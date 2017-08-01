Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 33

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Roman Shiredchenko:


Алексей! Глянь (на ты можно?) лучше... У меня зачеркнут... :-)

Я брежу??? :-)


Да, на форуме перечеркнут, а в его профиле нет. Я в профиле по-быстрому смотрел. Видно там не перечеркивают
[Удален]  

Ищу спонсора! Надо испытать советника в реал-тайме на конкурсе. Есть инструкция пользователя! 

К сожалению пропадаю с июня, возможно и в июле не будет меня, так что инвестор самостоятельный нужен - может кто ради фана протестирует советника? Пишите пожалуйста до июня. Хочу хотя бы советником в конкурсе поучаствовать)))

https://www.mql5.com/ru/forum/189485/page7#comment_5111421
[Удален]  

Вижу, что опять во второй номинации присутствует этот пресловутый коэф.Шарпа...  

Но от него ведь решили избавиться, и не принимать во внимание при расчётах, в силу его "сумбурности". Или нет?


Балл = Balance + Drawdown + Coeff.Sharp

Balance = (Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1.5

Drawdown = 1 - (Drawdown - minDrawdown) / (maxDrawdown - minDrawdown)

Coeff.Sharp = (Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / (maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp) * 0.5



Кстати говоря, хочу уточнить, куда множитель 0,5 пристроен :


Coeff.Sharp = (Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / ((maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp) * 0.5)

или

Coeff.Sharp = ((Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / (maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp)) * 0.5

 
Олег avtomat:

Вижу, что опять во второй номинации присутствует этот пресловутый коэф.Шарпа...  

Но от него ведь решили избавиться, и не принимать во внимание при расчётах, в силу его "сумбурности". Или нет?




Кстати говоря, хочу уточнить, куда множитель 0,5 пристроен :


Coeff.Sharp = (Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / ((maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp) * 0.5)

или

Coeff.Sharp = ((Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / (maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp)) * 0.5

Заменим, но не так сразу. У уважаемого товарища MVS на горизонте День Рождения, и к нему идёт подготовка, так что времени пока совсем нет.


Server Muradasilov:

Если крохи - то проблем в этом не вижу ,как формулы будут работать в нашем мониторинге ,после  добавления этих крох ,корректно ?

Думаю что ДА, формулы не должны сбиться. Нужно посмотреть конечно более тщательно на расчёты, с ребейтов будет пополнение копейками

[Удален]  

Интересно, кто-нибудь просчитывал поведение предлагаемых коэффициентов?  Никто! Потому что увидели бы их "полезность" для оценки, как сказано почему-то, "Эффективность". 

Автор этого набора формул обязан был хотя бы смоделировать, что же в итоге получится. Но он явно этого НЕ делал.


По "Coeff.Sharp" имеем по сути: 


 


И множитель 0,5 здесь не играет роли.

Принципиальным же здесь является то, что принята явная чушь, потому что

Счёту с худшими показателями присваивается лучшее более высокое значение.  О какой "Эффективности" идёт речь???

 
Олег avtomat:

Интересно, кто-нибудь просчитывал поведение предлагаемых коэффициентов?  Никто! Потому что увидели бы их "полезность" для оценки, как сказано почему-то, "Эффективность". 

Автор этого набора формул обязан был хотя бы смоделировать, что же в итоге получится. Но он явно этого НЕ делал.


По "Coeff.Sharp" имеем по сути: 


 


И множитель 0,5 здесь не играет роли.

Принципиальным же здесь является то, что принята явная чушь, потому что

Счёту с худшими показателями присваивается лучшее более высокое значение.  О какой "Эффективности" идёт речь???

Упущены скобки - исправимся. Спасибо за замечание
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
Упущены скобки - исправимся. Спасибо за замечание


Да не в скобках суть. Уже вроде и показал на графиках, наглядно. 

Зри в корень!

[Удален]  

Аналогичная чушь и по "Balance". А по "Drawdown" возможны различные интерпретации.  

Имеем по сути: 



[Удален]  
Такая, с позволения сказать, "Эффективность" никому не нужна. Кто ж этот "эффективный манагер", состряпавший такое?
 
Олег avtomat:
Такая, с позволения сказать, "Эффективность" никому не нужна. Кто ж этот "эффективный манагер", состряпавший такое?


Олег если хочешь что то предложить по существу - то предлагай ,позже будет рассмотрено . Но  в такой манере  "  Кто ж этот "эффективный манагер"  состряпавший" такое  писать не надо пожалуйста     ,уже заведомо оскорбляешь человека . Давайте жить дружно ,повторюсь ,приветствуется весь расклад на техническом уровне ,без перехода на личности ,вспоминания прошлого и тд .

Спасибо за понимание .

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