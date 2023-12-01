Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ищу программиста для написания советника по моей торговой идее.
Принцип "Идеи Наши -Бензин Ваш", если советник окажется убыточным - возмещу труд в СКВ по договоренности.
А давайте наоборот, если окажется прибыльной, я верну оплату с прибыли. Может даже в двойном размере.
Какую оплату?
Протестировав множество роботов, если выкинуть те, которые нагло подогнаны под историю, для одной валютной пары, но сразу же сливают на другой, выясняется, что самые прибыльные- по Мартингейлу.
Но они прибыльные до тех пор, пока не возникает очень сильного тренда без откатов.... В этот момент они сливают все деньги.
Я, на вашем месте, скорешилась бы с разработчиком этого Марингейла, и просто внесла фильтр по объемам.
Если объемы быков зашкаливают, то ордера sell с догонами, не открывать, ибо именно это приводит к сливам...
И наоборот, если объемы медведей перешли какую-то условную величину, то принудительно закрвывать открытые позиции buy, и не открывать их, пока баланс объемов быков и медведей не уравновесится.
Как-то так.... Будет хороший робот, сама его протестирую, куплю, и всем своим друзьям посоветую ! Сделаете, пишите в личку.
Протестировав множество роботов, если выкинуть те, которые нагло подогнаны под историю, для одной валютной пары, но сразу же сливают на другой, выясняется, что самые прибыльные- по Мартингейлу.
Но они прибыльные до тех пор, пока не возникает очень сильного тренда без откатов.... В этот момент они сливают все деньги.
Я, на вашем месте, скорешилась бы с разработчиком этого Марингейла, и просто внесла фильтр по объемам.
Если объемы быков зашкаливают, то ордера sell с догонами, не открывать, ибо именно это приводит к сливам...
И наоборот, если объемы медведей перешли какую-то условную величину, то принудительно закрвывать открытые позиции buy, и не открывать их, пока баланс объемов быков и медведей не уравновесится.
Как-то так.... Будет хороший робот, сама его протестирую, куплю, и всем своим друзьям посоветую ! Сделаете, пишите в личку.
Как Вы точно приметили - я вот пытаюсь в своего эксперта, такую функцию придумать - пока не могу сообразить, как это сделать.
-------------
я об этом думал раньше, Спасибо что напомнили!
сейчас пришла мысля как это реализовать. с помощью Горизонтальной или Трендовой линией
----
как будет пересекать линию - будет отключать покупку или продажу, смотря в какую сторону идёт против
----------------------------------------
сейчас сообразил - ведь я уже один фильтр добавил на открытие( старт ) - осталось ещё добавить фильтр на закрытие(на остановку )
сама его протестирую, куплю, и всем своим друзьям посоветую !
Если верить фотке, просто красавица!
Так есть же сервис Фриланс, там много заказывают, каждый день. Я там заказывал, но кое-что меня там не устраивает и это не то, что приходится платить за работу.
Вы мне намекаете, что я любитель поморочить мозги "нахаляву". Успокойтесь и пройдите мимо. Пишите на Фрилансе, там Вам в любом случае заплатят.
Нет, я ничего не намекаю. Я откровенно предложил вам вернуть затраты на написание советника в двойном размере в случае если этот советник заработает 4 стоимости написания плюс стартовый депозит который в последствии он может слить. Но я за 30-50 пишу только в моменты приступа благотворительности. Но они бывают очень редко.
Как Вы точно приметили - я вот пытаюсь в своего эксперта, такую функцию придумать - пока не могу сообразить, как это сделать.
-------------
я об этом думал раньше, Спасибо что напомнили!
сейчас пришла мысля как это реализовать. с помощью Горизонтальной или Трендовой линией
----
как будет пересекать линию - будет отключать покупку или продажу, смотря в какую сторону идёт против
----------------------------------------
сейчас сообразил - ведь я уже один фильтр добавил на открытие( старт ) - осталось ещё добавить фильтр на закрытие(на остановку )
Вроде сделал фильтры
от трёх горизонтальных линии 1 верхняя - выше неё прекращает открытие . 2 средняя выше покупает или продаёт как настроить ниже неё тоже самое 3 нижняя ниже неё прекращает открытие.
-----------
Осталось проверить в рабочие дни - как он работает - и тогда обновлю эксперта
------------------
на картинке - на 30мин фильтр на 1мин сигналы на открытие
Вроде сделал фильтры
от трёх горизонтальных линии 1 верхняя - выше неё прекращает открытие . 2 средняя выше покупает или продаёт как настроить ниже неё тоже самое 3 нижняя ниже неё прекращает открытие.
-----------
Осталось проверить в рабочие дни - как он работает - и тогда обновлю эксперта
Уберите лишнюю - среднюю линию. Как верхнюю пересекаете - продаёте ,после пересечения нижней покупаете. Если тренд ,то лучше не играйте с этим.
Вообще, дело не в линиях, а в волатильности. Если она хорошая, то после красной свечки покупка, а после зелёной продажа. И пофиг все линии. Главное - рынок чувствовать и понимать.
но кое-что меня там не устраивает и это не то, что приходится платить за работу.
Что же тогда не устраивает?
Пишите Что Хотите и Как Хотите))))) Кому Хотите и Непременно на Ваших УСЛОВИЯХ)))))
Чем больше смайлов тем ЛУЧШЕ))))))))))))))