочие идеи там, на форуме и в открытых источниках таких идей нет и не будет никогда.
Так что не останавливайся, путь долгий.
Все граальнее и граальнее.