Есть ли конкуренты ? - страница 3
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Так сделайте компилятор для масс?!!! free. без гуёв и без привязки к платформе. кросс-платформенный. цены вам не будет!!! запрос уже делал - и тишина...
По остальному описал выше - игрушка для виртуальных данных
Вы хотя бы оценивайте со стороны свои заявления, пожалуйста.
Откровенные глупости говорите, не совместимые с реальностью и экономическим смыслом.
Мы уже 4 поколения MQL языков и компиляторов к ним выпустили, добравшись в общемировой табели известности языков программирования на 42 место. И это громадный успех для сугубо прикладного языка.
Вы хотя бы оценивайте со стороны свои заявления, пожалуйста.
Откровенные глупости говорите, не совместимые с реальностью и экономическим смыслом.
Мы уже 4 поколения MQL языков и компиляторов к ним выпустили, добравшись в общемировой табели известности языков программирования на 42 место. И это громадный успех для сугубо прикладного языка.
Ну так и я о том же!!! Для каждой цели есть свои средства!!! И ваше, пускай оно даже и мега-рвачное цитирую "сугубо прикладное" и не везде подходит!!! Плюс ко всему 42 место далеко не первое. Так что рубашку на груди, глотку рвать и кричать по меньшей мере неуместно!!!
И еще раз повторю - я никоим образом не умаляю ваши заслуги!!!
и вопрос на засыпку - почему в рейтинге mql4, не 5?
Ну так и я о том же!!! Для каждой цели есть свои средства!!! И ваше, пускай оно даже и мега-рвачное цитирую "сугубо прикладное" и не везде подходит!!! Плюс ко всему 42 место далеко не первое. Так что рубашку на груди, глотку рвать и кричать по меньшей мере неуместно!!!
Еще как уместно.
Особенно объясняя это таким людям, как вы. Это вы пришли в тему и начали писать откровенные глупости и показывать полное непонимание решаемых задач. Да и зачем понимание? Достаточно надерганных слов по теме, так как задача в набросе претензий, а не в защите высказанного.
И ведь лично вы это делаете не в первый раз. История банов и клонов у вас достаточно длинная. Несколько лет, проведенных на этом форуме, неминуемо должны были дать понимание темы. Но нет, задача у вас в другом.
Почему MQL4 в TIOBE, объяснялось не один раз.
Составители рейтинга обоснованно посчитали, что MQL4 и MQL5 - это один язык и их не имеет смысла разделять. В расшифровке методики так и указано объединение языков.
https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/#instances
Еще как уместно.
Особенно объясняя это таким людям, как вы. Это вы пришли в тему и начали писать откровенные глупости и показывать полное непонимание решаемых задач. Да и зачем понимание? Достаточно надерганных слов по теме, так как задача в набросе претензий, а не в защите высказанного.
И ведь лично вы это делаете не в первый раз. История банов и клонов у вас достаточно длинная. Несколько лет, проведенных на этом форуме, неминуемо должны были дать понимание темы. Но нет, задача у вас в другом.
Ренат, не переходите на личности и не нужно мыть мне кости(они итак чистые ) - я этого не делал!!!
Всё сказанное - это лишь моё мнение. Возможно в чем-то и ошибочное. Вам же полностью понять его мешает личная заинтересованность. Всё сказанное против вы воспринимаете как оскорбление. А это лишь отражает ваш взгляд на мир и не более того. Вероятно лучше было бы прислушаться и возможно сделать полезные выводы?
З.Ы. Повторяю в 10 раз - продукт безусловно полезный(крутой и мощный), но не везде и не всегда!!! Любой, даже отличный инструмент в руках дилетанта - ничего не стоящая безделуха.
Почему MQL4 в TIOBE, объяснялось не один раз.
Составители рейтинга обоснованно посчитали, что MQL4 и MQL5 - это один язык и их не имеет смысла разделять. В расшифровке методики так и указано объединение языков.
https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/#instances
Понятно, спасибо за информацию.
Тем не менее на первом месте сами видите какие языки. Поэтому всё же, не смотря на всю (по вашему) нелепость данного запроса - хотелось бы иметь кросс-платформенный не зависящий от платформы компилятор с бинарем на выходе.
Вы хотя бы оценивайте со стороны свои заявления, пожалуйста.
Откровенные глупости говорите, не совместимые с реальностью и экономическим смыслом.
Мы уже 4 поколения MQL языков и компиляторов к ним выпустили, добравшись в общемировой табели известности языков программирования на 42 место. И это громадный успех для сугубо прикладного языка.
Из сказанного вашим оппонентом, я понял что он хочет облегчённую платформу (могу ошибаться), а не компилятор.
А если воспринимать его слова буквально, то таки да, бред.
Я когда то уже делал предложение выпустить урезаную версию без GUI, чисто под VPN.
Вы же для чемпа (чисто для себя) делали такую.
Из сказанного вашим оппонентом, я понял что он хочет облегчённую платформу (могу ошибаться), а не компилятор.
А если воспринимать его слова буквально, то таки да, бред.
Я когда то уже делал предложение выпустить урезаную версию без GUI, чисто под VPN.
Вы же для чемпа (чисто для себя) делали такую.
Нужен именно компилятор. Ибо он мега-быстрый. Только вот какой толк в его быстроте, если его не впихнешь на реалтайм fpga-шку на кросс-коннекте??? Или это тоже бред?
Нужен именно компилятор. Ибо он мега-быстрый. Только вот какой толк в его быстроте, если его не впихнешь на реалтайм fpga-шку на кросс-коннекте??? Или это тоже бред?
Конечно бред, mql работает в среде терминала, там своя оптимизированная инфраструктура датафида, а вы хотите выдрать это всё во внешний мир. Проще пользоваться С++ и писать всё своё.
ЗЫ Разработчики уже имели опыт нативных программ, и закончилось это плачевно. По сети до сих пор гуляют декомпиляторы mql4 до 200-го билда. Больше на эту фигню они не клюнут. Программы mql будут работать только в среде терминала, и только в виде шифрованых файлов компилируемых на лету при исполнении. Иначе экосистема которую развили быстро станет не MQ.
Из сказанного вашим оппонентом, я понял что он хочет облегчённую платформу (могу ошибаться), а не компилятор.
Не оппонент он.
Просто набрасывает и история банов с их описанием это подтверждает. Прочтите с начала темы, какую дичь он писал про игрушку и fpga, а потом переобулся в "продукт безусловно мощный".