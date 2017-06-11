Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 23

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Vitalii Ananev:

Это просто мотивация, что бы вы совершали как можно больше сделок. От своих поставщиков ликвидности он скорее всего получал спред меньше чем транслировал клиентам. Для примера от поставщика спред 1 пункт, клиентам дает 2 пункта. Потом пол пункта клиенту возвращает, оставшиеся пол пункта его прибыль и клиента еще стимулирует торговать как можно чаще. А если брокер кухня так еще плюс к заработку по мимо спреда слитые депозиты.

Верно, многие ДЦ возвращают ребейты для стимуляции. Причем, чем больше объем за месяц, тем больший процент ребейта.
 
Lilita Bogachkova:

Так вот они правила и начинает высвечиваться:
  • не взаимодействовать с кухнями;
  • не подаваться на уловки одного брокера с возвратом спреда если другие и так предлагает более узкий спред.

Еще правило - не называть дилинговые центры брокерами! Ну нет у нас на форексе брокеров.
 
khorosh:
А что маржинколл не срабатывает? Помню, когда начинал на форексе и сливал центовые счета, после маржинкола оставались какие-то копейки.


Я помню только одну ситуацию, когда клиенты ушли в минус, это 15.01.2015 года, когда фиксированный курс франка был без предупреждений отпущен, случился огромный гэп, многие ДЦ просто не успели закрыть сделки клиентов и они ушли в большой минус.

Тогда закрылось английское отделение Альпы, RVD и многие другие. В нормальной ситуации никто тебе в минус уйти не даст.

USDCHF, M5


 
Alexey Volchanskiy:


Я помню только одну ситуацию, когда клиенты ушли в минус, это 15.01.2015 года, когда фиксированный курс франка был без предупреждений отпущен, случился огромный гэп, многие ДЦ просто не успели закрыть сделки клиентов и они ушли в большой минус.

Тогда закрылось английское отделение Альпы, RVD и многие другие. В нормальной ситуации никто тебе в минус уйти не даст.

USDCHF, M5


Понимаю это трудно - но может собрать коллекцию таких катастроф, вроде еще недавно что то аналогичное по CHF было
 
Igor Zenchenko:
Тоже обратил внимание.... Что это за стратегия такая чуть больше 141 входа за 43 года. Это включил робота и забыл..забыл навсегда

Для тех кто в танке и не читал то что написано ранее повторяю, стратегия долгосрочная.
 
Younga:
Понимаю это трудно - но может собрать коллекцию таких катастроф, вроде еще недавно что то аналогичное по CHF было

А зачем, что это даст? Вот сегодня в самом начале суток, 09.06.2017 фунт ухнул вниз за М1 на 300 п с гэпом около 200 п. Это была реакция спеков на результаты выборов. И что даст коллекция?
 
Alexey Volchanskiy:

А зачем, что это даст? Вот сегодня в самом начале суток, 09.06.2017 фунт ухнул вниз за М1 на 300 п с гэпом около 200 п. Это была реакция спеков на результаты выборов. И что даст коллекция?

Нет конечно не 200 п. "Для коллекции даст" при тестировании вырезать - а то при подгонке этот участок попадает - всю малину портит. А так хоть сразу понятно становиться в этом месте депозит либо сольешь , либо приумножишь

Для коллекции eurchf 6.09.2011г около 11000 п.

 
Younga:

Нет конечно не 200 п. "Для коллекции даст" при тестировании вырезать - а то при подгонке этот участок попадает - всю малину портит. А так хоть сразу понятно становиться в этом месте депозит либо сольешь , либо приумножишь

Для коллекции eurchf 6.09.2011г около 11000 п.


А как вырезать? Зашить в советник эти критические участки и в них не торговать?
 
Alexey Volchanskiy:

А как вырезать? Зашить в советник эти критические участки и в них не торговать?
Можно удалить в котировках плохие бары.
 
Alexey Volchanskiy:

А как вырезать? Зашить в советник эти критические участки и в них не торговать?
я думаю что то библиотечки, подсоединять при тестировании
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