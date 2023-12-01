Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 11

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@Andrey Luxe Есть стратегия, написанная по индикаторам MACD и RSI, нужно создать бота, автоматическую торговлю. Буду рад принять вас в нашу команду

Andrey Luxe
Andrey Luxe
  • 2015.08.18
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Здравствуйте, Андрей. Думаю, мне есть что предложить. Есть торговая система, без индикаторов - все необходимое есть на графике. Расчет входов, стопов, сопровождение открытых позиций - все по графику цены. Без мартингейла и усреднения, постоянно находимся в тренде. Ищу хорошего специалиста для написания советника. Пользуюсь этой системой в торговле. Результат... отменный))) Если Вы еще посещаете этот сайт, жду Вашего ответа в личке.
 
AlexVGol1 #:
Если Вы еще посещаете этот сайт, жду Вашего ответа в личке

Обратите внимание на то, что автор данной темы последний раз на форуме писал сообщения 26.06.2017 г.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Обратите внимание на то, что автор данной темы последний раз на форуме писал сообщения 26.06.2017 г.

Зато Фриланс всегда активен ;)

 

Я сам трейдер. Два года назад начал писать для МТ5. Щас заканчиваю испытания своего советника. Это результаты тестов. Если кто хочет помочь с тестирование пишите. Отвечу по возможности. Ни приведен результат тестирование после поверхностной оптимизации.


 
Mikhail Shikin #:

Я сам трейдер. Два года назад начал писать для МТ5. Щас заканчиваю испытания своего советника. Это результаты тестов. Если кто хочет помочь с тестирование пишите. Отвечу по возможности. Ни приведен результат тестирование после поверхностной оптимизации.


Молодец, пиши ишчо!
 
Пиши, я только За
 
Mikhail Shikin #:

Я сам трейдер.

Это результаты тестов. 

Почему тест заканчивается в мае 2021г? С тех пор два с половиной года прошли.
И еще: в середине теста ТС не заработала ни копейки в течение полугода.
В реале такое выдержишь?

 
Есть торговая стратегия, тестирую на тестере стратегии, свечные и плюс уровни фибоначчи, хотелось бы составить ТЗ и сделать торгового робота
 
Alisher Batiraliev #:
Есть торговая стратегия, тестирую на тестере стратегии, свечные и плюс уровни фибоначчи, хотелось бы составить ТЗ и сделать торгового робота

Результаты какие

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