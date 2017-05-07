Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 10

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Природные процессы имеют взаимосвязи и закономерности, и есть довольно четкие закономерности. Здесь статистика применима.

Рулетка - с ней только теория вероятности.  

 

Вот это долбаное определение случайных процессов, что типа случайные процессы включают стохастическую и детерминированные составляющие, а по настоящему случайные называются стохастическим. Ну кто это придумал? Вот из-за этого все разговоры сразу заканчиваются... или идет блуждание и выяснение кто же что имел ввиду на самом деле.

 
nowi:


балаболка ты пустая... с тобой не о чем разговаривать просто... потому что ты говоришь ни о чем.. тупо трепишься


А что ты можешь ещё сказать...

Зря, видать, я ещё надеялся, что ты специально "мутишь воду". А ты, видно, и вправду даже не удосужился задать себе вопрос "Что мне нужно иметь (иметь, а не делать), чтобы не переживать за направление хода цены?"... (я уж не говорю о том, чтобы сообразить, как и откуда это взять...)

 
если вы будете тестировать разные идеи и будете их всегда тестировать на гсб - то у вас ничего не получится.
а если будете тестировать на графике форекс - то есть шансы, что одна из них покажет результат.
 
если взять что +50 пунктов это красное, а -50 пунктов это черное и разделить форекс-график на вот такие отрезки, то мы увидим что распределение там будет почти как у гсб. но не одним же только распределением характеризуется график.
 
Dmitry Fedoseev:

Вот это долбаное определение случайных процессов, что типа случайные процессы включают стохастическую и детерминированные составляющие, а по настоящему случайные называются стохастическим. Ну кто это придумал? Вот из-за этого все разговоры сразу заканчиваются... или идет блуждание и выяснение кто же что имел ввиду на самом деле.


Про случайные, детерминированные и стохастические "придумали" все авторы учебников по теорверу и матстатистике - это краеугольные понятия.

А про "по настоящему случайные" - гуманитарии придумали......

 
Сергей:
если взять что +50 пунктов это красное, а -50 пунктов это черное и разделить форекс-график на вот такие отрезки, то мы увидим что распределение там будет почти как у гсб. но не одним же только распределением характеризуется график.


А чем ещё?

П.С. А что такое гсб?

 

еще одно...

на долгосрочном промежетке игры в красное-черное все равно получается слив.
вот сгенерированный случайный ряд. уровень вашего депозита допустим 10. проведена красная линия на уровне минус 10, это значит если мы зайдем в такие убытки - то проиграем (стоп-аут).

можете сгенерировать случайные ряды в экселе и посмотреть, что график почти всегда будет пробивать красную линию.

то есть в казино, даже если зайти в плюсы, то, потом, если долго сидеть, все равно получается слив.
в казино проигрывают не только из-за зеро.

если 2 игрока играют между собой в орлянку, то выиграет тот, у кого бОльший депозит.

у одного депозит 10, у другого депозит 100.
бОльшая вероятность, что график сначала пробьет красную линию.

если много людей играют между собой в игру с случайным исходом - то выиграет тот, у кого самый большой депозит.
 
Сергей:

...
можете сгенерировать случайные ряды в экселе и посмотреть, что график почти всегда будет пробивать красную линию


Это если "сидеть, сложа руки"... и просто смотреть на ДВИЖЕНИЕ цены к линии...
 
Дмитрий:

П.С. А что такое гсб?

выпадает орел - чертите линию плюс один, выпадает решка - чертите линию минус один.

Дмитрий:


А чем ещё?

а какие свойства графика форекс вы знаете?
например, волатильность.
корелляция с каким то другим графиком форекс. гсб не может коррелировать с другим гсб.
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