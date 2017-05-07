Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 3
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Выиграть-то можно, но доход слишком мал.
Если берем классический мартингейл и примем, что за всю жизнь мы собираемся открыть 100К сделок. Для того, чтобы ни разу не слиться с вероятностью 90% нам надо иметь капитал порядка 32М начальных ставок. При этом мы за всю жизнь с вероятностью имеем 100к начальных ставок и с вероятностью 10% сливаемся.
Шансы получаются очень даже хорошими, но вот прибыль... Обладатель капитала в 32М ставок врядли будет рад прибыли 100К ставок за всю жизнь - обычный банковский депозит дает значительно больший прирост.Если увеличивать доход - соответственно увеличиваются и шансы на полный слив - интерес в игре вобще пропадает.
Нет.
Игра на графике случайного блуждания подразумевает одного участника и график.
С кем он будет играть? с графиком? Что он будет выигрывать? Полагаю, вопрос связан с аналогией рыночных графиков и случайного блуждания.
Хорошо поставим вопрос по другому. 1000 человек просто так играют с графиком, на интерес, однократно делая ставки allin, и повторяя ставку allin при выигрыше. Сколько человек останется после 10 ставок?
С кем он будет играть? с графиком? Что он будет выигрывать? Полагаю, вопрос связан с аналогией рыночных графиков и случайного блуждания.
Хорошо поставим вопрос по другому. 1000 человек просто так играют с графиком, на интерес, однократно делая ставки allin, и повторяя ставку allin при выигрыше. Сколько останется после 10 ставок?
Конечно, с графиком. Назови это "крупье" и получи классический эксперимент из теории игр.
Неизвестно сколько человек останется. Равновероятные ВСЕ исходы от 0 человек останется до 1000 человек останется.
Выиграть-то можно, но доход слишком мал.
Если берем классический мартингейл и примем, что за всю жизнь мы собираемся открыть 100К сделок. Для того, чтобы ни разу не слиться с вероятностью 90% нам надо иметь капитал порядка 32М начальных ставок. При этом мы за всю жизнь с вероятностью имеем 100к начальных ставок и с вероятностью 10% сливаемся.
Шансы получаются очень даже хорошими, но вот прибыль... Обладатель капитала в 32М ставок врядли будет рад прибыли 100К ставок за всю жизнь - обычный банковский депозит дает значительно больший прирост.Если увеличивать доход - соответственно увеличиваются и шансы на полный слив - интерес в игре вобще пропадает.
Вот вам первая недостающая часть: на каком основании рассматривается лишь вариант, в котором недостающий капитал имеет СТОРОННЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ?
Выиграть-то можно, но доход слишком мал.
Если берем классический мартингейл и примем, что за всю жизнь мы собираемся открыть 100К сделок. Для того, чтобы ни разу не слиться с вероятностью 90% нам надо иметь капитал порядка 32М начальных ставок. При этом мы за всю жизнь с вероятностью имеем 100к начальных ставок и с вероятностью 10% сливаемся.
Шансы получаются очень даже хорошими, но вот прибыль... Обладатель капитала в 32М ставок врядли будет рад прибыли 100К ставок за всю жизнь - обычный банковский депозит дает значительно больший прирост.Если увеличивать доход - соответственно увеличиваются и шансы на полный слив - интерес в игре вобще пропадает.
Простые истины нормальным языком
+5000
"Если увеличивать доход - соответственно увеличиваются и шансы на полный слив - интерес в игре вообще пропадает."
Но на грани возможного можно стать м...ром. Но не для всех!!!!!
Выиграть-то можно, но доход слишком мал.
Если берем классический мартингейл и примем, что за всю жизнь мы собираемся открыть 100К сделок. Для того, чтобы ни разу не слиться с вероятностью 90% нам надо иметь капитал порядка 32М начальных ставок. При этом мы за всю жизнь с вероятностью имеем 100к начальных ставок и с вероятностью 10% сливаемся.
Шансы получаются очень даже хорошими, но вот прибыль... Обладатель капитала в 32М ставок врядли будет рад прибыли 100К ставок за всю жизнь - обычный банковский депозит дает значительно больший прирост.Если увеличивать доход - соответственно увеличиваются и шансы на полный слив - интерес в игре вобще пропадает.
а если 32 миллиона человек по всему миру сядут играть в эту игру, то все они выиграют?
то есть один из них проиграет свои 32 миллиона долларов, чтобы остальные участники рынка разделили между собой его деньги?
получается рискуем 32 миллионами, для того чтобы заработать несколько долларов?
обычная лотерея получается - одни проигрывают, для того, чтобы их деньги перешли другим.
а шанс, что ты заработаешь 3,2 миллиона 9/10.
Конечно, с графиком. Назови это "крупье" и получи классический эксперимент из теории игр.
Неизвестно сколько человек останется. Равновероятные ВСЕ исходы от 0 человек останется до 1000 человек останется.
а если 32 миллиона человек по всему миру сядут играть в эту игру, то все они выиграют?
то есть один из них проиграет свои 32 миллиона долларов, чтобы остальные участники рынка разделили между собой его деньги?
получается рискуем 32 миллионами, для того чтобы заработать несколько долларов?
обычная лотерея получается - одни проигрывают, для того, чтобы их деньги перешли другим.
Нет. Мы рискуем 32 миллионами, для того, чтобы заработать 100 тысяч долларов.
И, да, все верно - обычная лотерея. В условии же был "график случайного блуждания" ! Что тогда удивительного ?
Нет. Мы рискуем 32 миллионами, для того, чтобы заработать 100 тысяч долларов.
И, да, все верно - обычная лотерея. В условии же был "график случайного блуждания" ! Что тогда удивительного ?
Удивительно то, что дальше этой точки, в рассуждениях, никто не делает следующего шага.
А ведь там, "за следующей дверью", и "обычный заработок" вместо "обычной лотереи", и отсутствие необходимости в 32-х миллионах...