Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 23
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Это просто мотивация, что бы вы совершали как можно больше сделок. От своих поставщиков ликвидности он скорее всего получал спред меньше чем транслировал клиентам. Для примера от поставщика спред 1 пункт, клиентам дает 2 пункта. Потом пол пункта клиенту возвращает, оставшиеся пол пункта его прибыль и клиента еще стимулирует торговать как можно чаще. А если брокер кухня так еще плюс к заработку по мимо спреда слитые депозиты.
Верно, многие ДЦ возвращают ребейты для стимуляции. Причем, чем больше объем за месяц, тем больший процент ребейта.
Еще правило - не называть дилинговые центры брокерами! Ну нет у нас на форексе брокеров.
А что маржинколл не срабатывает? Помню, когда начинал на форексе и сливал центовые счета, после маржинкола оставались какие-то копейки.
Я помню только одну ситуацию, когда клиенты ушли в минус, это 15.01.2015 года, когда фиксированный курс франка был без предупреждений отпущен, случился огромный гэп, многие ДЦ просто не успели закрыть сделки клиентов и они ушли в большой минус.
Тогда закрылось английское отделение Альпы, RVD и многие другие. В нормальной ситуации никто тебе в минус уйти не даст.
USDCHF, M5
Я помню только одну ситуацию, когда клиенты ушли в минус, это 15.01.2015 года, когда фиксированный курс франка был без предупреждений отпущен, случился огромный гэп, многие ДЦ просто не успели закрыть сделки клиентов и они ушли в большой минус.
Тогда закрылось английское отделение Альпы, RVD и многие другие. В нормальной ситуации никто тебе в минус уйти не даст.
USDCHF, M5
Тоже обратил внимание.... Что это за стратегия такая чуть больше 141 входа за 43 года. Это включил робота и забыл..забыл навсегда
Для тех кто в танке и не читал то что написано ранее повторяю, стратегия долгосрочная.
Понимаю это трудно - но может собрать коллекцию таких катастроф, вроде еще недавно что то аналогичное по CHF было
А зачем, что это даст? Вот сегодня в самом начале суток, 09.06.2017 фунт ухнул вниз за М1 на 300 п с гэпом около 200 п. Это была реакция спеков на результаты выборов. И что даст коллекция?
А зачем, что это даст? Вот сегодня в самом начале суток, 09.06.2017 фунт ухнул вниз за М1 на 300 п с гэпом около 200 п. Это была реакция спеков на результаты выборов. И что даст коллекция?
Нет конечно не 200 п. "Для коллекции даст" при тестировании вырезать - а то при подгонке этот участок попадает - всю малину портит. А так хоть сразу понятно становиться в этом месте депозит либо сольешь , либо приумножишь
Для коллекции eurchf 6.09.2011г около 11000 п.
Нет конечно не 200 п. "Для коллекции даст" при тестировании вырезать - а то при подгонке этот участок попадает - всю малину портит. А так хоть сразу понятно становиться в этом месте депозит либо сольешь , либо приумножишь
Для коллекции eurchf 6.09.2011г около 11000 п.
А как вырезать? Зашить в советник эти критические участки и в них не торговать?
А как вырезать? Зашить в советник эти критические участки и в них не торговать?
А как вырезать? Зашить в советник эти критические участки и в них не торговать?