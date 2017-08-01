Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 47

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Alexey Volchanskiy:

В таблице на этой странице под номером 3 некий Виталий Музыченко. Вы такого знаете? ))

В таблицу можно добавлять, но не удалять)

 
Vitaly Muzichenko:

В таблицу можно добавлять, но не удалять)


Все верно, я и написал, что на стороннем сайте я есть, а в таблице на форуме нет. Все ок, это я такой перестраховщик ))
 
Alexey Volchanskiy:

Все верно, я и написал, что на стороннем сайте я есть, а в таблице на форуме нет. Все ок, это я такой перестраховщик ))

Приветствую ,Юра внесёт в таблицу 
 

Есть желающие вести ветку в английской части форума ? свободный английский обязателен .

Нужно открыть ветку идентичной этой ,на Июль месяц .

Так же приветствуются энтузиасты ,которые откроют ,ветки в других частях форума ,с их последующей поддержкой . 
 
Server Muradasilov:

Есть желающие вести ветку в английской части форума ? свободный английский обязателен 

Нужно открыть ветку идентичной этой ,на Июль месяц 

Так же приветствуются энтузиасты ,которые откроют ,ветки в других частях форума ,с их последующей поддержкой . 

Поддержки особой и не нужно, в основном копипаст отсюда, вопросы и ответы одни и те-же)

 

ВНИМАНИЕ

Можно записываться

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль

  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/301451 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5  
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4  
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5  
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4  
 8Andrey Sharov MetaTrader 5  
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4
  
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4  Владимир дайте пожалуйста прямую ссылку на сигнал
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5  
 12Elena Kukharets MetaTrader 4  
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4  
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4     
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4  
 16Kirill Andreev MetaTrader 4  
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5  
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund of „there is accumulation“ ↑ is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following...
 
Alexey Volchanskiy:

Все верно, я и написал, что на стороннем сайте я есть, а в таблице на форуме нет. Все ок, это я такой перестраховщик ))

Алексей, в твоем профиле не вижу сигнал
 
Yuriy Zaytsev:

Алексей, в твоем профиле не вижу сигнал
Его и не будет видно пока счет не пополнит и мой тоже кстати не видно остальным по той же причине, надо напрямую по ссылке смотреть.
 
Vladimir Gorbachev:
Его и не будет видно пока счет не пополнит и мой тоже кстати не видно остальным по той же причине, надо напрямую по ссылке смотреть.


Да, я пока не пополнял, чего деньги месяц мариновать впустую. Надеюсь, его не закроют за бездействие до третьего июля..

Вот прямая ссылка https://www.mql5.com/ru/signals/306840

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock ScalpHunter2 Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock ScalpHunter2 Jul 2017
  • 20.00 USD
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock ScalpHunter2 Jul 2017 для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Vladimir Gorbachev:
Его и не будет видно пока счет не пополнит и мой тоже кстати не видно остальным по той же причине, надо напрямую по ссылке смотреть.


Можно скинуть прямую ссылку и все будет чудесно и прекрасно.

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