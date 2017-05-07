Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 13

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Дмитрий:


Конечно могу.

Все могут - эксель есть? Несколько минут и получишь два ряда с любой корреляцией. 


ты не понял....корреляцию случайных независимых рядов
 
nowi:

ты не понял....корреляцию случайных независимых рядов


да. И что?

2-5-10 минут в экселе и ты получишь два случайных независимых высококоррелированных ряда.

 
Дмитрий:


да. И что?

2-5-10 минут в экселе и ты получишь два случайных независимых высококоррелированных ряда.


ты получишь два случайных и высококоррелирорванных ряда....... но они не будут независимыми, не понимаешь что ли....

exel будет подбирать ряд таким образом чтобы он был похож на другой но с некоторой степенью свободы отклонения, т.е будет происходить то что и в экономике..один ряд ориентируется или координируется с другим...

я говорю тебе о независимых двух рядах...


а так мне и exсel не надо... я могу и рукой нарисовать высококоррелированный график.... и что с того?

 
nowi:


ты получишь два случайных и высококоррелирорванных ряда....... но они не будут независимыми, не понимаешь что ли....

exel будет подбирать ряд таким образом чтобы он был похож на другой но с некоторой степенью свободы отклонения, т.е будет происходить то что и в экономике..один ряд ориентируется или координируется с другим...

я говорю тебе о независимых двух рядах...


а так мне и exсel не надо... я могу и рукой нарисовать высококоррелированный график.... и что с того?


Ты можешь объяснить как "зависимы", например, EURGBP и AUDNZD?
 
Дмитрий:

Ты можешь объяснить как "зависимы" EURGBP и AUDNZD?

нет а что...
 
nowi:

нет а что...

Ну так как ты тогда рассуждаешь о какой то "зависимости"?
 
nowi:


вы тоже любитель поспорить с очевидными вещами)

корреляция на рынке в отличии от корреляций случайных величин неслучайна и очень очень тесная....

вот корреляция синтетическогот кросса EURUSD*USDCHF c кроссом EURCHF вы сможете построить такую тесную корреляцию в случайных временных рядах?


вот таже самая корреляция только в виде спреда:



Это вообще некорректный пример.

Это как рассчитывать корреляцию между температурой на градуснике и температурой, которую объявляет диктор по радио

 
Дмитрий:

Ну так как ты тогда рассуждаешь о какой то "зависимости"?


о чем ты ваще, мил человек?? я что говорил тебе что есть зависимость между EURGBP и AUDNZD??

есть зависимые и скоррелированные инструменты, есть независимые слабо и случайно скоррелированные...

между EURUSD*USDCHF и EURCHF  есть четкая тесная корреляция...между EURGBP и AUDNZD ее нету... какие еще вопросы...что не понятно то тебе?

 

вот тебе на всякий случай обычная таблица из интернета:



 
nowi:

вот тебе на всякий случай обычная таблица из интернета:




И что дальше? Я привел график изменения корреляции между EURUSD и GBPUSD на предыдущей странице.

Создать два ряда с такой корреляцией в ГПСЧ - раз плюнуть.

По кругу ходим? Или опять про вареники и творог?

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