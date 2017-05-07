Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 10
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Природные процессы имеют взаимосвязи и закономерности, и есть довольно четкие закономерности. Здесь статистика применима.
Рулетка - с ней только теория вероятности.
Вот это долбаное определение случайных процессов, что типа случайные процессы включают стохастическую и детерминированные составляющие, а по настоящему случайные называются стохастическим. Ну кто это придумал? Вот из-за этого все разговоры сразу заканчиваются... или идет блуждание и выяснение кто же что имел ввиду на самом деле.
балаболка ты пустая... с тобой не о чем разговаривать просто... потому что ты говоришь ни о чем.. тупо трепишься
А что ты можешь ещё сказать...
Зря, видать, я ещё надеялся, что ты специально "мутишь воду". А ты, видно, и вправду даже не удосужился задать себе вопрос "Что мне нужно иметь (иметь, а не делать), чтобы не переживать за направление хода цены?"... (я уж не говорю о том, чтобы сообразить, как и откуда это взять...)
а если будете тестировать на графике форекс - то есть шансы, что одна из них покажет результат.
Вот это долбаное определение случайных процессов, что типа случайные процессы включают стохастическую и детерминированные составляющие, а по настоящему случайные называются стохастическим. Ну кто это придумал? Вот из-за этого все разговоры сразу заканчиваются... или идет блуждание и выяснение кто же что имел ввиду на самом деле.
Про случайные, детерминированные и стохастические "придумали" все авторы учебников по теорверу и матстатистике - это краеугольные понятия.
А про "по настоящему случайные" - гуманитарии придумали......
если взять что +50 пунктов это красное, а -50 пунктов это черное и разделить форекс-график на вот такие отрезки, то мы увидим что распределение там будет почти как у гсб. но не одним же только распределением характеризуется график.
А чем ещё?
П.С. А что такое гсб?
еще одно...
на долгосрочном промежетке игры в красное-черное все равно получается слив.
вот сгенерированный случайный ряд. уровень вашего депозита допустим 10. проведена красная линия на уровне минус 10, это значит если мы зайдем в такие убытки - то проиграем (стоп-аут).
можете сгенерировать случайные ряды в экселе и посмотреть, что график почти всегда будет пробивать красную линию.
то есть в казино, даже если зайти в плюсы, то, потом, если долго сидеть, все равно получается слив.
в казино проигрывают не только из-за зеро.
если 2 игрока играют между собой в орлянку, то выиграет тот, у кого бОльший депозит.
у одного депозит 10, у другого депозит 100.
бОльшая вероятность, что график сначала пробьет красную линию.
если много людей играют между собой в игру с случайным исходом - то выиграет тот, у кого самый большой депозит.
...
можете сгенерировать случайные ряды в экселе и посмотреть, что график почти всегда будет пробивать красную линию
Это если "сидеть, сложа руки"... и просто смотреть на ДВИЖЕНИЕ цены к линии...
П.С. А что такое гсб?
А чем ещё?
например, волатильность.
корелляция с каким то другим графиком форекс. гсб не может коррелировать с другим гсб.