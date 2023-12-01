Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 8

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А нужен Excel?

quik (odbc) - sql - mql

 
Mihail Marchukajtes:
Ну вроде как восстановил окружение. Сейчас всё транслируется. Давайте приступим к решению основного вопроса. Запись истории изменения ячейки во время трансляци. Увидел в Квике ещё возможность трансляци по ODBC вроде как. Что за зверь? С чем едят? :-)

ODBC - унифицированный интерфейс к баззам данным, типа того.

более-менее работает если в качестве базы брать MSSQL(кто бы сомневался) и (ранее) Oracle. С прочими, со своими свистопляками

должен работать MS Eхcell и MS Access. Не проверял, но по корпоративной логике обязаны

надо только разобраться как к ним идут обращения через ODBC

---

если база сама автоматом не указывает себя как источник/приёмник, то надо административными способами в дебрях виндовс подстраивать ODBC и права к ней

 
Aleksei Stepanenko:

А нужен Excel?

quik (odbc) - sql - mql

Вот этот вуариант мне очеень нравится, а ещё я подумал что было прикольно получить в МКУЛЬ индикатор в котором бы строилась исторя кривизны, волатильности на центральном страйке, и угол касательной и вуаля рынок наш, ка кдумаете заморочисто это??? Просто получать данные из квуика по доске опционов, а уже потом расчитывать эти параметры...

 
Aleksei Stepanenko:

А нужен Excel?

quik (odbc) - sql - mql

Алексей, а ты случайно не знаешь были ли подобные прецеденты по решщению этого вопроса. Может кто уже работал над ним или как мана небесная уже есть готовое решение? Вопрос именно про передачу данных напрямую в MQL....

[Удален]  

Нет, готового решения не знаю. Давно подключался к SQL-базе сайта напрямую через ODBC. Вроде не сложно.

Пример на языке 1С, поэтому пардон.

Соединение:

Функция СоединитьсяССервером()
        еТекст="DRIVER={"+Драйвер+"}; SERVER="+Сервер+";"+"DATABASE="+БазаДанных+";"
                        +"UID="+ПользовательSQL+"; PASSWORD="+ПарольSQL+"; OPTION=3; STMT=SET CHARACTER SET CP1251";
        еСоединение=Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
        еСоединение.ConnectionTimeOut=30;
        Для еИтератор=1 По 3 Цикл
                Попытка
                        еСоединение.Open(еТекст);
                        Прервать;
                Исключение
                    Сообщить("Невозможно установить соединение с базой данных SQL! " + ОписаниеОшибки());
                        еСоединение=-1;
                КонецПопытки;
        КонецЦикла;
        Возврат(еСоединение);
КонецФункции

Получение содержания таблицы:

Функция ПолучитьТаблицуКатегорийСайта(еСоединение, еПрефикс)
        еТекстЗапроса="
                |SELECT 
                |       `category_id`,
                |       `category_image`,
                |       `category_parent_id`,
                |       `category_publish`,
                |       `category_template`,
                |       `ordering`,
                |       `category_add_date`,
                |       `products_page`,
                |       `products_row`,
                |       `access`,
                |       `name_en-GB`,
                |       `alias_en-GB`,
                |       `short_description_en-GB`,
                |       `description_en-GB`,
                |       `meta_title_en-GB`,
                |       `meta_description_en-GB`,
                |       `meta_keyword_en-GB`,
                |       `name_ru-RU`,
                |       `alias_ru-RU`,
                |       `short_description_ru-RU`,
                |       `description_ru-RU`,
                |       `meta_title_ru-RU`,
                |       `meta_description_ru-RU`,
                |       `meta_keyword_ru-RU`
                |FROM 
                |       `"+еПрефикс+"jshopping_categories`
                |";
        еТаблица=Неопределено;
        Попытка
                еНаборЗаписей=Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
                еНаборЗаписей.Open(еТекстЗапроса,еСоединение,1);
                еТаблица=ПолучитьТаблицуИзОтветаНаЗапрос(еНаборЗаписей);
                еНаборЗаписей.Close();
        Исключение
            Сообщить("Составлен неправильный текст запроса к базе данных SQL! " + ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;   
        Возврат(еТаблица);      
КонецФункции

Извлечение информации из ответа на запрос:

Функция ПолучитьТаблицуИзОтветаНаЗапрос(еОтветНаЗапрос)
        Если еОтветНаЗапрос.EOF Тогда Возврат(-1); КонецЕсли;
        еПоследняяКолонка=еОтветНаЗапрос.Fields.Count()-1;
        еТаблица=Новый ТаблицаЗначений; 
        Для еИтератор=0 По еПоследняяКолонка Цикл
                еКолонка=еОтветНаЗапрос.Fields(еИтератор);
                еТипы=Новый Массив;
                еТипы.Добавить(ТипЗнч(еКолонка.Value));
                еТаблица.Колонки.Добавить(СтрЗаменить(еКолонка.Name,"-","_"), Новый ОписаниеТипов(еТипы));
        КонецЦикла;
        Пока Не еОтветНаЗапрос.EOF Цикл
                еСтрока=еТаблица.Добавить();
                Для еИтератор=0 По еПоследняяКолонка Цикл
                        еКолонка=еОтветНаЗапрос.Fields(еИтератор);
                        еСтрока[еИтератор]=еКолонка.Value;
                КонецЦикла;
                еОтветНаЗапрос.MoveNext();
        КонецЦикла;
    Возврат(еТаблица);     
КонецФункции
 
Aleksei Stepanenko:

Нет, готового решения не знаю. Давно подключался к SQL-базе сайта напрямую через ODBC. Вроде не сложно.

Пример на языке 1С, поэтому пардон.

Соединение:

Получение содержания таблицы:

Извлечение информации из ответа на запрос:

Это вы сами написали ? или пример из учебника

мимоходное знакомство с 1С говорит, что как ERP система оно самое оно, можно бы и использовать. Чтобы быстро просто сводить в общую базу и делать свякие отчёты

но прибито чугунными гвоздями к бухгалтерии (их конфигурации), а без них её фик поиспользуешь :-(

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Сам писал, была идея связки 1С и Joomla. Но идея интернет-магазина пока повисла в воздухе среди других шальных идей


Здесь важно заметить, что прямое обращение SQL запросами к базе сайта чревато взломом, поэтому нужно защищаться SSH. Но это к задаче Михаила не относится.

По поводу бухгалтерии, это одна из конфигураций. Есть множество конфигураций для различных типов бизнеса. Так же есть возможность дорабатывать эти конфигурации под свои нужды. Или написать всю логику самому (но такие затраты излишни). Можно делать обмен данными между конфигурациями Бухгалтерия и ERP например.

Максим, или я не понял вопроса?

 
Aleksei Stepanenko:
Сам писал, была идея связки 1С и Joomla. Но идея интернет-магазина пока повисла в воздухе среди других шальных идей


Здесь важно заметить, что прямое обращение SQL запросами к базе сайта чревато взломом, поэтому нужно защищаться SSH. Но это к задаче Михаила не относится.

По поводу бухгалтерии, это одна из конфигураций. Есть множество конфигураций для различных типов бизнеса. Так же есть возможность дорабатывать эти конфигурации под свои нужды. Или написать всю логику самому (но такие затраты излишни).

Мдя... чую тут с пол литровкой не разберёшься :-( Спасибо за ответ, буду привлекать специалистов.....
 
Aleksei Stepanenko:
Сам писал, была идея связки 1С и Joomla. Но идея интернет-магазина пока повисла в воздухе среди других шальных идей


Здесь важно заметить, что прямое обращение SQL запросами к базе сайта чревато взломом, поэтому нужно защищаться SSH. Но это к задаче Михаила не относится.

По поводу бухгалтерии, это одна из конфигураций. Есть множество конфигураций для различных типов бизнеса. Так же есть возможность дорабатывать эти конфигурации под свои нужды. Или написать всю логику самому (но такие затраты излишни). Можно делать обмен данными между конфигурациями Бухгалтерия и ERP например.

Максим, или я не понял вопроса?

вопроса собственно и не было...было скорее примечание

1С без конфигураций к (чему-то там) бухгалтерии/складу/компании использовать вроде как нельзя. Даже учебный вариант помниться там какая-то @опа с лицензиями.

несмотря на все плюшки, типа написать отчёт, сводку и прочее, не требует большой квалификации и делается в раз - даже минимальный конфиг  нам излишен.

 

Ищу программиста для написания советника по моей торговой идее.

Принцип "Идеи Наши -Бензин Ваш", если советник окажется убыточным - возмещу труд в СКВ по договоренности.

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