Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 12
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Результаты какие
Результаты какие
С 03.01.2023 до 11.08.2023 прибыль составил +34,50% просадка -1,95%, на каждую сделку риск 0,25% от депозита
Ищу трейдера со своей стратегией. Желательно с проверенной стратегией!
Чтобы на партнерских отношениях создавать вместе робота.
...
Есть у меня очень хорошие знания в программировании любых роботов.
Писать могу и на MQL 4, и на MQL 5...
...
Жду сообщений сюда или в ЛС =). Скептикам просьба покинуть эту тему.
Андрей , добрый день!
"... Есть у меня очень хорошие знания в программировании любых роботов."
Какой у вас опыт работы ?!
у вас в Профиле не отображено ни одной работы из Фриланса (!)
Поэтому большинство написавших тут - и насмехались (!) ...
... есть у меня одна стратегия !
основанная на одном из стандартных индикаторов из набора терминала МТ-5
я по ней вручную в Демке - за 2 недели накрабил чистыми 15к $ (если Демо = это +/- показатель, значит стратегия имеет право на жизнь (!) :)
по ней я щас сделал Заказ во фрилансе, но разраб тянет 3-й месяц, ещё и последние 3 недели упорно молчит ....
Где ГАРАНТИЯ того, что объединившись с вами - вы сделаете качественный советник, работающий без сбоев и глюков (?!)
... если у вас есть уже готовые продукты (на ТМ-5) == советники, утилиты (торговые платформы) для облегчения рутинной работы трейдера, на подобе этой :
https://www.mql5.com/ru/market/product/23415
пожалуйста предоставьте ДЕМО-версии для ознакомления.
(моя стратегия расчитана на хеджинговые счета), т.е. на открытие сделок сразу в обе стороны, + частичное закрытие (дробление) как по ТР, так и по SL (!)
и всё это = на "виртуальных" ордерах (т.е. Стоп-Лосы и ТейкПрофиты == ВИРТУАЛЬНЫЕ)
для МТ-5 (так как мт-4 = уже устарела, и мало-кто из брокеров с ней работает)
и НЕ мультивалют (!) ... но контроль результатов торговли с разных графиков = нужно бы сводить в единую таблицу (!)
потом я буду готовить мега-пак по улучшениям (ТЗ по улучшениям частично готово)
(там будет подключен доп.индикатор (придётся переписать с МТ-4 на МТ-5), и по нему будет корректироваться Стратегия)
... если и будем вместе работать, то сперва == официально, через Фриланс (!) :)
Ищу трейдера со своей стратегией. Желательно с проверенной стратегией!
Чтобы на партнерских отношениях создавать вместе робота.
Продумывать его окончательно. И в конце довести его до прибыли.
Есть у меня очень хорошие знания в программировании любых роботов.
Писать могу и на MQL 4, и на MQL 5. Думаю лучше на MQL 5 писать, т.к. в MetaTrader5 можно подключать несколько ядер компьютера и использовать для тестирования параметров чужие компьютеры, что в разы увеличит проверку в десятки раз.
Те,кто только совсем начинает и у кого нет общих фундаментальных знаний в трейдинге, просьба не писать мне.
Интерес в том, чтобы совместно создать прибыльного робота любыми средствами.
Жду сообщений сюда или в ЛС =). Скептикам просьба покинуть эту тему.
здравствуйте! пишите на почту обсудим akarpuhin146@gmail.com