Ищу трейдера с торговой системой. Я программист - страница 2
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Он очень неприличный.
что есть - отдельный индикатор по патернам, (аналогов данному индикатору нет на скрине выложен частично), эксклюзивный индикатор волатильности аналога не сущестует (есть на скрине), отдельный уникальный индикатор определяющий работу патерна во времени,( на скрине не выложен) , проверочный индикатор для возможной отмены отработки текущего патерна (на скрине не выложен) , индикатор объединяющий разрозненные патерны в единую ценовую модель (само сабой не выложен)
ну и куча всяких мелочей,
частично показана текущая флетовая ситуация на евро, на тренде вообще плевое дело, ,
окончание флета - четко определяется ценовой моделью
работа этого комплекса тестировалась в течении 2-х лет,
аналогов ей на сегодняшний день, нет,
результат теста - сразу хочу оговориться, работать с ДЦ не возможно, - при плече 1 к 100 любое ДЦ разориться через месяц , словом..............
позволяет моделировать ситуацию от дней до 3-5 лет,
пара примеров моделирования развития инструмента и работы ценовой модели выложенных в прошлом году , дакс, рубль,
вообще были выложены прогнозы и газ пром и нефть и РТС и сбер и айпал , все и в целях и во времени, просто нет смысла выкладывать все прогнозы, сама ценовая модель, закамуфлирована под работу патернов.
Что требуется - объединить все в единое целое,
прявязать работу робота исключительно к волатильности торгуемого инструмента ,ну и куча мелочей для торговли на бирже
сразу хочу оговориться, работать с ДЦ не возможно, - при плече 1 к 100 любое ДЦ разориться через месяц
Сразу на межбанк?
Какие ДЦ уже разорились по вашей системе?)
а разве вы Andrey Luxe, угомонись милый, ты все это видиш впервые, 2/3 из уведенного тебе просто в голову не придет - как это сделано и тем более просто мозгов не хватит, понять что к чему в целом
чепуху пишите уже во второй теме, тем более публично (личные сообщения на форуме обычно не публикуют), то что вы тут изобразили - очередная вариация волн Эллиота и Вульфа, которые и так уже использовались ранее.
где подтверждение что это вообще приносит профит, стейт или мониторинг, или пример разорения ДЦ)
С теми кто отписался мне, уже работаем.
Поиск трейдеров продолжаю, есть еще много свободного времени
По написанию советника пишите, помогу
С теми кто отписался мне, уже работаем.
Поиск трейдеров продолжаю, есть еще много свободного времени
По написанию советника пишите, помогу
Где публичные результаты написания кодов?
Где публичные результаты написания кодов?
А это ещё зачем? Разве существует такая обязанность?
Где публичные результаты написания кодов?
Да нету там никаких результатов.
В лучшем случае - обратились пару граальщиков со своими гениальными идеями, которые дают адскую прибыль, и просят бесплатно сделать для них советник.
Добрый день!
Ищу ILAN с переворотом, то есть Илан работает в обычном режиме, залез в просадку и после нажимаешь на кнопку и Илан переворачивает все текущие сделки с ТП в точности наоборот и продолжает работать в обратном направлении.
может у кого есть такой Илан буду примного благодарен ))
P.S. Может хоть эта сволочь будет зарабатывать
Добрый день!
Ищу ILAN с переворотом, то есть Илан работает в обычном режиме, залез в просадку и после нажимаешь на кнопку и Илан переворачивает все текущие сделки с ТП в точности наоборот и продолжает работать в обратном направлении.
может у кого есть такой Илан буду примного благодарен ))
P.S. Может хоть эта сволочь будет зарабатывать
перевернул одному заказчику советник, там где бай ставит селл соответственно поменялись стопы на тейк и тейк на стоп. сделки открывались с точность на оборот включая разворот стопов и тейков по тем ценам по которым были ордера у оригинала.
он мне говорит:-" так и кривая баланса должна поменяться в тестере с нисходящей на восходящую!".
ребята не забывайте что существует спред, который не даст вам просто так перевернуть линию падающего баланса на восходящую в тестре стратегий.
с уважением.