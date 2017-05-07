Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 12
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и чему только вас в вашем математическом институте учили? мо=0 означает , что сумма всех результатов броска монетки в среднем равна нулю. а я говорю про то, что цена на большом промежутке времени всегда пробивает стопаут.
мы не математики, а и то лучше за вас разбираемся.))
кстати есть такя манса в законе больших чисел, что независимо от числа бросков монеты, наибольшую вероятность имеет случай, что образуется тренд вниз или вверх и самая меньшая вероятность из всех это то что кривая будет пересекать нулевую (начальную) линию хотя бы один раз..
Если взять игру со 100 бросками траектория ни разу не пересечет 0 в 16% случаев.
5 пересечений мы будем иметь – в 9%
9 – в 2,5%,
13 – в 0,5% случаев.
это занон арксинуса о том что случайные числа неизбежно выстраеваются в тренд, либо вверх либо вниз......
математик шоли дох@я?))
о, вас термины учили на вашем математическом факультете. есть чем блеснуть. есть еще чем блеснуть?))
... это также назвывается случайным блужданием.
я имел ввиду изменчивость волатильности в зависимости от времени суток.
нету двух случайных рядов, которые постоянно будут иметь между собой высокую корреляцию. (>0.7)
и чему только вас в вашем математическом институте учили? мо=0 означает , что сумма всех результатов броска монетки в среднем равна нулю. а я говорю про то, что цена на большом промежутке времени всегда пробивает стопаут.
мы не математики, а и то лучше за вас разбираемся.))
Лень дох@я объяснять, да и толку не будет - просто поверь.
П.С. Высокую корреляцию в экселе получить очень про... эээээ, забей!
Лень дох@я объяснять, да и толку не будет - просто поверь.
П.С. Высокую корреляцию в экселе получить очень про... эээээ, забей!
нету двух гсб на которых постоянно поддерживается высокая корреляция! забей!
нету двух гсб на которых постоянно поддерживается высокая корреляция! забей!
А если сейчас сгенерирую в Экселе за несколько минут?
А если сейчас сгенерирую в Экселе за несколько минут?
а продолжишь генерацию и корреляция продолжится?
а продолжишь генерацию и корреляция продолжится?
корреляция будет точно так же изменяться с течением времени как и ряды на форексе.
Это ты так думаешь, что ряды на форексе с течением времени имеют высокую корреляцию. На самом деле для всех рядов она изменяется
одно дело найти какое-то свойство, другое дело придумать как на нем заработать.
волатильность на форекс ночью низкая, днем высокая. придумайте как на этом получить прибыль.
график eurusd и gbpusd коррелированы. придумайте как заработать на корреляции.
Лень дох@я объяснять, да и толку не будет - просто поверь.
П.С. Высокую корреляцию в экселе получить очень про... эээээ, забей!
вы тоже любитель поспорить с очевидными вещами)
корреляция на рынке в отличии от корреляций случайных величин неслучайна и очень очень тесная....
вот корреляция синтетическогот кросса EURUSD*USDCHF c кроссом EURCHF вы сможете построить такую тесную корреляцию в случайных временных рядах?
вот таже самая корреляция только в виде спреда:
вы тоже любитель поспорить с очевидными вещами)
корреляция на рынке в отличии от корреляций случайных величин неслучайна и очень очень тесная....
вот корреляция синтетическогот кросса EURUSD*USDCHF c кроссом EURCHF вы сможете построить такую тесную корреляцию в случайных временных рядах?
вот таже самая корреляция только в виде спреда:
Конечно могу.
Все могут - эксель есть? Несколько минут и получишь два ряда с любой корреляцией.