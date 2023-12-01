Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 11
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@Andrey Luxe Есть стратегия, написанная по индикаторам MACD и RSI, нужно создать бота, автоматическую торговлю. Буду рад принять вас в нашу команду
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Обратите внимание на то, что автор данной темы последний раз на форуме писал сообщения 26.06.2017 г.
С уважением, Владимир.
Обратите внимание на то, что автор данной темы последний раз на форуме писал сообщения 26.06.2017 г.
Зато Фриланс всегда активен ;)
Я сам трейдер. Два года назад начал писать для МТ5. Щас заканчиваю испытания своего советника. Это результаты тестов. Если кто хочет помочь с тестирование пишите. Отвечу по возможности. Ни приведен результат тестирование после поверхностной оптимизации.
Я сам трейдер. Два года назад начал писать для МТ5. Щас заканчиваю испытания своего советника. Это результаты тестов. Если кто хочет помочь с тестирование пишите. Отвечу по возможности. Ни приведен результат тестирование после поверхностной оптимизации.
Я сам трейдер.
Это результаты тестов.
Почему тест заканчивается в мае 2021г? С тех пор два с половиной года прошли.
И еще: в середине теста ТС не заработала ни копейки в течение полугода.
В реале такое выдержишь?
Есть торговая стратегия, тестирую на тестере стратегии, свечные и плюс уровни фибоначчи, хотелось бы составить ТЗ и сделать торгового робота
Результаты какие