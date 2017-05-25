Есть ли конкуренты ? - страница 3

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mmmoguschiy-new:

Так сделайте компилятор для масс?!!! free. без гуёв и без привязки к платформе. кросс-платформенный. цены вам не будет!!! запрос уже делал - и тишина...

По остальному описал выше - игрушка для виртуальных данных

Вы хотя бы оценивайте со стороны свои заявления, пожалуйста.

Откровенные глупости говорите, не совместимые с реальностью и экономическим смыслом.

Мы уже 4 поколения MQL языков и компиляторов к ним выпустили, добравшись в общемировой табели известности языков программирования на 42 место. И это громадный успех для сугубо прикладного языка.

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TIOBE Index for May 2017 May Headline: the pack is closing in on Java and C Java and C are in a heavy downward trend since the beginning of 2016. Both languages have lost more than 6% if compared to last year. So which programming languages are taking advantage of this drop? Well, actually all the other languages. Since software is adopted by...
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Вы хотя бы оценивайте со стороны свои заявления, пожалуйста.

Откровенные глупости говорите, не совместимые с реальностью и экономическим смыслом.

Мы уже 4 поколения MQL языков и компиляторов к ним выпустили, добравшись в общемировой табели известности языков программирования на 42 место. И это громадный успех для сугубо прикладного языка.


Ну так и я о том же!!! Для каждой цели есть свои средства!!! И ваше, пускай оно даже и мега-рвачное цитирую "сугубо прикладное" и не везде подходит!!! Плюс ко всему 42 место далеко не первое. Так что рубашку на груди, глотку рвать и кричать по меньшей мере неуместно!!!

И еще раз повторю - я никоим образом не умаляю ваши заслуги!!! 

и вопрос на засыпку - почему в рейтинге mql4, не 5?
 
mmmoguschiy-new:

Ну так и я о том же!!! Для каждой цели есть свои средства!!! И ваше, пускай оно даже и мега-рвачное цитирую "сугубо прикладное" и не везде подходит!!! Плюс ко всему 42 место далеко не первое. Так что рубашку на груди, глотку рвать и кричать по меньшей мере неуместно!!!

Еще как уместно.

Особенно объясняя это таким людям, как вы. Это вы пришли в тему и начали писать откровенные глупости и показывать полное непонимание решаемых задач. Да и зачем понимание? Достаточно надерганных слов по теме, так как задача в набросе претензий, а не в защите высказанного.

И ведь лично вы это делаете не в первый раз. История банов и клонов у вас достаточно длинная. Несколько лет, проведенных на этом форуме, неминуемо должны были дать понимание темы. Но нет, задача у вас в другом.

 

Почему MQL4 в TIOBE, объяснялось не один раз.

Составители рейтинга обоснованно посчитали, что MQL4 и MQL5 - это один язык и их не имеет смысла разделять. В расшифровке методики так и указано объединение языков.

https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/#instances

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Еще как уместно.

Особенно объясняя это таким людям, как вы. Это вы пришли в тему и начали писать откровенные глупости и показывать полное непонимание решаемых задач. Да и зачем понимание? Достаточно надерганных слов по теме, так как задача в набросе претензий, а не в защите высказанного.

И ведь лично вы это делаете не в первый раз. История банов и клонов у вас достаточно длинная. Несколько лет, проведенных на этом форуме, неминуемо должны были дать понимание темы. Но нет, задача у вас в другом.


Ренат, не переходите на личности и не нужно мыть мне кости(они итак чистые ) - я этого не делал!!!

Всё сказанное - это лишь моё мнение. Возможно в чем-то и ошибочное. Вам же полностью понять его мешает личная заинтересованность. Всё сказанное против вы воспринимаете как оскорбление. А это лишь отражает ваш взгляд на мир и не более того. Вероятно лучше было бы прислушаться и возможно сделать полезные выводы?

З.Ы. Повторяю в 10 раз - продукт безусловно полезный(крутой и мощный), но не везде и не всегда!!! Любой, даже отличный инструмент в руках дилетанта - ничего не стоящая безделуха.
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Почему MQL4 в TIOBE, объяснялось не один раз.

Составители рейтинга обоснованно посчитали, что MQL4 и MQL5 - это один язык и их не имеет смысла разделять. В расшифровке методики так и указано объединение языков.

https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/#instances


Понятно, спасибо за информацию.

Тем не менее на первом месте сами видите какие языки. Поэтому всё же, не смотря на всю (по вашему) нелепость данного запроса - хотелось бы иметь кросс-платформенный не зависящий от платформы компилятор с бинарем на выходе. 
 
Renat Fatkhullin:

Вы хотя бы оценивайте со стороны свои заявления, пожалуйста.

Откровенные глупости говорите, не совместимые с реальностью и экономическим смыслом.

Мы уже 4 поколения MQL языков и компиляторов к ним выпустили, добравшись в общемировой табели известности языков программирования на 42 место. И это громадный успех для сугубо прикладного языка.


Из сказанного вашим оппонентом, я понял что он хочет облегчённую платформу (могу ошибаться), а не компилятор.

А если воспринимать его слова буквально, то таки да, бред.

Я когда то уже делал предложение выпустить урезаную версию без GUI, чисто под VPN.

Вы же для чемпа (чисто для себя) делали такую.

[Удален]  
Nikolay Demko:


Из сказанного вашим оппонентом, я понял что он хочет облегчённую платформу (могу ошибаться), а не компилятор.

А если воспринимать его слова буквально, то таки да, бред.

Я когда то уже делал предложение выпустить урезаную версию без GUI, чисто под VPN.

Вы же для чемпа (чисто для себя) делали такую.


Нужен именно компилятор. Ибо он мега-быстрый. Только вот какой толк в его быстроте, если его не впихнешь на реалтайм fpga-шку на кросс-коннекте??? Или это тоже бред?
 
mmmoguschiy-new:

Нужен именно компилятор. Ибо он мега-быстрый. Только вот какой толк в его быстроте, если его не впихнешь на реалтайм fpga-шку на кросс-коннекте??? Или это тоже бред?


Конечно бред, mql работает в среде терминала, там своя оптимизированная инфраструктура датафида, а вы хотите выдрать это всё во внешний мир. Проще пользоваться С++ и писать всё своё.

ЗЫ Разработчики уже имели опыт нативных программ, и закончилось это плачевно. По сети до сих пор гуляют декомпиляторы mql4 до 200-го билда. Больше на эту фигню они не клюнут. Программы mql будут работать только в среде терминала, и только в виде шифрованых файлов компилируемых на лету при исполнении. Иначе экосистема которую развили быстро станет не MQ.

 
Nikolay Demko:


Из сказанного вашим оппонентом, я понял что он хочет облегчённую платформу (могу ошибаться), а не компилятор.

Не оппонент он.

Просто набрасывает и история банов с их описанием это подтверждает. Прочтите с начала темы, какую дичь он писал про игрушку и fpga, а потом переобулся в "продукт безусловно мощный".

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