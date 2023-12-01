Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 9

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CynepTPEHEP:

Ищу программиста для написания советника по моей торговой идее.

Принцип "Идеи Наши -Бензин Ваш", если советник окажется убыточным - возмещу труд в СКВ по договоренности.

А давайте наоборот, если окажется прибыльной, я верну оплату с прибыли. Может даже в двойном размере.

 
CynepTPEHEP:
Какую оплату?
За написание советника.
 

Протестировав множество роботов, если выкинуть те, которые нагло подогнаны под историю, для одной валютной пары, но сразу же сливают на другой, выясняется, что самые прибыльные- по Мартингейлу.

  Но они прибыльные до тех пор, пока не возникает очень сильного тренда без откатов....  В этот момент они сливают все деньги. 

Я, на вашем месте,  скорешилась бы с разработчиком этого Марингейла, и просто внесла фильтр по объемам. 

Если объемы быков зашкаливают, то ордера sell с догонами, не открывать, ибо именно это приводит к сливам... 

И наоборот, если объемы медведей перешли какую-то условную величину, то принудительно закрвывать открытые позиции buy, и не открывать их, пока баланс объемов быков и медведей не уравновесится. 

Как-то так.... Будет хороший робот, сама его протестирую, куплю, и всем своим друзьям посоветую !  Сделаете, пишите в личку.  

[Удален]  
ivi888:

Протестировав множество роботов, если выкинуть те, которые нагло подогнаны под историю, для одной валютной пары, но сразу же сливают на другой, выясняется, что самые прибыльные- по Мартингейлу.

  Но они прибыльные до тех пор, пока не возникает очень сильного тренда без откатов....  В этот момент они сливают все деньги. 

Я, на вашем месте,  скорешилась бы с разработчиком этого Марингейла, и просто внесла фильтр по объемам. 

Если объемы быков зашкаливают, то ордера sell с догонами, не открывать, ибо именно это приводит к сливам... 

И наоборот, если объемы медведей перешли какую-то условную величину, то принудительно закрвывать открытые позиции buy, и не открывать их, пока баланс объемов быков и медведей не уравновесится. 

Как-то так.... Будет хороший робот, сама его протестирую, куплю, и всем своим друзьям посоветую !  Сделаете, пишите в личку.  

Как Вы точно приметили - я вот пытаюсь в своего эксперта, такую функцию придумать - пока не могу сообразить, как это сделать.

-------------

я об этом думал раньше, Спасибо что напомнили! 

сейчас пришла мысля как это реализовать. с помощью Горизонтальной или Трендовой линией 

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как будет пересекать линию - будет отключать покупку или продажу, смотря в какую сторону идёт против   

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сейчас сообразил - ведь я уже один фильтр добавил на открытие( старт ) - осталось ещё добавить фильтр на закрытие(на остановку  )

 

Файлы:
Filter.png  52 kb
[Удален]  
ivi888:
сама его протестирую, куплю, и всем своим друзьям посоветую !

Если верить фотке, просто красавица!

 
CynepTPEHEP:

Так есть же сервис Фриланс, там много заказывают, каждый день. Я там заказывал, но кое-что меня там не устраивает и это не то, что приходится платить за работу.

Вы мне намекаете, что я любитель поморочить мозги "нахаляву". Успокойтесь и пройдите мимо. Пишите на Фрилансе, там Вам в любом случае заплатят.

Нет, я ничего не намекаю. Я откровенно предложил вам вернуть затраты на написание советника в двойном размере в случае если этот советник заработает 4 стоимости написания плюс стартовый депозит который в последствии он может слить. Но я за 30-50 пишу только в моменты приступа благотворительности. Но они бывают очень редко.

[Удален]  
SanAlex:

Как Вы точно приметили - я вот пытаюсь в своего эксперта, такую функцию придумать - пока не могу сообразить, как это сделать.

-------------

я об этом думал раньше, Спасибо что напомнили! 

сейчас пришла мысля как это реализовать. с помощью Горизонтальной или Трендовой линией 

----

как будет пересекать линию - будет отключать покупку или продажу, смотря в какую сторону идёт против   

----------------------------------------

сейчас сообразил - ведь я уже один фильтр добавил на открытие( старт ) - осталось ещё добавить фильтр на закрытие(на остановку  )

 

Вроде сделал фильтры 

от трёх горизонтальных линии 1 верхняя - выше неё прекращает открытие . 2 средняя выше покупает или продаёт как настроить ниже неё тоже самое 3 нижняя ниже неё прекращает открытие.

----------- 

Осталось проверить в рабочие дни - как он работает - и тогда обновлю эксперта

------------------ 

на картинке - на 30мин фильтр на 1мин сигналы на открытие 

Файлы:
Hline_VSC.PNG  132 kb
Hline_VSC_1.PNG  120 kb
 
SanAlex:

Вроде сделал фильтры 

от трёх горизонтальных линии 1 верхняя - выше неё прекращает открытие . 2 средняя выше покупает или продаёт как настроить ниже неё тоже самое 3 нижняя ниже неё прекращает открытие.

----------- 

Осталось проверить в рабочие дни - как он работает - и тогда обновлю эксперта

Уберите лишнюю - среднюю линию. Как верхнюю пересекаете - продаёте ,после пересечения нижней покупаете. Если тренд ,то лучше не играйте с этим. 

Вообще, дело не в линиях, а в волатильности. Если она хорошая, то после красной свечки покупка, а после зелёной продажа. И пофиг все линии. Главное - рынок чувствовать и понимать. 

 
CynepTPEHEP:

но кое-что меня там не устраивает и это не то, что приходится платить за работу.

Что же тогда не устраивает?

 
CynepTPEHEP:
Пишите Что Хотите и Как Хотите))))) Кому Хотите и Непременно на Ваших УСЛОВИЯХ)))))

Чем больше смайлов тем ЛУЧШЕ))))))))))))))

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