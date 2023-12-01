Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 8
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А нужен Excel?
quik (odbc) - sql - mql
Ну вроде как восстановил окружение. Сейчас всё транслируется. Давайте приступим к решению основного вопроса. Запись истории изменения ячейки во время трансляци. Увидел в Квике ещё возможность трансляци по ODBC вроде как. Что за зверь? С чем едят? :-)
ODBC - унифицированный интерфейс к баззам данным, типа того.
более-менее работает если в качестве базы брать MSSQL(кто бы сомневался) и (ранее) Oracle. С прочими, со своими свистопляками
должен работать MS Eхcell и MS Access. Не проверял, но по корпоративной логике обязаны
надо только разобраться как к ним идут обращения через ODBC
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если база сама автоматом не указывает себя как источник/приёмник, то надо административными способами в дебрях виндовс подстраивать ODBC и права к ней
А нужен Excel?
quik (odbc) - sql - mql
Вот этот вуариант мне очеень нравится, а ещё я подумал что было прикольно получить в МКУЛЬ индикатор в котором бы строилась исторя кривизны, волатильности на центральном страйке, и угол касательной и вуаля рынок наш, ка кдумаете заморочисто это??? Просто получать данные из квуика по доске опционов, а уже потом расчитывать эти параметры...
А нужен Excel?
quik (odbc) - sql - mql
Алексей, а ты случайно не знаешь были ли подобные прецеденты по решщению этого вопроса. Может кто уже работал над ним или как мана небесная уже есть готовое решение? Вопрос именно про передачу данных напрямую в MQL....
Нет, готового решения не знаю. Давно подключался к SQL-базе сайта напрямую через ODBC. Вроде не сложно.
Пример на языке 1С, поэтому пардон.
Соединение:
Получение содержания таблицы:
Извлечение информации из ответа на запрос:
Нет, готового решения не знаю. Давно подключался к SQL-базе сайта напрямую через ODBC. Вроде не сложно.
Пример на языке 1С, поэтому пардон.
Соединение:
Получение содержания таблицы:
Извлечение информации из ответа на запрос:
Это вы сами написали ? или пример из учебника
мимоходное знакомство с 1С говорит, что как ERP система оно самое оно, можно бы и использовать. Чтобы быстро просто сводить в общую базу и делать свякие отчёты
но прибито чугунными гвоздями к бухгалтерии (их конфигурации), а без них её фик поиспользуешь :-(
Здесь важно заметить, что прямое обращение SQL запросами к базе сайта чревато взломом, поэтому нужно защищаться SSH. Но это к задаче Михаила не относится.
По поводу бухгалтерии, это одна из конфигураций. Есть множество конфигураций для различных типов бизнеса. Так же есть возможность дорабатывать эти конфигурации под свои нужды. Или написать всю логику самому (но такие затраты излишни). Можно делать обмен данными между конфигурациями Бухгалтерия и ERP например.
Максим, или я не понял вопроса?
Сам писал, была идея связки 1С и Joomla. Но идея интернет-магазина пока повисла в воздухе среди других шальных идей
Здесь важно заметить, что прямое обращение SQL запросами к базе сайта чревато взломом, поэтому нужно защищаться SSH. Но это к задаче Михаила не относится.
По поводу бухгалтерии, это одна из конфигураций. Есть множество конфигураций для различных типов бизнеса. Так же есть возможность дорабатывать эти конфигурации под свои нужды. Или написать всю логику самому (но такие затраты излишни).
Сам писал, была идея связки 1С и Joomla. Но идея интернет-магазина пока повисла в воздухе среди других шальных идей
Здесь важно заметить, что прямое обращение SQL запросами к базе сайта чревато взломом, поэтому нужно защищаться SSH. Но это к задаче Михаила не относится.
По поводу бухгалтерии, это одна из конфигураций. Есть множество конфигураций для различных типов бизнеса. Так же есть возможность дорабатывать эти конфигурации под свои нужды. Или написать всю логику самому (но такие затраты излишни). Можно делать обмен данными между конфигурациями Бухгалтерия и ERP например.
Максим, или я не понял вопроса?
вопроса собственно и не было...было скорее примечание
1С без конфигураций к (чему-то там) бухгалтерии/складу/компании использовать вроде как нельзя. Даже учебный вариант помниться там какая-то @опа с лицензиями.
несмотря на все плюшки, типа написать отчёт, сводку и прочее, не требует большой квалификации и делается в раз - даже минимальный конфиг нам излишен.
Ищу программиста для написания советника по моей торговой идее.
Принцип "Идеи Наши -Бензин Ваш", если советник окажется убыточным - возмещу труд в СКВ по договоренности.