Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 47
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В таблице на этой странице под номером 3 некий Виталий Музыченко. Вы такого знаете? ))
В таблицу можно добавлять, но не удалять)
В таблицу можно добавлять, но не удалять)
Все верно, я и написал, что на стороннем сайте я есть, а в таблице на форуме нет. Все ок, это я такой перестраховщик ))
Все верно, я и написал, что на стороннем сайте я есть, а в таблице на форуме нет. Все ок, это я такой перестраховщик ))
Приветствую ,Юра внесёт в таблицу
Есть желающие вести ветку в английской части форума ? свободный английский обязателен .
Нужно открыть ветку идентичной этой ,на Июль месяц .Так же приветствуются энтузиасты ,которые откроют ,ветки в других частях форума ,с их последующей поддержкой .
Есть желающие вести ветку в английской части форума ? свободный английский обязателен
Нужно открыть ветку идентичной этой ,на Июль месяцТак же приветствуются энтузиасты ,которые откроют ,ветки в других частях форума ,с их последующей поддержкой .
Поддержки особой и не нужно, в основном копипаст отсюда, вопросы и ответы одни и те-же)
ВНИМАНИЕ
Можно записываться
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Все верно, я и написал, что на стороннем сайте я есть, а в таблице на форуме нет. Все ок, это я такой перестраховщик ))
Алексей, в твоем профиле не вижу сигнал
Алексей, в твоем профиле не вижу сигнал
Его и не будет видно пока счет не пополнит и мой тоже кстати не видно остальным по той же причине, надо напрямую по ссылке смотреть.
Да, я пока не пополнял, чего деньги месяц мариновать впустую. Надеюсь, его не закроют за бездействие до третьего июля..
Вот прямая ссылка https://www.mql5.com/ru/signals/306840
Его и не будет видно пока счет не пополнит и мой тоже кстати не видно остальным по той же причине, надо напрямую по ссылке смотреть.
Можно скинуть прямую ссылку и все будет чудесно и прекрасно.