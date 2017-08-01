Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 33
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Алексей! Глянь (на ты можно?) лучше... У меня зачеркнут... :-)
Я брежу??? :-)
Да, на форуме перечеркнут, а в его профиле нет. Я в профиле по-быстрому смотрел. Видно там не перечеркивают
Ищу спонсора! Надо испытать советника в реал-тайме на конкурсе. Есть инструкция пользователя!
К сожалению пропадаю с июня, возможно и в июле не будет меня, так что инвестор самостоятельный нужен - может кто ради фана протестирует советника? Пишите пожалуйста до июня. Хочу хотя бы советником в конкурсе поучаствовать)))https://www.mql5.com/ru/forum/189485/page7#comment_5111421
Вижу, что опять во второй номинации присутствует этот пресловутый коэф.Шарпа...
Но от него ведь решили избавиться, и не принимать во внимание при расчётах, в силу его "сумбурности". Или нет?
Балл = Balance + Drawdown + Coeff.Sharp
Balance = (Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1.5
Drawdown = 1 - (Drawdown - minDrawdown) / (maxDrawdown - minDrawdown)
Coeff.Sharp = (Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / (maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp) * 0.5
Кстати говоря, хочу уточнить, куда множитель 0,5 пристроен :
Coeff.Sharp = (Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / ((maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp) * 0.5)
или
Coeff.Sharp = ((Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / (maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp)) * 0.5
Вижу, что опять во второй номинации присутствует этот пресловутый коэф.Шарпа...
Но от него ведь решили избавиться, и не принимать во внимание при расчётах, в силу его "сумбурности". Или нет?
Кстати говоря, хочу уточнить, куда множитель 0,5 пристроен :
Coeff.Sharp = (Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / ((maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp) * 0.5)
или
Coeff.Sharp = ((Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / (maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp)) * 0.5
Заменим, но не так сразу. У уважаемого товарища MVS на горизонте День Рождения, и к нему идёт подготовка, так что времени пока совсем нет.
Если крохи - то проблем в этом не вижу ,как формулы будут работать в нашем мониторинге ,после добавления этих крох ,корректно ?
Думаю что ДА, формулы не должны сбиться. Нужно посмотреть конечно более тщательно на расчёты, с ребейтов будет пополнение копейками
Интересно, кто-нибудь просчитывал поведение предлагаемых коэффициентов? Никто! Потому что увидели бы их "полезность" для оценки, как сказано почему-то, "Эффективность".
Автор этого набора формул обязан был хотя бы смоделировать, что же в итоге получится. Но он явно этого НЕ делал.
По "Coeff.Sharp" имеем по сути:
И множитель 0,5 здесь не играет роли.
Принципиальным же здесь является то, что принята явная чушь, потому что
Счёту с худшими показателями присваивается лучшее более высокое значение. О какой "Эффективности" идёт речь???
Интересно, кто-нибудь просчитывал поведение предлагаемых коэффициентов? Никто! Потому что увидели бы их "полезность" для оценки, как сказано почему-то, "Эффективность".
Автор этого набора формул обязан был хотя бы смоделировать, что же в итоге получится. Но он явно этого НЕ делал.
По "Coeff.Sharp" имеем по сути:
И множитель 0,5 здесь не играет роли.
Принципиальным же здесь является то, что принята явная чушь, потому что
Счёту с худшими показателями присваивается лучшее более высокое значение. О какой "Эффективности" идёт речь???
Упущены скобки - исправимся. Спасибо за замечание
Да не в скобках суть. Уже вроде и показал на графиках, наглядно.
Зри в корень!
Аналогичная чушь и по "Balance". А по "Drawdown" возможны различные интерпретации.
Имеем по сути:
Такая, с позволения сказать, "Эффективность" никому не нужна. Кто ж этот "эффективный манагер", состряпавший такое?
Олег если хочешь что то предложить по существу - то предлагай ,позже будет рассмотрено . Но в такой манере " Кто ж этот "эффективный манагер" состряпавший" такое писать не надо пожалуйста ,уже заведомо оскорбляешь человека . Давайте жить дружно ,повторюсь ,приветствуется весь расклад на техническом уровне ,без перехода на личности ,вспоминания прошлого и тд .
Спасибо за понимание .