Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 7
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просто полюпытствовал на сайте, что да как..вам виднее
не проводил вечеров с квиком .. такой секс только за деньги :-)
Коллеги приветствую! Удалось таки настроить передачу данных из Квика в Эксель через ДДЕ и рассчитать пару простецких, но так необходимых параметров. Однако возникло пару вопросов ответ на которые хочу спросить у Вас. В момент передачи данных не работают макросы. Вопрос Макросы не работают именно на этом листе, куда передаются данные или в целом во всей книге?
Если при передачи данных в лист не возможно запустить макрос, то какие способы существуют для того что бы сохранять историю изменения в ячейке? Получили таблицу в Эксель на Лист1, можем их ретранслировать на Лист2 и там уже запустить макрос? Либо же если макросы в книге в принципе не работают, то попытаться их ретранслировать в другую книгу???? Какие идеи и соображения по этому поводу?
Ведь основной смысл этой пляски с Экселем это как раз таки возможность собирать историю, дабы потом скормить её Скайнету!!!!!!
Коллеги приветствую! Удалось таки настроить передачу данных из Квика в Эксель через ДДЕ и рассчитать пару простецких, но так необходимых параметров. Однако возникло пару вопросов ответ на которые хочу спросить у Вас. В момент передачи данных не работают макросы. Вопрос Макросы не работают именно на этом листе, куда передаются данные или в целом во всей книге?
Если при передачи данных в лист не возможно запустить макрос, то какие способы существуют для того что бы сохранять историю изменения в ячейке? Получили таблицу в Эксель на Лист1, можем их ретранслировать на Лист2 и там уже запустить макрос? Либо же если макросы в книге в принципе не работают, то попытаться их ретранслировать в другую книгу???? Какие идеи и соображения по этому поводу?
Ведь основной смысл этой пляски с Экселем это как раз таки возможность собирать историю, дабы потом скормить её Скайнету!!!!!!
Когда то давно собирал текущие котировки в екселе, только не из квика, а из МТ4. По событию активация листа книги ексель запускалась подпрограмма визуаль бейсика, которая и записывала данные котировок. Детали уже не помню, лет 15 прошло и экселем с тех пор не пользовался.
Приветствую, Михаил! Большая вероятность того, что макросы не работают полностью. Посмотрите для начала здесь: Файл-Параметры-Центр управления безопасностью-Параметры центра управления безопасностью-Параметры макросов.
Доступ к VBA не обязателен, если Вы не правите сам макрос удалённо.
Если включены все макросы, то расскажите, как Вы работаете с Эксел? Немного кода...
Приветствую, Михаил! Большая вероятность того, что макросы не работают полностью. Посмотрите для начала здесь: Файл-Параметры-Центр управления безопасностью-Параметры центра управления безопасностью-Параметры макросов.
Доступ к VBA не обязателен, если Вы не правите сам макрос удалённо.
Если включены все макросы, то расскажите, как Вы работаете с Эксел? Немного кода...
Так в этом то и прикол. Я когда включил макросы Квик тут же начал ругатся что ДДЕ сервер не запущен и делал он это до тех пор пока я не перегрузился и снова выключил макросы :-(
Так то в таблицу эксель я транслирую доску опциона и потом уже рассчитываю параметры улыбки, те которые нужны и которых нет в самом квике....
Возможно конфликт. А есть ли возможность писать из Квика в Эксел через COM объект? Типа такого:
Excel=New COMОбъект("Excel.Application");
Book= Excel.Workbooks.Add();
И поехали...
Возможно конфликт. А есть ли возможность писать из Квика в Эксел через COM объект? Типа такого:
Excel=New COMОбъект("Excel.Application");
Book= Excel.Workbooks.Add();
И поехали...
Алексей в обще не шарю. Представляешь глюканул эксель при передачи данных. Открытие было жуть как волатильно, теперь не запускается. У еня просто всё на убунте крутится, а там эксель через костыли :-(. Щас попробую запустить эксель, как всё настрою предлагаю добить вопрос, если есть время!!!!
Алексей в обще не шарю. Представляешь глюканул эксель при передачи данных. Открытие было жуть как волатильно, теперь не запускается. У еня просто всё на убунте крутится, а там эксель через костыли :-(. Щас попробую запустить эксель, как всё настрою предлагаю добить вопрос, если есть время!!!!
Wine имеет право глючить, ровно как и софтинки под ним
В убунте VirtualBox работает шустрее чем в Windows - заведите под ним виртуалку с "чистой" виндой, квиком и офисом.
Wine имеет право глючить, ровно как и софтинки под ним
В убунте VirtualBox работает шустрее чем в Windows - заведите под ним виртуалку с "чистой" виндой, квиком и офисом.
Спсибо за совет так наверное и сделаю, тем более пару дней назад уже установил. А этот сцобака вайн заставил перезагрузится и всё бы ничего но когда собираеш данные среди сессии как то не комильфо перегружатся...