Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 7

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

просто полюпытствовал на сайте, что да как..вам виднее

не проводил вечеров с квиком .. такой секс только за деньги :-)

Сцуко, я бы да же за деньги отказался. Чеснослово!!!!
 

Коллеги приветствую! Удалось таки настроить передачу данных из Квика в Эксель через ДДЕ и рассчитать пару простецких, но так необходимых параметров. Однако возникло пару вопросов ответ на которые хочу спросить у Вас. В момент передачи данных не работают макросы. Вопрос Макросы не работают именно на этом листе, куда передаются данные или в целом во всей книге?

Если при передачи данных в лист не возможно запустить макрос, то какие способы существуют для того что бы сохранять историю изменения в ячейке? Получили таблицу в Эксель на Лист1, можем их ретранслировать на Лист2 и там уже запустить макрос? Либо же если макросы в книге в принципе не работают, то попытаться их ретранслировать в другую книгу???? Какие идеи и соображения по этому поводу?

Ведь основной смысл этой пляски с Экселем это как раз таки возможность собирать историю, дабы потом скормить её Скайнету!!!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Коллеги приветствую! Удалось таки настроить передачу данных из Квика в Эксель через ДДЕ и рассчитать пару простецких, но так необходимых параметров. Однако возникло пару вопросов ответ на которые хочу спросить у Вас. В момент передачи данных не работают макросы. Вопрос Макросы не работают именно на этом листе, куда передаются данные или в целом во всей книге?

Если при передачи данных в лист не возможно запустить макрос, то какие способы существуют для того что бы сохранять историю изменения в ячейке? Получили таблицу в Эксель на Лист1, можем их ретранслировать на Лист2 и там уже запустить макрос? Либо же если макросы в книге в принципе не работают, то попытаться их ретранслировать в другую книгу???? Какие идеи и соображения по этому поводу?

Ведь основной смысл этой пляски с Экселем это как раз таки возможность собирать историю, дабы потом скормить её Скайнету!!!!!!

Когда то давно собирал текущие котировки в екселе, только не из квика, а из МТ4. По событию активация листа книги ексель запускалась подпрограмма визуаль бейсика, которая и записывала данные котировок. Детали уже не помню, лет 15 прошло и экселем с тех пор не пользовался.

[Удален]  

Приветствую, Михаил! Большая вероятность того, что макросы не работают полностью. Посмотрите для начала здесь: Файл-Параметры-Центр управления безопасностью-Параметры центра управления безопасностью-Параметры макросов.

Доступ к VBA не обязателен, если Вы не правите сам макрос удалённо.

Если включены все макросы, то расскажите, как Вы работаете с Эксел? Немного кода...

 
Aleksei Stepanenko:

Приветствую, Михаил! Большая вероятность того, что макросы не работают полностью. Посмотрите для начала здесь: Файл-Параметры-Центр управления безопасностью-Параметры центра управления безопасностью-Параметры макросов.

Доступ к VBA не обязателен, если Вы не правите сам макрос удалённо.

Если включены все макросы, то расскажите, как Вы работаете с Эксел? Немного кода...

Так в этом то и прикол. Я когда включил макросы Квик тут же начал ругатся что ДДЕ сервер не запущен и делал он это до тех пор пока я не перегрузился и снова выключил макросы :-(

Так то в таблицу эксель я транслирую доску опциона и потом уже рассчитываю параметры улыбки, те которые нужны и которых нет в самом квике....

[Удален]  

Возможно конфликт. А есть ли возможность писать из Квика в Эксел через COM объект? Типа такого:

Excel=New COMОбъект("Excel.Application");

Book= Excel.Workbooks.Add();

И поехали...

 
Aleksei Stepanenko:

Возможно конфликт. А есть ли возможность писать из Квика в Эксел через COM объект? Типа такого:

Excel=New COMОбъект("Excel.Application");

Book= Excel.Workbooks.Add();

И поехали...

Алексей в обще не шарю. Представляешь глюканул эксель при передачи данных. Открытие было жуть как волатильно, теперь не запускается. У еня просто всё на убунте крутится, а там эксель через костыли :-(. Щас попробую запустить эксель, как всё настрою предлагаю добить вопрос, если есть время!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Алексей в обще не шарю. Представляешь глюканул эксель при передачи данных. Открытие было жуть как волатильно, теперь не запускается. У еня просто всё на убунте крутится, а там эксель через костыли :-(. Щас попробую запустить эксель, как всё настрою предлагаю добить вопрос, если есть время!!!!

Wine имеет право глючить, ровно как и софтинки под ним

В убунте VirtualBox работает шустрее чем в Windows - заведите под ним виртуалку с "чистой" виндой, квиком и офисом.

 
Maxim Kuznetsov:

Wine имеет право глючить, ровно как и софтинки под ним

В убунте VirtualBox работает шустрее чем в Windows - заведите под ним виртуалку с "чистой" виндой, квиком и офисом.

Спсибо за совет так наверное и сделаю, тем более пару дней назад уже установил. А этот сцобака вайн заставил перезагрузится и всё бы ничего но когда собираеш данные среди сессии как то не комильфо перегружатся...

 
Ну вроде как восстановил окружение. Сейчас всё транслируется. Давайте приступим к решению основного вопроса. Запись истории изменения ячейки во время трансляци. Увидел в Квике ещё возможность трансляци по ODBC вроде как. Что за зверь? С чем едят? :-)
123456789101112
Новый комментарий